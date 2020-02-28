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Все про:Зоряна Скалецкая (99) COVID-19 (397)

 Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая

Украинцев с подозрением на коронавирус и тех, у кого этот диагноз подтвердится будут бесплатно лечить в коммунальных и государственных медицинских учреждениях.

Об этом в интервью hromadske сообщила Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", — отметила Министр.

Скалецкая объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача.

Читайте на Цензор.НЕТ: Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ

"Просьба: не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", — призвала руководительница министерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3178588
 
 
 Топ комментарии
 
"Просьба: не заниматься самолечением." Источник: https://censor.net.ua/n3178588

Ви там вже визначтесь, хто керує і чиї поради слухати! Бо сьогодні Секретар РНБО прямо сказав, що найкращими ліками від коронавірусу є цибуля, сало та часник. Чи ці "ліки" вже треба отримувати за рецептом? Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 821
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хорошее фото. Рядом, короновирусного негра, не хватает
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то есть аспирин и отхаркивающее Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 376
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що дурепа несе? є хоч одна країна в світі, де короновірус лікується за рахунок хворих? Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 7121
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хорошее фото. Рядом, короновирусного негра, не хватает
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"Просьба: не заниматься самолечением." Источник: https://censor.net.ua/n3178588

Ви там вже визначтесь, хто керує і чиї поради слухати! Бо сьогодні Секретар РНБО прямо сказав, що найкращими ліками від коронавірусу є цибуля, сало та часник. Чи ці "ліки" вже треба отримувати за рецептом? Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 821
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Так если им верить, то у нас нет короновируса... шо они там лечат?...вируса нет а бабло уже освоили... да зекоМанДа.?
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А почему от гриппа умирают, что пошло не так?
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А по Конституції медицина ща безплатна? Чи я щось пропустив? І друге - якщо виявиться, що у пацієнта не корАновірус, а просто запалення, то рахунок виставлять згодом?
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Скалецька, сьогодні оббігав аптеки міста Рівного, не зміг купити жодної марлевої чи паперової пов"язки. Ганьба !!!
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сьогодні у аптеці бачив, як дідок для дезинфекці купив літру кислоти і кілька метрів марлі, наче марля від вірусу допоможе...
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Вже є кого лікувати? чи вже єпідемія а ніхто нічого не каже?
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Якась маячня...посилають в аптеку...
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А где иначе? Что за бред, а как же презервативы, с их специфическим действием, разве не помогают?!
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Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть"

В общем, всё просто. Лекарство есть, а 3000 китайцев кони двинули оттого, что украинские аптеки от них далеко.
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градусником ? А дезинфекцию и хавку как в Санжарах волонтеры купят ?
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Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 3393ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТ КОРОНАВИРУСА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Хатишь бесплатна падлечитца-симулируй!!
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Ти тут зуби не заговорюй ! Шо з собачкою ?
Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая - Цензор.НЕТ 1138
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Людей з "підозрою" на вірус від чогось лічать? Це в стилі міністра просраних справ.))
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Простите, а какое образование у этой зеленой скалецкой?! Такое же, как у мэндэль? Или еще хуже?!
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Совершенно идиотское выступление и полный непрофессионализм! Да чего и ожидать от министра здравоохранения без мед образования! На самом деле для лечения коронавируса используется смесь очень сложных препаратов: против эбола, против ВИЧ и против SARS. Кроме того нужны сильные антибиотики. Так что лечение сложное и дорогое.
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Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства - спасибо зелёнкину.
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