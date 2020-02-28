 Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, турецкое агентство Анадолу опубликовало кадры нанесения огневых ударов по сирийской армии.
[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG
— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020
Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун также в Фейсбуке разместил кадры ответа турецкой армии по сирийцам.
Он отметил: "Турецкие военные наносят удары по позициям сирийской армии с РСЗО T-300 "Kasirga".
Бий москаля, складайте трупи!
І кулемет беріть у руки!
І нову ленту заряджай!
Источники из Сирии сообщают, что за сегодняшний вечер в результате ударов турецких дронов были уничтожены более 100 членов шиито-русской группировки в Идлибе
фошизм = Муссолини
обе структуры воевали против красножопых(ака Путин)...
ты точно не поехавший?
вислюку смотреть нон-стоп неделю - може шо дoйдет.
а шо делать, если ето единственный выход?
1709 солдат режима Асада с ополченцами-наёмниками,
55 танков,
3 вертолета,
18 бронемашин,
29 гаубиц,
21 военную технику,
6 складов боеприпасов,
7 минометов и 4 тяжелых пулемета советского производства ДШК.
Это только начало.
1. Турки "дагаварілісь" і завчасно поінформували усню про координати дислокації своїх військ. 2. Удари продовжувалися не зважаючи на те, що турки повідомили про них усню.
3. Били навіть по машинах швидкої допомоги..."