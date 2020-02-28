 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.
"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.
Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.
Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы не указаны.
про смену премьера бакланить будут, скорее всего
и не на мышей, а на мышебратьев
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1010002592705379&id=100010869428369
Насолоджуйтесь...
Їй богу зєлєнка у папи Саши піжмак з карманамі і пояс віджала.
" Я устал...я ухожу"... ?? Может порадует???
он гордо сидит на краю унитаза
МОЖНО 100 пудово его на ку... послать по регламенту.
А тут короновирус, Всей Европе не до лыж - начнут закрывать гостиницы и торговые центры, шоб персонал не заразился.
И вспомнили слуги о работе .
Называется документ «Добровольное согласие лица на проведение противоэпидемических и/или профилактических мер». В нем говорится о том, что человек проинформирован о ходе и последствиях заболевания вирусом. Также в нем прописано, что эвакуированный обязан соблюдать режим пребывания в карантине и сообщать врачу об ухудшения состояния здоровья.
Однако в документе есть пункт, который исключает общение эвакуированных со СМИ.
«Обязуюсь соблюдать режим пребывания в обсерваторе, в том числе немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия во время пребывания в обсерваторе, исключить прямые контакты с другими лицами, а также любые контакты со средствами массовой информации», - говорится в документе.
По словам одной из эвакуированных, такой документ им выдали еще в Ухане и сказали, что он является «вроде как билетом на самолет». Его подписали все, кто сейчас находится в Новых Санжарах.
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Фото: Слідство.Info
Журналисты попросили министра здравоохранения Зоряну Скалецкую прокомментировать документ. Она сказала, что такое письменное соглашение было одобрено правительственным оперативным штабом.
«Мы планировали и прописывали его (запрет на общение со СМИ - ред.) в «согласии» только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовых стримах, скайп-интервью и т.п. может быть также нечаянно протранслирована информация о безопасности», - пояснил глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
В свою очередь глава Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отметил, что в тексте документа не определены санкции в отношении нарушителей, поэтому о принуждении речь не идет. Он подчеркнул, что если человек подписал такой документ, значит добровольно согласился на прописанные там условия.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/361818-evakuirovannyh_iz_uhanja_zastavili_podpisatj_dokument_o_zaprete_obshchenija_so_smi
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А приятно .ДА
І це тільки початок. І це ще - «по хорошему»...
Но, зачем такой кипишь?
Причины созыва внеочередного заседания и внесенные на рассмотрение вопросы не указаны(с)
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«интриганты» х.......
4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому. Начали менжеваться, наверно все по телефону...
Т е русские теперь имеют право вето на кандидатуру главы Нафтогаза и не пропускают тех, кто не согласен идти им навстречу за счет национальных интересов
Новость настолько прекрасна, что не нуждается в каких-либо комментариях
Вікторія Мірошніченко
Зеленський розпустив Парламент з рівнем довіри - 6,8%.
Зараз рівень довіри 3,6%.
І він ще депресує з приводу падіння власного рейтингу.)
Це як в анекдоті, чоловік дружині каже "Ой.. впав." Дружина :"Добре, що не вдарився."