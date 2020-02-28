EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Происшествия, Киевские новости
  125  1
Материалы по теме:
Все про:Кличко (2793) тест (14) COVID-19 (397)

 Власти Киева получили экспресс-тестов на коронавирус, которые будут использоваться в аэропортах, - Кличко

Киевский городский голова Виталий Кличко обнародовал информацию о том, что киевские власти уже заказали препараты экспресс-тестов на коронавирус, которые планируется использовать для выявления инфицированных в аэропортах "Борисполь" и "Жуляны".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кличко заявил в эфире передачи "Свобода слова Савика Шустера" .

"Только лишь вчера прошли препараты экспресс-тестов, которые на протяжении 30, максимум 40 минут могут уже дать подтверждение, человек болен коронавирусом или нет. Как только вчера прошли испытания, мы заказали эти препараты, я дал задание, что такие препараты экспресс-тестов будут установлены в воздушных воротах города Киева, в "Борисполе" и в "Жулянах" в связи с тем, чтобы тех людей, которые имеют симптомы, выявить", - объяснил мэр.

Кличко добавил, что "проводятся превентивные меры, обрабатывается общественный транспорт, дезинфекция каждый день".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая

Источник: https://censor.net.ua/n3178596
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх