 НАТО поддержало Турцию на фоне обострения в Сирии

Об этом говорится в официальном заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАТО.

"Послы всех 29 стран встретились в формате Североатлантического совета... Союзники выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих вблизи Идлиба", — сказано в сообщении.

Страны-члены НАТО осудили авиационные удары, которые сирийский режим и поддерживающая его Россия нанесли по провинции Идлиб. Они призвали Дамаск и Москву остановить наступление, уважать международное право и вернуться к усилиям ООН по поиску мирного решения конфликта.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметил, что Альянс готов поддержать Турцию рядом мер, включая усиление системы противовоздушной обороны.

Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

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