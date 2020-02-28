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 В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ

В 2019 году от призыва на срочную военную службу в Украине уклонилось 245 тыс. человек.

Об этом сообщил начальник управления призыва и комплектования - заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба ВСУ полковник Валерий Дендебера, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

"В течение прошлого года в правоохранительные органы призывные комиссии направили материалы на 245 тыс. человек призывного возраста, уклоняющихся от призыва на срочную военную службу", - отметил офицер.

Также он сообщил, что 700 призывников, прошедших все этапы призывной кампаний, не прибыли в воинские части без уважительных причин.

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По оперативной информации, поступившей в Главное управление персонала Генштаба ВСУ, к уголовной ответственности привлечено 423 человека призывного возраста, к административной - 17 220 человек.

Источник: https://censor.net.ua/n3178598
 
 
 Топ комментарии
 
))) а одно говно даже 4 раза уклонилось... И мы все знаем как его зовут)))))))))))))
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Зебилы, а почему пока порохоботы воюют вы убегаете от призыва? В прошлом году от призыва на срочную военную службу уклонилось 245 тыс. человек, - Генштаб ВСУ - Цензор.НЕТ 4281
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При таком отношении власти и при такой мотивации, не пройдет и пару лет - армия скатится к довоенному уровню. Проект "контрактная армия" накрылась медным тазиком, укомплектованность личным составом 40-50%, подметание листьев и покраска заборов, заробитчанство, ворох бумаг, пьянство, совковый тупизм и т. д.
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Правителям надо создавать такую жизнь для народа , которую хотелось бы защищать . К Г Маннергейм .
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Парни, не берите пример с этого зеленого дерьма. Украина у нас одна. И кроме вас некому ее защитить.
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И копеечные пенсии ваших родителей с которых они должны скинуться на зарплату Коболевых, Кравцовых и прочих "патриотов" тоже должен кто-то защитить. А то ж и их не будет.
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молоді люди й їхні мами вважають, що служити - це пуста трата часу. Загалом, як і в СРСР.
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Как в СССР стала только оголтелая пропаганда- "Отдай долг государству!". А вот ответ получил ли ты "положенное" от государства, остаётся риторическим....
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Нужна профессиональная армия, тогда может и президент
изменит свое мнение о службе по защите
своей территории и станет нелохом.
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в мирний час армія - це пожиттєвий відпочинок для чоловіків, щоб за відпочинок отримувати пенсію. Доказано СРСР.
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Теперь Генштаб изменил свое мнение о безвизе, открытых границах и с завистью начал всматриваться в сторону Сев.Кореи.
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План на 2019-й был примерно 33 тысячи человек. Каждый год план по призыву выполняется на 40-45%. То есть служить идет где-то 13-14 тысяч, а 245 тысяч уклоняются. То есть от службы уклоняется 95% призывников.
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1+245т. - "ти не один". это они бубочку так успокаивают.
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Сделайте срочку полгода, и намного меньше будут уклоняться!!! Вот на хрена эта совковая традиция, отнимать полтора года жизни у молодого человека, когда всё, что ему надо знать и уметь, он получает за несколько месяцев?! А ведь всё это время его ещё и содержат (кормят, одевают и т.п.) за счёт бюджета. А он, вместо того чтобы учиться военному делу, чистит картошку и подметает дорожки. БРЕД!!!
Сам срочку не служил и ни капли не жалею. Зато когда понадобилось, пошёл по мобилизации. И не почувствовал, что мне срочки как-то не хватало.
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