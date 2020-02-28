 Госгеокадастру поставлена задача снизить с 30% до 4% количество отказов при регистрации земельных участков, - Гончарук

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Я поставил задачу уменьшить количество отказов в регистрации земельных участков по Украине до 4% - с тех 30%, которые были на конец 2019 года. Могу поверить, что 4% заявителей действительно неправильно оформили документы на регистрацию, но не поверю в 20% и более. Подчеркиваю, уменьшение количества отказов должно произойти по всей стране без исключений. Все механизмы для этого созданы ", - подчеркнул глава правительства.

Он добавил, что в Киеве количество отказов составляет 59%, в Одессе - 20%.

"Понятно, что в этих городах дорогая и привлекательная земля. Но схематозов не останется нигде. Никаких выдуманных требований к документации не должно быть. Сопротивление старой системы усиливается с каждым днем, но мы не отступим от своих принципов. Я буду всегда бороться с коррупцией и схематозом до полного их уничтожения", - отметил Гончарук.

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Так, для снижения количества отказов, кадастровые регистраторы главного управления Госгеокадастра из Киева будут отправлены на месяц в Киевскую область, а из области - в Киев. То же касается Одессы и Одесской области.

По словам премьера, в январе-феврале 2020 года уровень отказов в среднем по Украине снизился до 10%. Этому способствовали механизмы для повышения прозрачности работы кадастра: открытый доступ к координатам поворотных точек земельных участков и бесплатная онлайн-проверка XML-файлов для регистрации земельного участка.

Кроме того, для устранения человеческого фактора вводится экстерриториальный принцип рассмотрения заявок на регистрацию земельных участков. То есть никаких контактов людей с чиновниками. Все заявки по принципу случайности будут попадать к любому кадастровому регистратору в стране. Указанный функционал будет введен в начале апреля. Сейчас разрабатывается технический функционал.

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