 Людей с подозрением на коронавирус в Украине лечат за счет государства, - Скалецкая

Об этом в интервью hromadske сообщила Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Все люди, которые находятся в наших медицинских учреждениях коммунальной и государственной собственности, получают лечение бесплатно. Лекарства не являются специфическими, не являются сложными для поставки. Сейчас в учреждениях здравоохранения лекарства есть", — отметила Министр.

Скалецкая объяснила, что Всемирная организация здравоохранения по гриппу и коронавирусу рекомендует симптоматическое лечение: снятие температуры, лечения кашля. Все это должно делаться по рекомендациям врача.

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"Просьба: не заниматься самолечением. Поскольку больше всего проблем возникает тогда, когда человек поздно обратился, и началась острая пневмония и проблемы с дыханием", — призвала руководительница министерства.