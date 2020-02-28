 Власти Киева получили экспресс-тесты на коронавирус, которые будут использоваться в аэропортах, - Кличко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .
"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.
Кличко добавил, что "проводятся превентивные меры, обрабатывается общественный транспорт, дезинфекция каждый день".
Уф. Выговорил.
Видео из Италии показывает пустые полки супермаркетов,
К этому пан Кличко готов?
За інформацією Устінової, справжні бенефіціари з Росії вже з понеділка перебувають в Україні.
"Недаремно ж колишнього соратника Азарова Олексія Соловйова призначили заступником секретаря РНБО, який зараз і займається цим питанням", - повідомила депутат.
За її словами, в лікарні і регіони вже відправили лист від компанії, в якому йдеться про готовність продавати тест-системи по 6000 гривень, плюс реагенти російського походження "Ріверте-Д" і "РІБО-преп" виробництва компанії AmpliSens, РФ.
Олександра Устінова підкреслила, що тест-системи не були випробувані на інфікованих пацієнтах, оскільки їх в Україні немає, а іноземні партнери не надали зразків.
"Значить, нам під виглядом українського виробника намагаються втюхати нікому невідомі і не протестовані системи російського походження, від компанії, яка ніколи такого не робила і має російський слід. ****** нам усе це новий заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов, якому колись Азаров особисто грамоти давав".
http://argumentua.com/novosti/ukra-na-zbira-tsya-provoditi-testi-na-koronav-rus-sistemami-ros-iskogo-pokhodzhennya-rnbo-fa
Заява із дотриманням унікального Кличко-стайлу, що покращує настрій
(а не зебільне бе-ме, від якого лише фейспалм та ґешпанський встид)
Впрочем, он как всегда