 Предложил руководству ООН направить на Донбасс оценочную миссию для оценки масштаба и расходов, - Пристайко о миротворцах

Об этом глава МИД сообщил в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
Пристайко на прошлой неделе в Нью-Йорке встречался с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем и председателем 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммадом-Банде.
"Я встретился с руководством ООН, и на каждой встрече говорил, что я не хотел бы этого, но, наверное, подойдет вопрос к тому, когда упремся в невозможность выполнения Минских соглашений так, как они прописаны, и, наверное, нам придется к вам обращаться об учреждении миссии. Пришлите, пожалуйста, оценочную миссию, которая не требует решения Совета безопасности ООН, не предусматривает вето кого-либо, пришлите - пусть эти люди поедут и вам объяснят: возможно это или невозможно", - рассказал Пристайко.
Министр отметил, что в ООН должны понять, что линия разграничения на востоке Украины имеет длину около 400 км, а сама оккупированная территория Донбасса - это сотни километров вглубь региона.
Также он сообщил, что на деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе в год расходуется более 40% бюджета ОБСЕ. Министр подчеркнул, что нужно выяснить, готовы ли в ООН идти на большие расходы ради миротворцев.
всьо возьму, сказал булат
Проф. Преображенский@prof_preobr 10 ч
В 2019-м Россия экспортировала золота на 5,7 млрд. долларов.
Это в 8 раз (!) больше, чем в 2018-м.
При этом добыча выросла всего на несколько процентов.
Похоже, пошёл активный вывоз золотого запаса из страны.
И они побежали вприпрыжку, обделываясь от страха в depends))))
ООН- никчемная богадельня, где главную дудку играют макаки из из абсолютно разрушеных никчемных стран - на наши деньги в основном. Лживые, бездарные, некомпетентные, вороватые и продажные экземпляры.
UN-out of the US!
US- out of the UN!!
https://youtu.be/JA89kaqVIgw
В ответ на обстрелы и захват наших позиций росийскими войсками ЗЕлупа в очередной раз позвонил ***** и стал на колени.
Два президента почти одинаковых стран, а какая разница колосальная между ними - один мужик а второй гнилое Говно.
Поетому ***** позвонил Ердогану и извинился. А у нас наоборот ЗЕлупа позвонил ***** и получил в ответ требования выполнить домашнее задание и поднять белый флаг