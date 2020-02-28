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 Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - пресс-центр штаба ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также была отмечена работа снайперской пары.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:
неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;

в районе населенного пункта Орехово - со 120-мм миномета враг выпустил 6 мин.

Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 93-й ОМБр Владимир Федченко погиб 27 февраля в зоне ООС от пули вражеского снайпера. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3178583
 
 
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятой расіянськой *********!!!! Воїни України, гарного полювання вам на клятих расіянських окупантів!!!
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найскорішого одужання пораненому Воїну
спокійного надвечірря і тихої ночки, синочки...
Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 380
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А у нас новости как всегда новости для терпил и анальных миролюбцев. ВСУ сидят в полях и норах, а враг в наших квартирах. Сколько нас обстреляли, на сколько ВСУ отступили чтобы не правацировать, сколько у нас убитых и раненных, какие грозные учения ВСУ провели под Львовом... Пойду хоть порадуюсь как за турецкую армию

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