 Мать пятерых детей, любит писать письма президенту, - стало известно, кто бросал камни в автобусы с эвакуированными, - СМИ

Первые камни полетели в автобусы еще на подъезде к Новым Санжарам, в селе Руденковка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Толпа пыталась остановить колонну на железнодорожном переезде в 7 км от санатория "Новые Санжары".

Через Руденковку автобусы вынуждены были ехать из-за протестов и перекрытой дороги в самих Новых Санжарах.

Именно в Руденковке было снято видео, на котором несколько женщин забрасывают автобус камнями, а еще одна кричит полицейскому "Шоб твої діти нах#й заболіли!".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

Жители Руденковски рассказали журналисту, что не раз просматривали это видео. Но говорят, что никого из местных на нем не узнали.

А глава сельсовета Сергей Головко узнал женщин. "Эти две женщины, скажу так, от них можно было этого ожидать. Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная. У второй двое деток", — рассказал он.

Женщина, которая на видео в синем пальто, уже приходила в сельсовет за характеристикой для полиции, извинялась и раскаивалась. "Говорю, зачем это делали. Она говорит, что не знает. Возможно, тот ажиотаж, атмосфера вседозволенности", — добавляет Головко.

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Многодетную мать сельский голова после столкновений еще не видел. Местная полиция от комментариев отказалась. Сообщили только, что видео уже приобщили к материалам уголовного дела.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

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С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.