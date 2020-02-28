 Ряд законопроектов, "вопросы о Кабмине" и отчет правоохранителей, - на повестке дня внеочередного заседания Рады

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу президента.
"Президент Украины Владимир Зеленский направил председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова письмо с требованием созвать внеочередное заседание парламента", — сказано в сообщении.
"Глава государства обратился с просьбой включить в повестку дня заседания вопрос о рассмотрении нескольких проектов законов и по Кабинета Министров Украины. Кроме того, президент просит заслушать отчет о деятельности правоохранительных органов", — добавили в пресс-службе.
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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание парламента. Оно должно состояться 4 марта в 16:00.
28 Февраля 19:14 1
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Прокурор Зеленського несе повну маячню про вкрадене мусорами обладнання у волонтерів UCA (Стрім)
Прямо зараз в Одесі йде суд стосовно арешту майна активістів Українського Кіберальянсу. Прокурор )на фото) розказує, що можливо членами UCA виготовлялося "хакерське" обладнання, яке могло бути продано до Росії, щось верзе про якісь "хакерській" рекет. Звісно без жодного доказу. А просто вивалюючи у суді свої хворі фантазії, як роблять завжди мусорсько-прокурорські ОЗГ.
Нагадаю мова йде про вкрадений мусорами ноутбук та смартфон жінки та дитини волонтера Українського Кіберальянсу. І нагадаю, що прокурор Зеленського розказує цю маячню про якусь там можливий продаж чогось там у ту саму Росію, проти якої шість років воює у кіберпросторі УКА. І який причинив шкоди окупантам більше ніж всі державні кіберпідрозділи з багатомільйонним фінансування разом узяті. Він розказує що ті люди, яки зламали пошту Суркова та змусили істерити прес-секретаря Путіна Пєскова. Люди, що зламали ФСБ та ГРУ русні - щось там можливо збирались їм продавати, на думку "високоінтелектуальних" прокурорів коміка. Ця шизофренічна маячня - просто ні у які ворота не лізе.
Як проросійська мережа в Україні організувала бунт в Нових Санжарах
і до чого тут касабський вайбер - https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/