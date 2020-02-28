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 Политика Украины
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Все про:граница (3305) Донбасс (20815) деоккупация (391) Пристайко (421)

 Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе

Украина готова привлечь в совместные патрули на Донбассе во время местных выборов представителей местных общин, не участвовавших в незаконных вооруженных формированиях.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Для того, чтобы обеспечить безопасную криминальную ситуацию и избежать политических преследований кто-то должен обеспечивать безопасность на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует... Граница нашего компромисса - мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представители местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова". И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое незамарано в убийствах, не замарано в войне с нами", - сказал Пристайко.

Глава МИД уточнил, что идея создания совместных патрулей с привлечением полиции не нова и упоминается в минских соглашениях об урегулировании ситуации на востоке Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил совместно патрулировать границу силами Украины, ОБСЕ и ОРДЛО

"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы ним поделиться", - подчеркнул Пристайко.

Читайте также: В Кремле отреагировали на идею Зеленского: Совместное патрулирование границы нужно обсуждать с представителями "Л/ДНР"

Источник: https://censor.net.ua/n3178587
 
 
 Топ комментарии
 
Млин это песец полный . Турки хреначат асадитов за 33 убитых солдата , а тут совместные патрули с убийцами нескольких тысяч солдат .
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Пристайко - изменник и работает на зелёных предателей.
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Там уже по ходу и чеченские , и бурятские общины местными стали .
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Це Гіві2 і Моторол3? Як будете їх отбирати?
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А там есть не участвующие ?

Днём оно будет лазить и показывать преступления Кремля, а вечером куда оно будет возвращаться ?
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Зебилы собираются чтобы украинские военные патрулировали границу вместе с кацапскими военными Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе - Цензор.НЕТ 52
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Как вариант они могут согласиться патрулировать и без украинской стороны
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То есть Зеля разрешит кацапам патрулировать украинскую границу без украинцев? Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе - Цензор.НЕТ 9710
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нужно вставить пристайке черенок лопаты в **** и спросить про границу ихнего компромисса еще раз
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крок_за_кроком@mykolayovych45 3 ч
і жодної згадки в українських ЗМІ а виявляється,що відсьогодні Онуфрій (той що з ФСБ) просто чорт балабаєвський а не очільник церкви

Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе - Цензор.НЕТ 9330
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Там уже по ходу и чеченские , и бурятские общины местными стали .
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ОРДЛО упирается руками и ногами,категорически против Украины,а путин и зеля как осла,тянут его в Украину.Зеля,сначала верни разворованные заводы.
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Пристайко - изменник и работает на зелёных предателей.
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По моему он бредит..
Скажи товаришЧ а куда денутся те кто сейчас там с автоматами??
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Ну, по идее они должны будут сдаться и передать автоматы тем, кто не воевал.
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О, дурак! Да в этой забытой Богом луганде в военных действиях не принимают участие только парализованные. И то, не факт. Если руки движутся, строчат в интернете прокацапские байки.
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Верните беженцев для начала дебилы, два миллиона, а они там сами разберутся, когда выборы проводить...
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Кто не воевал - тем автомат в зубы и заставят совместно патрулировать . А у кого уже есть автомат , те куда денутся ? Вроде - бы взрослые люди , но такое городят .
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Когда вы так говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
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Які представники ? Кого вони представлятимуть ? Перед ким звітуватимуть ?
Маячня якась !
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- Перед ким звітуватимуть?
- Перед кремлём, разумеется. Там начальство зелёных.
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Млин это песец полный . Турки хреначат асадитов за 33 убитых солдата , а тут совместные патрули с убийцами нескольких тысяч солдат .
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ПРИСТАЙКО ДАВНО ПРОХОДИЛ ОБСЛЕДВАНИЕ У ПСИХИАТРА ? КАКОЙ ПОСТАВЛЕН ДИАГНОЗ?
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вибори в состоянії сітуації "нє нормально" - от глубіна компроміса
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Шо воно верзе? Представителей каких "общин"? З якого дуба воно впало?
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Що значить 'мирно реинтегрироваться назад'?
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А точно всем температуру меряют по меряйте ему у него жар и это ватное мурло управляет МИД озвучивает хотелки ватного руководства страной
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А Зеля без папiрця i слова не може сказати мовою
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колумбиец...заробитчанин с видом на жительство. Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе - Цензор.НЕТ 6660
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Дядя, не делай умный вид - тебе совершенно не идёт!
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Прокремлевского ублбдка надо пристрелить
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Коли вже курва цю 95 палату закриють на карантин ?? На довічний !!! Цих довбойопiв вже неможливо слухати
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Турки в Сирии бьются, а мы со своей земли войска отводим, почувствуйте разницу...
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Идея о совместных с ОРДЛО патрулях уже провалилась в 2014-м/ Но хапуга хочет денег. Лижет слуг Коломойского Ждёт конверт с баксами от хозяина слуг.
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про що воно верзе, які "сумісні" - з КИМ ... а на фронті в той час - під час "виборів" , та "патрулюваннях " будуть гинути наші Воїни... - це вже клініка...Про Хорватію вірю- чому б за кошти виборців на відпочити в Хорватії..- от гниди зЄлені
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Там уже сплошной коронавирус на почве ненависти к Украине, от старого до малого. Бросьте эту бредовую идею путина, не носитесь с ней как с писаной торбой, хотя бы с чувства собственного достоинства.
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назовем их "представители местных общин"
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та ты хоть чатланами их назови - ето ватная кацапня, которая стреляет в Украину..
от же долбень....
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невозможно сравнивать несравнимое - ето как зеленое с умным сравнивать...
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Задовбали. Більшість українців проти приєднання ордло. І більшість сепарні до кацапні прагне. Кого ви, упороти, єднати зібрались
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«Їм» не вистачає критичної антиукраїнської маси.
Як, наприклад, зараз у боротьбі з Порошенком. Раніше як? Навезли в Київ автобусами з Донбаса шахтарів, видали по дві пляшки горілки, от вони й лупили касками по бруківці: «Бандєровци, убірайтєсь к сєбє в Галічіну !»...
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преступная глупость ,
23 августа 2016 г 73-летняя Анна Ивановна Груша взяла свой украинский флажок, надела «жовтоблакытни» бусы и купила цветы, а потом пришла поклониться к памятнику Тарасу Шевченко в центре оккупированного боевиками «ЛНР» Луганска, после чего стала петь Гимн Украины.
По словам патриотки, во время исполнения Гимна к ней подошли две женщины. Одна стала бить старушку сумкой, разорвала ее бусы. Обе женщины оскорбляли Анну Ивановну...... в таких не воевавших собираетесь в патруль брать ?
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Пуйло намагається всіма силами заштовхати цей українофобський гнидник в Україну. Мало нам своєї ватки? Треба ще цих гандонів собі на голову?
По Лугандону треба провести референдум. Питання має стояти так: або цей Лугандон має бути в складі України з особливим статутом, або нехай будть просто сусідами з можливістю повернутись в склад України на загальних умовах.
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Правильно ставьте вопрос. ОСОБЫЙ СТАТУС- ЕТО НАЗЫВАЕТСЯ АВТОНОМИЯ, которая имеет свое правительство, свою полицию и свои законы!!! Тоесть как раньше был Севастополь, где стояла росийская военная база. Ато разные холопы думают что особый статус ето такое просто название ничего не значащее. А между прочем даунбаская Автономия будет иметь право запретить Украине вступить в НАТО или ЕС, а так же будет иметь право на самовыражение с кем дружить
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Особисто я за те, щоб вони були сусідами. Ще б і допоміг їм стати незалежними від Рашкі, власне так, як вони захочуть. Але меньше за все хочеться бачити цих гандонів українськими громадянами.
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Не будут они соседями. Не такая у них задача. Вот для чего кремль все ето организовал и даже не скрываетhttps://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI
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Це зрозуміло. Але не зрозуміло - чому українців досі ніхто не запитав: як нам бути з Луганодоном?
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Что значит как быть с Лугандоном? Освобождать надо. Только не любой ценой а методичным и постоянным давлением в том числе економической и ресурсной блокадой. Или тебе нравится чтобы Украина стала федерацией с двумя!!! автономными росийскими республиками?
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Гнида позорная, а что есть на даунбасе общины которые не воевали? Или ***** разрешит другим патрулировать границу? Нах нам тот даунбас усрался на таких условиях
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Пристойко, а как будут определять участвовал донбасер в боевых действиях или нет? Справку от сепаров принести нАдА или как?
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****, пристайко, які ж ви там дурні, знову пердли риголетять!!!!
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Они с президентом упрямые как ослы. Какие патрули? С кем ?
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Не упрямые - настойчивые в антиукраинской деятельности. Работа такая...
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Так вроде как наши пограничники и ОБСЕ уже вместе проводят контроль на некоторых КПП росийско-украинской границы. Только кацапы срали на них и дают досматривать только пустые машины и то только те которые едут через КПП
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А давайте пускай Дрыстайко возьмет к себе домой парочку моторол и пускай те патрулируют его жену ночью.
Ато паскуда оно предлагает такое же патрулирование как сейчас ОБСЕ патрулирует. Кацапы ОБСЕ никуда не пускают, и ета организация импотентов прокацапских просто ездит по нашим тылам и срисовывает позиции
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Та думаю що нюхають Вовкі Сцикуна памперси . Там ще добіса наркоти в сечі залишається , що і для них ще вистачає приторчать
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Я так думаю країну вам вже не віддадуть. Наступним президентом буде Бойко, ті, хто залишиться в країні- перейдуть під прапори «рускага міра», землю скуплять корпорації і будуть виснажжувати і обробляючи за допомогою новітніх технологій ,котрі не потребують багато робочих рук. Україна перестане існувати в ******** кордонах.
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НУ А ШО?
ХРОМОСОМА ТО ЛИШНЯЯ=))
Росгвардия решила закупить к 9 мая наклейки «На Берлин!» и «Можем повторить!»
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Это существо хоть поняло, что сморозило? УКРАИНСКУЮ границу "совместно патрулировать". Этот гандон чьи интересы представляет? Для контроля государственной границы Украины есть Пограничные войска!!! Которые приведены к присяге народу Украины! И прошли специальную подготовку. Зелёные ублюдки! Ваш дебилизм уже никого не удивляет. Всё что вы можете сделать полезного для Украины - это по тихому свалить в Ростов. ВЫБОРЫ!
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Оно ***...тое? Как это чучело будет распознавать "не участвующих в войне"? По справкам о не "судимостях" из Ростова? Кто то усыпите это чучело зеленое....
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Блін! Що той Дристайко несе за маячню .. ЯКІ общини, яке спільне патрулювання з колаборантами і терористами ? Гнати всю ту зєбанду за порєбрік сцяними шматами
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Дрыстайко и ЗЕлупа предлагают пристать на план ***** который планировался в самом начале 2014 года. Ето план Штанмаера?
https://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI
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я вот одного не пойму, если дали пенсию по инвалидности (2014-2019... гг)-деяким "ополценцям"-то их теперь и в совместые патрули по этим же спискам отбирают?
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