EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Общество
  3984  51
Материалы по теме:
Все про:COVID-19 (397) Новые Санжары (120)

 Мать пятерых детей, любит писать письма президенту, - стало известно, кто бросал камни в автобусы с эвакуированными, - СМИ

В сельсовете рассказали о женщинах, которые первыми начали бросать камни в автобусы с украинцами и иностранными гражданами, эвакуированными из китайской Ухани.

Первые камни полетели в автобусы еще на подъезде к Новым Санжарам, в селе Руденковка, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН. Толпа пыталась остановить колонну на железнодорожном переезде в 7 км от санатория "Новые Санжары".

Через Руденковку автобусы вынуждены были ехать из-за протестов и перекрытой дороги в самих Новых Санжарах.

Именно в Руденковке было снято видео, на котором несколько женщин забрасывают автобус камнями, а еще одна кричит полицейскому "Шоб твої діти нах#й заболіли!".

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Шоб твої діти нах#й заболіли! Ти казьол й#баний!" - в сети появилось видео, на котором колонну эвакуированных из Китая забрасывают камнями. ВИДЕО

Жители Руденковски рассказали журналисту, что не раз просматривали это видео. Но говорят, что никого из местных на нем не узнали.

А глава сельсовета Сергей Головко узнал женщин. "Эти две женщины, скажу так, от них можно было этого ожидать. Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная. У второй двое деток", — рассказал он.

Женщина, которая на видео в синем пальто, уже приходила в сельсовет за характеристикой для полиции, извинялась и раскаивалась. "Говорю, зачем это делали. Она говорит, что не знает. Возможно, тот ажиотаж, атмосфера вседозволенности", — добавляет Головко.

Также на Цензор.НЕТ: Прокурор апеллировал к видеоматериалам, однако доказательства не были продемонстрированы, - судья Гольник о деле протестов в Новых Санжарах. ФОТО

Многодетную мать сельский голова после столкновений еще не видел. Местная полиция от комментариев отказалась. Сообщили только, что видео уже приобщили к материалам уголовного дела.

Напомним, вечером 19 февраля среди жителей Новых Санжар начала распространяться информация о том, что в местный медицинский центр должны доставить украинцев, вывезенных из китайской провинции Ухань. Узнав эту новость, несколько десятков жителей Новосанжарской и соседней Лелюховской общины собрались у медицинского центра. Въезды в Новые Санжары и Лелюховку заблокировали местные автомобилисты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пять украинцев заражены коронавирусом за пределами Украины, - главный санврач Ляшко

С утра в поселок начали съезжаться спецотряды правоохранительных органов и военные. Недалеко от въезда в произошли столкновения правоохранителей и митингующих против размещения эвакуированных из Ухани.

Огромная пробка образовалась на дороге "Полтава - Кременчуг" в районе Новых Санжар.

На место протестов в Новых Санжарах стянули полицию, Нацгвардию и военную технику.

Аваков прибыл в Новые Санжары: Эвакуированные из Китая украинцы здоровы.

В Новые Санжары срочно вылетел премьер-министр Алексей Гончарук. Министр здравоохранения Скалецкая заявила, что пройдет 14-дневный карантин вместе с украинцами, эвакуированными из Китая.

Невзирая на протесты местных жителей, автобусы с эвакуированными из Китая украинцами заехали на территорию санатория в Новых Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/n3178593
 
 
 Топ комментарии
 
Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная Источник: https://censor.net.ua/n3178593
Типова зебілка!
 показать весь комментарий
 
Довели людей клоуны своим Г+Г, да ещё и прикалываются...
 показать весь комментарий
 
Фанати Голоборотька. Адепти телевізора.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Та, что в бежевом пальто, мать пятерых детей. Любит писать письма президенту, в которых описывает, какая она бедная и несчастная Источник: https://censor.net.ua/n3178593
Типова зебілка!
 показать весь комментарий
 
 
Но она виступает против власти Зе, значит за Порошенко, больше ведб не закого.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та о чём говорим!? Сам Порошенко подносил камни! Да, тварь зебилоидная?
 показать весь комментарий
 
 
Люди кидали каміння тому що поліція не дозволяла їм перекрити дорогу! А те що жінки в яких є діти намагались захистити свій дім від китайської смертельної хвороби, не викликає подиву. Викликає подив чому чоловіки не стали стіною на захист свого дому!
 показать весь комментарий
 
