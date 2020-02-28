 Правительство выделило 654 млн грн на погашение долгов шахтерам

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", — сказано в сообщении.

В Министерстве выплату зарплаты шахтерам назвали "вопросом номер один".

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"Напоминаем, что в 2020 году в соответствии с выпиской из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по КЭКР 2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней", — добавили в пресс-службе.