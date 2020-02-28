 Украинцы задолжали за коммунальные услуги 67 млн гривен, - Госстат

Об этом свидетельствуют данные Госстата, информирует Цензор.НЕТ.

"На конец января 2020 г задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа составила 29,5 млрд, за поставки тепловой энергии и горячей воды — 22,0 млрд, за поставки и распределение электрической энергии — 5,5 млрд, за централизованное водоснабжение и водоотведения — 4,6 млрд, за управление многоквартирным домом — 4,5 млрд, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 0,9 млрд.грн", — сказано в сообщении.

При этом украинцы заключили 4,9 тыс. договоров о реструктуризации задолженности за коммунальные услуги на общую сумму 38,6 млн гривен, добавили в Госстате.

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Самый высокий уровень оплаты "коммуналки" в январе зафиксирован в Киевской (101,9% от суммы начислений), Тернопольской (94,6%) и Сумской (92,5%) областях. Меньше всего платили в Донецкой (73,2%), Одесской (76,7%), Черкасской (77,7%) и Луганской областях (77,8%).