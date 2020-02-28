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 НАТО поддержало Турцию на фоне обострения в Сирии

Североатлантический совет рассмотрел ситуацию в Сирии на экстренном заседании в Брюсселе. Союзники выразили солидарность с Турцией.

Об этом говорится в официальном заявлении, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НАТО.

"Послы всех 29 стран встретились в формате Североатлантического совета... Союзники выразили глубокие соболезнования в связи с гибелью турецких военнослужащих вблизи Идлиба", — сказано в сообщении.

Страны-члены НАТО осудили авиационные удары, которые сирийский режим и поддерживающая его Россия нанесли по провинции Идлиб. Они призвали Дамаск и Москву остановить наступление, уважать международное право и вернуться к усилиям ООН по поиску мирного решения конфликта.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметил, что Альянс готов поддержать Турцию рядом мер, включая усиление системы противовоздушной обороны.

Ранее Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

27 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

Также на Цензор.НЕТ: Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии

Источник: https://censor.net.ua/n3178581
 
   
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Турецкие ударные дроны расстреливают боевиков шиито-русских формирований как в тире
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нУ НАЧАЛОСЬ! ОЗАБОЧЕННОСТЬ, СОБОЛЕЗНГОВАНИЯ , ОБЕСПОКОЕННОСТЬ И БЛА БЛА БЛА БАЛ..... ОЧЕРЕДНОЙ ПШИК НАТО)))
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а ты устав нато когда в последний раз читал? НАТО поддержало Турцию на фоне обострения в Сирии - Цензор.НЕТ 9351статья пять...



UKRAINE FOREVER

А. Що. Ви. Чекали. Від. НАТО ??
Турція не на своїй землі.
рф не на своїй землі.
Втрати в боях неминучі.
рф кинула турків та завдала втрат тур.військовим.
Турція сильна.
НАТО морально підтримала і погодила дії турків.
рф засцяла подальшого розвитку.
Далі буде.
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Снова призвали... В общем Эрдоган,если сам не даст по зубам *********,то так и будет слушать беззубые призывания.
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НАТО посмотрело на это все и сказало "а оно нам НАТО?"
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Есть смысл стремиться стать членом этих призывальщиков обеспокоенных?
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