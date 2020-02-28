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 Политика Украины
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Все про:Пристайко (421) Ермак Андрей (122)

 Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко и глава Офиса Президента Андрей Ермак имеют разные взгляды и подходы в некоторых вопросах внешней политики.

Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю Зеленскому решения с точки зрения традиционной дипломатии. Андрей Ермак представляет нетрадиционный, транзакционный подход к внешней политике. Это неортодоксальный подход. И сейсчас этот подход в мире приобретает все большую популярность. Часто его демонстрируют даже страны со стабильной дипломатией, например США.

Когда мы говорим с президентом Зеленским, наша задача в презентация той позиции, которая нам кажется более важной. А задача президента принять решение", - отметил Пристайко.

По мнению главы МИД с назначением главой ОП Ермак сможет меньше времени уделять вопросам внешней политики. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет мира, но и усиливает армию, чтобы оказывать достойный отпор агрессору, - Ермак обратился ко всем, кто "разгоняет зраду"

"Сейчас Ермак, став главой Офиса Президента, получил больше задач, чем у него было до этого. Раньше он занимался важными направлениями внешней политики. Это всегда делал заместитель администации или советник президента по внешней политике. Так было и до этого. МИД занимался всем, конкретными важными для главы государства вопросами занимался его специальный советник. Теперь, когда Ермак будет заниматься всеми вопросами, у него значительно снизится возможность заниматься внешней политикой", - считает Пристайко.

"Нельзя сказать, что он пасется на моем поле или я на его, нам есть достаточно чем заниматься каждому", - добавил министр.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178584
 
 
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Это как , нетрадиционный подход? АНАЛЬНАЯ ДИПЛОМАТИЯ ДЛЯ ПАССИВНЫХ ГОМИКОВ ?
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Ось-ось! Сама політика - не просто традиційна квтегорфя, а можна навіть сказати - патріархальна. Це-мистецтво, яке існує тисячоліттям і за цей час воно викристалвєзувалося у доволі жорстку конструкцію, яка не містить жодних зайвих, чи випадкових елементів. Тобто це - мистецтво досягнути бажаного без втрати важливого. Якщо, наприклад, традиційний секс веде до результату - зачаття нового життя, то не традиційний - це лише процес без результату. Тому я думаю, що нетрадиційні підходи до зовнішньої політики - чистого виду імітація. Без результату. Можливо навіть - без оргазму.
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Команда ЗЕнетрадиционных дурачков
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по-ходу глава офиса только с нетрадиционной ориентацией может быть,такие условия моники.
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Мы заметили что с приходом нового президента все пошло через жопу. Вообщем могли бы и не анонсировать, слишком все очевидно
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Та ви там Усі зелені гніди нетрадіційной оріентації!!!!
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с дипломатией уже покончено, все выезды, особенно последние, оказались провальными.Никто вас больше из реальных лидеров не зовет и никто в этот ужас ехать не собирается.С Пакистаном, к примеру, общаются, с вами - НЕТ. Как там, штаты официально заявили, что был звонок Байдена в Оман?
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ага, основное - они же все (крутые страны) внимательно смотрят - борьба с коррупцией реальная есть или нет, суды справедливые или нет -------- ответы отрицательные, значит, с Украми все понятно -- опять пролетели......
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Петушка хвалит петуха за то, что хвалит он петушку....
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та да...такая нетрадиционная...
что уже от той дипломатии остались одни рожки да раздвинутые ножки!!!
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"Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко..."

Через жопу чи що?
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А как известно, при нетрадиционном подходе детки не рождаются.
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