 
а что по твоему узколобию нужно было сделать с приезжими ? сжечь, камнями до смерти забросать , что конкретно соя выбирает ?
 показать весь комментарий
 
 
Соя выбрала своего президента и ненавидит 73% украинцев, а оппоблок и остальные им уже братья.
 показать весь комментарий
 
 
да хз что за люди или нелюди.от такой ситуации никто не застрахован не известно что с каждым будет завтра в первую очередь нужно оставаться нормальным человеком сожалеющим добродушным...этим мы и отличаемся от зверей!
 показать весь комментарий
 
Тепер буде мати багато часу, щоб писати преЗЕдент. І діти заважати не будуть.
 показать весь комментарий
 
 
Майстри паніки.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах

і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/
 показать весь комментарий
 
В селе матери пятерых детей только вайберами и пользуются.)
 показать весь комментарий
 
 
Довели людей клоуны своим Г+Г, да ещё и прикалываются...
 показать весь комментарий
 
 
конечно.... именно в этот момент у этих двух случился приступ бешенства. А до этого они были "нормальные" ...
 показать весь комментарий
 
 
Все мы в разной степени нормальные, если не провоцировать...
 показать весь комментарий
 
я не уверен что святое слово МАТЬ правильно применено к этим двум самкам ...
 показать весь комментарий
 
 
Нормальна мати повірила б нашій партії, уважно вислухала б що кажуть наші депутати Богуцкая та Васілєвская -Смаглюк І прихистила б евакуйованих Героїв у власній домівці!
 показать весь комментарий
 
 
Просто они пртив Зеленского и за Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Она вообще то против мозга, а не против Зеленского или Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
І де ж там написано, що вона проти галабаротьки? Вона йому листи пише. Очікує співчуття від коханого
 показать весь комментарий
 
 
Фанати Голоборотька. Адепти телевізора.
 показать весь комментарий
 
 
думаешь, с 5 детьми есть время смотреть телевизор? ))
 показать весь комментарий
 
 
Якщо є час з подругою камінці в автобус кидати-на все є час.
 показать весь комментарий
 
 
Для подобной публики понятие "думать" - это атавизм.
 показать весь комментарий
 
 
От кому кому, а тобі б взагалі краще було не висовуватись.
 показать весь комментарий
 
 
Просто вона передивилася кіна про Голобородька і уявила що Зеленський- справді її слуга.
 показать весь комментарий
 
 
И хорошие новости:

Сегодня вечером турецкий ударный беспилотник уничтожил хваленный русский #Панцирь_S1

"Панцирь" не смог защитить сам себя . Хахаха

Видео на кавказцентре
 показать весь комментарий
 
 
непонятно почему кто то удивляется....
если президент осел, неужели кто думает, шо его выбрали львы?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а кто выбрал жадного циничного хряка? )
 показать весь комментарий
 
Так Зеленсково ищьо никто не называл
 показать весь комментарий
 
 
когда Зеленского оскорбляют на этом сайте последними словами, за это никто не банит. потому что у нас свобода слова! но меня интересует, почему меня постоянно банят, за то, что я парашенка называю нежным литературным словом "хряк". можешь объяснить почему так?
 показать весь комментарий
 
ну если осёл стал президентом, то кто тогда ты ?
 показать весь комментарий
 
 
абиделся, на персоналку перешел - было ожидовываемо....
 показать весь комментарий
 
это ты что ли "персоналка лев" ? кому ты упало , что бы о тебе вообще вспоминать …..
 показать весь комментарий
 
Знайшли крайніх двох обдурених "слугами урода" матерів. А чому ці зелені ******** мовчать про аваковських провокаторів з нацжон та совкодрочера ківи? Чому не згадують серед провокаторів самого гідранта та його Зє-команди ??? Поміявши вітер вони отримали бурю
 показать весь комментарий
 
 
нет желания поговорить про младшего сыночка Порошенко о его "выступлении" с руцким репером ?
 показать весь комментарий
 
 
Матерей,тем более многодетных можно понять,и простить.Материнский инстинкт так сказать.В дикой природе ситуация похожая.Если самка почует угрозу своим детям,становится бесстрашной и агрессивной.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх