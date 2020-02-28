 Граница нашего компромисса - привлечение не участвовавших в войне "представителей местных общин", - Пристайко про совместные патрули на Донбассе

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.
"Для того, чтобы обеспечить безопасную криминальную ситуацию и избежать политических преследований кто-то должен обеспечивать безопасность на территории. Идеально, безусловно, силами украинской полиции, для этого она и существует... Граница нашего компромисса - мы готовы привлечь до, на момент проведения выборов и когда ситуация улучшиться до состояния "нормальности", мы готовы привлечь, назовем их "представители местных общин". Идеально, чтобы они никогда не стояли на блокпостах, даже без "калашникова". И такие люди есть, подрастает молодое поколение, которое незамарано в убийствах, не замарано в войне с нами", - сказал Пристайко.
Глава МИД уточнил, что идея создания совместных патрулей с привлечением полиции не нова и упоминается в минских соглашениях об урегулировании ситуации на востоке Украины.
"И я сейчас имел возможность, пока я был в Женеве, специально встретился с министром иностранных дел Хорватии, мы поговорили с ним и договорились, что наши специалисты в который раз поедут в Хорватию поучиться, каким образом можно мирно реинтегрироваться назад. В конце концов, эта страна прошла через очень болезненный опыт. Он у них есть, и они готовы ним поделиться", - подчеркнул Пристайко.
Днём оно будет лазить и показывать преступления Кремля, а вечером куда оно будет возвращаться ?
крок_за_кроком@mykolayovych45 3 ч
і жодної згадки в українських ЗМІ а виявляється,що відсьогодні Онуфрій (той що з ФСБ) просто чорт балабаєвський а не очільник церкви
Скажи товаришЧ а куда денутся те кто сейчас там с автоматами??
Маячня якась !
- Перед кремлём, разумеется. Там начальство зелёных.
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та ты хоть чатланами их назови - ето ватная кацапня, которая стреляет в Украину..
от же долбень....
Як, наприклад, зараз у боротьбі з Порошенком. Раніше як? Навезли в Київ автобусами з Донбаса шахтарів, видали по дві пляшки горілки, от вони й лупили касками по бруківці: «Бандєровци, убірайтєсь к сєбє в Галічіну !»...
23 августа 2016 г 73-летняя Анна Ивановна Груша взяла свой украинский флажок, надела «жовтоблакытни» бусы и купила цветы, а потом пришла поклониться к памятнику Тарасу Шевченко в центре оккупированного боевиками «ЛНР» Луганска, после чего стала петь Гимн Украины.
По словам патриотки, во время исполнения Гимна к ней подошли две женщины. Одна стала бить старушку сумкой, разорвала ее бусы. Обе женщины оскорбляли Анну Ивановну...... в таких не воевавших собираетесь в патруль брать ?
По Лугандону треба провести референдум. Питання має стояти так: або цей Лугандон має бути в складі України з особливим статутом, або нехай будть просто сусідами з можливістю повернутись в склад України на загальних умовах.
🤣
Ато паскуда оно предлагает такое же патрулирование как сейчас ОБСЕ патрулирует. Кацапы ОБСЕ никуда не пускают, и ета организация импотентов прокацапских просто ездит по нашим тылам и срисовывает позиции
ХРОМОСОМА ТО ЛИШНЯЯ=))
Росгвардия решила закупить к 9 мая наклейки «На Берлин!» и «Можем повторить!»
https://www.youtube.com/watch?v=LdYdsAz83pI