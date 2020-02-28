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 Общество
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Все про:долг (1118) зарплата (2030) шахтеры (555) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (15)

 Правительство выделило 654 млн грн на погашение долгов шахтерам

Задолженность по зарплате горнякам должна быть погашена в ближайшие месяцы, считают в Кабинете министров.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Уже на следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесение обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы", — сказано в сообщении.

В Министерстве выплату зарплаты шахтерам назвали "вопросом номер один".

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"Напоминаем, что в 2020 году в соответствии с выпиской из росписи ассигнований общего фонда Государственного бюджета на 2020 год, утвержденного Министром финансов Украины 13.12.2019, по бюджетной программе "Реструктуризация угольной отрасли" по КЭКР 2610 "Субсидии и текущие трансферты предприятиям (учреждениям, организациям)" предусмотрено 1 962 746,1 тыс. грн, которые планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней", — добавили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178580
 
 
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Нардеп Дубінський виявився нацистом та дурить своїх глядачів - СТЕРНЕНКО НА ЗВ'ЯЗКУ
https://youtu.be/VUE4njhP4Vg
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Нардеп Дубінський клав я з прибром на Нардеп Дубінський
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Та ти шо! Так він же он як на Петю фиркає! Всі зебіли аж сцуться
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ну,то есть,заставить беню платить нормальную цену за электричество мочи нет...проще с общака деньги закрысить и отдать бородатому.
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А вугілля і електроенергію при цьому імпортує з росіі. Чого стидатися? Пишіть правду, а не її половину...
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от якби не ти, ми усі так і прожили б життя у дрімучому невігластві
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опять б...ь... шахтёры. Эту сучью банду с их никому ненужным углем все 25 лет держит на плечах страна... ах, как бы пролетария не обидеть. Вспомните (кто в курсе) как М. Тэтчер давила своих бастующих углекопов... ну нерентабельные шахты, сколько можно туда вливать, чтоб ахметовы ****...ли???? И опять то же самое. Тьфу.....
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безнадьога... беспросветная безнадьога
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