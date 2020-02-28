 Опубликован документ с повесткой дня внеочередного заседания Верховной Рады. ДОКУМЕНТ

Письмо опубликовано в Telegram-канале "Черная лампа", информирует Цензор.НЕТ. На документе есть подпись Зеленского и исходящий номер.
В повестку дня внеочередного заседания Зеленский просит включить такие вопросы:
- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях;
- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск;
- о ратификации договора с Францией об усилении морской безопасности;
- об изменениях в закон о предотвращении коррупции;
- о Кабинете министров Украины.
Также на Цензор.НЕТ: 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
В пресс-службе главы государства уточнили, что на повестке дня заседания — несколько законопроектов и вопрос о кабинете министров Украины.
Юля
Порох
Яценюк
Турч
А там видно будет.
Ибо падение товарооборота за последний месяц - 20,5% - РЕКОРД, такого не было даже в 90-ых.
Песец идет. Реально, бобики, реально.
Шкуру спасать надо.
То мабуть, хай вже Зєля зостається...
От оце мабуть момент істини, цього паперу.
- об одобрении решения президента допустить иностранные вооруженные подразделения на территорию Украины для участия в учениях; ПАРАШНЫЕ
- об изменениях в закон "О национальной безопасности Украины" о Главнокомандующем, Генштабе, видах и отдельных родах войск; ХУ*ЛО
- о Кабинете министров Украины. ТИГИПКО или КРОВОСIСЯ.
https://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI