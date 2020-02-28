EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Экономика, Общество
  1202  16
Все про:долг (1118) статистика (422) тарифы (1636) коммунальные услуги (294) Госстат (168)

 Украинцы задолжали за коммунальные услуги 67 млрд гривен, - Госстат

В январе жители Украины заплатили за "коммуналку" 19,5 млрд гривен, это 83% от начисленной за месяц суммы. Лучше всего платят в Киеве, хуже всего — в Донецкой области.

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.

"На конец января 2020 г задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 29,5 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 22,0 млрд, за поставки и распределение электрической энергии — 5,5 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотведения — 4,6 млрд, за управление многоквартирным домом — 4,5 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 0,9 млрд.грн", — сказано в сообщении.

При этом украинцы заключили 4,9 тыс. договоров о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги на общую сумму 38,6 млн гривен, добавили в Госстате.

Читайте на Цензор.НЕТ: 46% украинцев заявили о росте расходов на услуги ЖКХ по сравнению с прошлым годом: 21% - тратит на коммуналку больше половины дохода семьи, - опрос КМИС

Самый высокий уровень оплаты "коммуналки" в январе зафиксирован в Киевской (101,9% от суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях. Меньше всего платили в Донецкой (73,2%), Одесской (76,7%), Черкасской (77,7%) и Луганской областях (77,8%).

Украинцы задолжали за коммунальные услуги 67 млрд гривен, - Госстат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178597
 
 
 Топ комментарии
 
Всё равно мы все умрём от коронавируса ( так по всем телеканалам говорят) Так что не платите за коммуналку Лучше пробухайте эти бабки или снимите на них проституток Один хрен они пойдут на миллионные бонусы и премиальные менеджерам нафтогаза Один из которых сынок наташи витренко Помните эту прокацапскую сцуку (Как говорится -Кто при немцах жил тот и сейчас живёт )
 показать весь комментарий
 
Да при такой власти, то-ли ещё будет...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
у любых журналистов с цифрами - сплошные проблемы. Они вроде даже до третьего класса не доучились
 показать весь комментарий
 
А кормильцам можно вообще не платить . Они типо тоже люди ...
 показать весь комментарий
 
а задолженность по зарплате 3 миллиарда...вот блин и возьмите там, *****, проценты - как раз и хватит.
 показать весь комментарий
 
вірно, так це й працює, але гроші вже вкрали. Просто нікому не сказали. Тому з іншого боку вийшов дисбаланс.
 показать весь комментарий
 
или платите, или не пользуйтесь. жлобы и нахлебники.
 показать весь комментарий
 
 
Всё равно мы все умрём от коронавируса ( так по всем телеканалам говорят) Так что не платите за коммуналку Лучше пробухайте эти бабки или снимите на них проституток Один хрен они пойдут на миллионные бонусы и премиальные менеджерам нафтогаза Один из которых сынок наташи витренко Помните эту прокацапскую сцуку (Как говорится -Кто при немцах жил тот и сейчас живёт )
 показать весь комментарий
 
 
На поднятии тарифов олигархи и их зарубежные крыши заработали наверное 670 млрд. гривен. А учесть, что гривна одна из самым недооценённых валют мира, то трудно даже прредствить сколько это в сотнях миллиардов долларов если учитывать, что тариф по газу для населения вырос в 18-20 раз и какой низкой калоритности он поставляется в дома.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика
 
 
 
 
 
 вверх