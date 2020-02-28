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Все про:армия РФ (5828) Сирия (2847) Турция (2213)

 Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Турецкая армия нанесла ответный огневой удар по сирийской армии.

Как передает Цензор.НЕТ,  турецкое агентство Анадолу опубликовало кадры нанесения огневых ударов по сирийской армии.

[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун также в Фейсбуке разместил кадры ответа турецкой армии по сирийцам.

Он отметил: "Турецкие военные наносят удары по позициям сирийской армии с РСЗО T-300 "Kasirga". 

Источник: https://censor.net.ua/n3178577
 
   
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Ну а как без этой радостной нотки. Вроде даже в плен набрали под Серакибом вчера 10 человек...Пока противоречиво,может ваньки,может асадиты.Но шеврончики и власовские триколоры точно ихтамнет.
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говорят....но шевроны были действуюшей"вооруж.силы росии"
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Как украинский фашист турецким фашистам могу только сказать : Гуд , зер гуд.
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Скажу що ваших "засекречені" х*йлом "жмурив" ніхто навіть облік не веде. Всім срати на них.
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я тебе скажу - за одного сгоревщего турка Эрдоган берет жизни десяти русоираноасадитов
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...жаль, что наша нелоховская ослина о себе такого сказать не может Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 9835
Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 304
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Бий москаля, бий москаля!
Бий москаля, складайте трупи!
І кулемет беріть у руки!
І нову ленту заряджай!
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И час назад большую колону ф16 и беспилотниками в пух разнесли.Слава Турции!
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По горячим следам результат...
Источники из Сирии сообщают, что за сегодняшний вечер в результате ударов турецких дронов были уничтожены более 100 членов шиито-русской группировки в Идлибе
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Вот ето правильный разговор с рашистами
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Браво! Смерть руSSo-фашистской сволочи!
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"сс" = Рейх
фошизм = Муссолини

обе структуры воевали против красножопых(ака Путин)...
ты точно не поехавший?
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Что - то куда-то полетело и куда-то попало. Что-то взорвалось. Итог: Эрдоган победил, отомстил а заодно и главное отношений с Йухлом не испортил. Виртуоз - эквилибрист!
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ето же надо было такое придумать на голову одевать. За кого они людей принимали
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Ты первое видео посмотри по ссылке. Там очень хорошо видно что и куда попало. И как ихтамнеты по пустыне разлетаются без штанов и лаптей
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шо и войска не развели, а тупо раздолбали всю ту мразоту?
вислюку смотреть нон-стоп неделю - може шо дoйдет.
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все, що до нього доходить - це кокс через ніздрі Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 9924
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ну значит записать етот видео файл на DVD, размельчить и дать ноздрей всосать ....
а шо делать, если ето единственный выход?
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Почему только по сирийским? Вот турки сегодня показали запчасти от ихтамнета:
Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 3196
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У РФ на ТВД где-то 1,5-2 мотострелковые бригады плюс авиагруппа (~2 полка). И околонулевые возможности наращивания сил даже при открытом Босфоре. У турок в сухопутных силах более 50 расчетных бригад - и все под рукой. Конец немного предсказуем...
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На первом видео видно как от артударов по пустыне разлетаются лапти и кокошники. Чем турки палят вату интересно. У нас такой высокоточной и мощной арты нету. С такими темпами Турция могла бы зачистить Сирию от Асада и ихтамнетов за 2 дня и на етом война бы закончилась и наступил бы мир. Но европитарасы хотят посадить Ердогана за стол переговоров с ****** и войну продолжить на десятилетия
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оно так кажется шо за 2 дня. Вермахт тоже имел задание подавить красножопую чуму за 10 недель, но даже несмотря на 300 дивизий пленных в первые месяцы... увы, не получилось из-за Гитлера
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Самоходки - модифицированные под Турецкие нужды Ю-Корейские К-9 Thunder(Гром), 155мм, одни из лучших в Мире.
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панове турки, перекривайте ********** Босфор!


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Турки могли бы нанести точечный удар по Керченскому мосту,ну как ещё можно отомстить Асаду Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам - Цензор.НЕТ 1600
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На сегодняшнее утро Турция уничтожила
1709 солдат режима Асада с ополченцами-наёмниками,
55 танков,
3 вертолета,
18 бронемашин,
29 гаубиц,
21 военную технику,
6 складов боеприпасов,
7 минометов и 4 тяжелых пулемета советского производства ДШК.
Это только начало.
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Про «дружбу народов». Согласно данным соцсетей, жители бывших советских республик желают успеха Турции в борьбе с РФ. Все кроме Армении.
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якщо турки закриють кацапам свої отелі на літо (або куйло заборнить своїм рабам відпочивати в Турції), то можливо, я круто зекономлю влітку...
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...лучше ехай в Италию, там тебе больше понравится...
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"Інформація для тих, хто хоче "дагаваріваться с путіним":
1. Турки "дагаварілісь" і завчасно поінформували усню про координати дислокації своїх військ. 2. Удари продовжувалися не зважаючи на те, що турки повідомили про них усню.
3. Били навіть по машинах швидкої допомоги..."
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Кадри знищення рашистсько-асадівської нечисті я так розумію отримані з ударних безпілотників Bayrktar, які Порошенко закупив для України. І ми б побачили відео з них, якби не прихід до влади Віслюка. На жаль, з приходом Віслюка ці комплекси гниють в ангарах
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Ось так потрібно показувати роботу наших військових військовим речникам, а не так , як вони. На протязі п'яти років я тільки і чув, чітав, що московітські угрупування підступні, здійснюють обстріли наших позицій і військові несуть втрати. Покажіть мені АРМІЮ, а не терпіл. РЕЧНИКИ - ГАМНЮКИ.
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