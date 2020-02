 Огневой ответ турецкой армии по сирийским войскам. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, турецкое агентство Анадолу опубликовало кадры нанесения огневых ударов по сирийской армии.

[VIDEO] New footage released by the #TurkishArmedForces shows Turkish forces’ destroying Syrian regime targets in #Idlib, northwestern #Syria pic.twitter.com/ANfOWaKFnG

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун также в Фейсбуке разместил кадры ответа турецкой армии по сирийцам.

Он отметил: "Турецкие военные наносят удары по позициям сирийской армии с РСЗО T-300 "Kasirga".