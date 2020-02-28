"Ермак представляет нетрадиционный подход к внешней политике, - Пристайко..."

Об этом министр рассказал в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю Зеленскому решения с точки зрения традиционной дипломатии. Андрей Ермак представляет нетрадиционный, транзакционный подход к внешней политике. Это неортодоксальный подход. И сейсчас этот подход в мире приобретает все большую популярность. Часто его демонстрируют даже страны со стабильной дипломатией, например США.

Когда мы говорим с президентом Зеленским, наша задача в презентация той позиции, которая нам кажется более важной. А задача президента принять решение", - отметил Пристайко.

По мнению главы МИД с назначением главой ОП Ермак сможет меньше времени уделять вопросам внешней политики.

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"Сейчас Ермак, став главой Офиса Президента, получил больше задач, чем у него было до этого. Раньше он занимался важными направлениями внешней политики. Это всегда делал заместитель администации или советник президента по внешней политике. Так было и до этого. МИД занимался всем, конкретными важными для главы государства вопросами занимался его специальный советник. Теперь, когда Ермак будет заниматься всеми вопросами, у него значительно снизится возможность заниматься внешней политикой", - считает Пристайко.

"Нельзя сказать, что он пасется на моем поле или я на его, нам есть достаточно чем заниматься каждому", - добавил министр.

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