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 Политика Украины
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 Предложил руководству ООН направить на Донбасс оценочную миссию для оценки масштаба и расходов, - Пристайко о миротворцах

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предложил руководству ООН направить на Донбасс оценочную миссию по изучению вопроса возможности развертывания миротворцев.

Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Пристайко на прошлой неделе в Нью-Йорке встречался с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и председателем 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.

"Я встретился с руководством ООН, и на каждой встрече говорил, что я не хотел бы этого, но, наверное, подойдет вопрос к тому, когда упремся в невозможность выполнения Минских соглашений так, как они прописаны, и, наверное, нам придется к вам обращаться об учреждении миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета безопасности ООН, не предусматривает вето кого-либо, пришлите - пусть эти люди поедут и вам объяснят: возможно это или невозможно", - рассказал Пристайко.

Министр отметил, что в ООН должны понять, что линия разграничения на востоке Украины имеет длину около 400 км, а сама оккупированная территория Донбасса - это сотни километров вглубь региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко допускает возвращение к идее введения миротворцев на Донбасс: "Когда поймем, что в рамках Минска больше ни о чем новом говорить нельзя и Россия упирается по каждому пункту"

Также он сообщил, что на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в год расходуется более 40% бюджета ОБСЕ. Министр подчеркнул, что нужно выяснить, готовы ли в ООН идти на большие расходы ради миротворцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3178595
 
   
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Кожна влада носиться з ідіотськими миротворчими ідеями! На Донбас потрібно відправляти танки та САУ, щоб був мир, а миротворці нічого не дадуть!
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всьо куплю, сказало злато,
всьо возьму, сказал булат

Проф. Преображенский@prof_preobr 10 ч

В 2019-м Россия экспортировала золота на 5,7 млрд. долларов.
Это в 8 раз (!) больше, чем в 2018-м.
При этом добыча выросла всего на несколько процентов.
Похоже, пошёл активный вывоз золотого запаса из страны.
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у пороха идея миротворцев для патрулирования границы без сепаров и коцапов, а у зебиков для совместного патрулирования линии разграничения (для видимости)
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осталось мелочь , назвать имя ..... кто этот добрый дядя который даст деньги
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Ага)))
И они побежали вприпрыжку, обделываясь от страха в depends))))
ООН- никчемная богадельня, где главную дудку играют макаки из из абсолютно разрушеных никчемных стран - на наши деньги в основном. Лживые, бездарные, некомпетентные, вороватые и продажные экземпляры.
UN-out of the US!
US- out of the UN!!
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"Украине надо быть осторожнее". Тейлор прокомментировал "дело Байдена" в ГБР ,потом Трамп обещает приехать в Украину,чтобы померить Украину с Россией и чтобы создали свой союз с Московией и Беларусью,вроде всё правильно ,но видится какой то сговор Трампа с Путиным Запропонував керівництву ООН направити на Донбас оціночну місію для оцінки масштабу і витрат, - Пристайко про миротворців - Цензор.НЕТ 827
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**** поняло шо турки его разгромят и стало искать запасные выходы
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Турция в ответ на обстрел своих войск нанесла сокрушительный удар артиллерией и авиацией по росийско-асадовским войскам нанеся урон в сотни раз больший чем те нанесли Турции
В ответ на обстрелы и захват наших позиций росийскими войсками ЗЕлупа в очередной раз позвонил ***** и стал на колени.
Два президента почти одинаковых стран, а какая разница колосальная между ними - один мужик а второй гнилое Говно.

Поетому ***** позвонил Ердогану и извинился. А у нас наоборот ЗЕлупа позвонил ***** и получил в ответ требования выполнить домашнее задание и поднять белый флаг
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