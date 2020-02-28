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 Политика Украины
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Все про:ВР (24449) Зеленский (4730) внеочередное заседание (47)

 Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Журналист Валерий Калныш опубликовал письмо президента Владимира Зеленского председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой назначить внеочередное заседание Верховной Рады.

Письмо опубликовано в Telegram-канале "Черная лампа", информирует Цензор.НЕТ. На документе есть подпись Зеленского и исходящий номер.

В повестку дня внеочередного заседания Зеленский просит включить такие вопросы:

- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях;

- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск;

- о ратификации договора с Францией об усилении морской безопасности;

- об изменениях в закон о предотвращении коррупции;

- о Кабинете министров Украины.

Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады 01

Также на Цензор.НЕТ: 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.

В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3178594
 
   
 Топ комментарии
 
«- про Кабінет Міністрів України».
От оце мабуть момент істини, цього паперу.
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Позачергова сесія ВРУ має ввести в країні Воєнний стан, враховуючи безперервні бойові дії на фронті та загрозу коронавірусу і створити Ставку Верховного Головнокомандувача, яка замінить уряд!
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Разогнать кабмин ,пока не похоронили Украину Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4755
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а тот, кто командует кабмином, пусть остаётся ?
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Да Зеленский пусть остаётся ,он ещё должен барыгу припарковать на зону ... Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады - Цензор.НЕТ 243
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Опция "причинно-следственные связи" в набор "Зебил" не включена.
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Сначала Зеленский припаркует "новые лица" Тигипка и Хорошковского в Кабмин
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Щось таке підказує, що Андрій Йосипович, вже відпочив на Сейшелах, і рветься до праці....

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А чому лише Кабмін? - Всю зелену срань разом з припіздєнтом розігнати і негайно потрібно
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для начала коалицию людей, ЗНАЮЩИХ, ЧТО ДЕЛАТЬ:
Юля
Порох
Яценюк
Турч

А там видно будет.
Ибо падение товарооборота за последний месяц - 20,5% - РЕКОРД, такого не было даже в 90-ых.
Песец идет. Реально, бобики, реально.
Шкуру спасать надо.
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Юлю?
То мабуть, хай вже Зєля зостається...
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Меня умиляет Ваш список особенно куля в лоб не несите бред
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А з ким в нас в країні склалося (огласите весь список пожалуйста)
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Ни в коем случае ,Зеленский набирает обороты ,кабмин взашей ,пэтю на нары а дальше будем посмотреть . Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады - Цензор.НЕТ 7376
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Зебобик З'л'ній Осел сдулся. Пороха трогать не будет. Будет коалиция с рігами. Пошел клоун по стопам овоща!
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Що оцим таке Порох поробив, що вони так казяться?
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Сколько за пост платят,новорег？ Вижу новая установка пришла, - Кабмин херовый, Зе хороший все равно. Что еще в методичках, огласите весь список.
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«- про Кабінет Міністрів України».
От оце мабуть момент істини, цього паперу.
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В повестку дня внеочередного заседания Зеленский просит включить такие вопросы:
- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях; ПАРАШНЫЕ
- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск; ХУ*ЛО
- о Кабинете министров Украины. ТИГИПКО или КРОВОСIСЯ.
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План Штанмаера? Вы правда думаете что етот план Штанмаер написал и он приведет к миру и сохранению независимости Украины?
https://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI
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вечная борьба с коррупцией ...пчелы против меда
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ничего странного, опять скорлупки перед лохами будут гонять
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Последний - основной. Все остальное - мишура.
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Просто Ахметов и Коломойский осла зе на счетчик посадили..
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..а вы друзяки как не садитесь, вы в министры не годитесь....только полная перезагрузка Кабмина, без дебилов, шнурков, имбициллов и сморчков...на авось экономику не поднять и страну не сохранить...мОлодежь-для начала в мастера ЖЭКов по своим специальностям, если таковы имеются или с лотков на рынки торговать... Опубліковано документ з порядком денним позачергового засідання Верховної Ради - Цензор.НЕТ 4317..
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Допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины... *уйла, штоле?! Вава, здрысни по хорошему! Бо, когда тебя будут санитары из нарко-клиники вязать, мы скажем, шо тебя впервые видим. У нас Порох Президент!)))
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