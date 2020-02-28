 Враг с начала суток 4 раза нарушил перемирие, один украинский воин ранен, - пресс-центр штаба ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно:

неподалеку Новотошковского - из крупнокалиберных пулеметов, а также по нашим позициям велся снайперский огонь;

в районе населенного пункта Орехово - со 120-мм миномета враг выпустил 6 мин.

Сегодня, 28 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение".

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