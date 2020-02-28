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 Политика Украины
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Все про:ВР (24449) Зеленский (4730) Разумков Дмитрий (401)

 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание

4 марта Верховная Рада соберется на внеочередное пленарное заседание по требованию президента Украины Владимира Зеленского.

Соответствующее распоряжение подписал председатель парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Рады.

"В соответствии с распоряжением председателя Верховной Рады Украины от 28 февраля 2020 года, заседание созывается в связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины", - говорится в сообщении.

Внеочередное заседание назначено на 16:00 4 марта 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков

Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы не указаны.

Источник: https://censor.net.ua/n3178574
 
 
 Топ комментарии
 
Рупь за сто: или землю до начала эпидемии коронавируса подерибанить, или Пороха посадить (против которого выдвинуто неопровержимое обвинение):
4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 147
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Не правда, при Зеле не только не открылось 0 заводов, а ещё и закрылись несколько
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ну как-то в нормальной стране парламентариям намекнули бы какой вопрос им надо подготовить
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Ермак записывает краткое содержание разговора с Патрушевым


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У нормальній країні, де є реальний розподіл незалежних гілок влади, президент не "вимагає", а "просить" парламент зібратися на ПОЗАЧЕРГОВЕ пленарне засідання. І щоб парламениарі зібралися, причина має бути ВКАЗАНА серйозна.
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и чем дурные могут помочь? По метро колядовать пошёт?
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турбозаконов напринимать...например,отменить льготы,увеличить штрафы...да мало ли еще многоходовочек,которыми можно с лохов бабки выкачать.
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На фоне провалов в выполнении госбюджета это был бы не самый худший вариант.
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по питанню, що б зробити хоч трохи розумне, щоб не було так нудно від постійних дурниць.
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дупа в економіці росте з неймовірною швидкістю.... в березні вже нічим буде платити директору Укрпошти і міністри будуть без премій
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я сомневаюсь, что жопу в экономике они будут обсуждать публично.

про смену премьера бакланить будут, скорее всего
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Будуть думку гадать, як і чим йому рєйтінг упавшій (обвислий) піднімать
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Не правда, при Зеле не только не открылось 0 заводов, а ещё и закрылись несколько
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Как можно вообще сравнивать человека который пожертвовал 2 млрд гривен на армию и человека который сдавал позиции нашей армии?
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А зараз кожен з них чимось іншим займається ?
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Да, Зеля со своими малоросами оккупировали парламент
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зєля зразки короновіслючого вірусу буде демонструвати депутатам?
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Попкорн покупать? Будет очередное шоу?
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Повестка дня - влияние почвенных вод на половую жизнь полевых мышей.
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не почвенных, а днепровских

и не на мышей, а на мышебратьев
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Какое шоу? Будет фарс, будут коронавирус изгонять надевая презевативы по голову. Зебилы просто не умеют, им главный будет пример показывать 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 722
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Рупь за сто: или землю до начала эпидемии коронавируса подерибанить, или Пороха посадить (против которого выдвинуто неопровержимое обвинение):
4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 147
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Еще при Кучме, если что 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 1916 При Порошенко он завязать пытался.
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Можно и Кучму за компанию. Но друг ахметка не так поймёт и настучит по тыковке. 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 1774
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Если че , Порошенко еще судить будут за то что будучи на посту Президента Украины не уберег Бубочку от наркотической зависимости .
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Да він вже не знає що ще можна здати

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1010002592705379&id=100010869428369

Насолоджуйтесь...
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В їхнього фулорижиму турбіна віддалилася ще на старті. Разом з електронним блоком управління...
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а ось мені подобається стиль першої лєді 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 3446 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 3446 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 3446

Їй богу зєлєнка у папи Саши піжмак з карманамі і пояс віджала.


4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 4576
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Скорее намёк на полшестого. У кого бы это? 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 891
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де воно виховувалось і які смаки їй прививали? 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання - Цензор.НЕТ 7209
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А может будет...
" Я устал...я ухожу"... ?? Может порадует???
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Не с нашим счастьем. А если и уйдёт, то ему на смену придёт Ху*ло, как и в 1999-м. 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 4366
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Не - сижу за решеткой в темнице сырой, вскормлённый в квартале орёл молодой.
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как горный орёл на вершине Кавказа

он гордо сидит на краю унитаза
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По какой причине созвать решил Зелохочмо еще и сам не вкурил .
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Наркота закончилась нужно бабло на завоз..с омана от патрушева
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А шо бубоньку пронесло чи ще гірше це шо за таємниця мабуть воно вагітне питання від кого 4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 1811
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Я змучився ,я йду ,перекладаю функцію на прем'єра .Хвилина мовчання ,я в ах.ї і занавіс.
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... після цих слів гончарук ####башить сальтуху верхи на самокаті у вікно будівлі кабміну
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Причины созыва внеочередного заседания и вынесенные на рассмотрение вопросы не указаны.
МОЖНО 100 пудово его на ку... послать по регламенту.
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Вообще интересно- СЛУГИ УВАЛИЛИ КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ,
А тут короновирус, Всей Европе не до лыж - начнут закрывать гостиницы и торговые центры, шоб персонал не заразился.

И вспомнили слуги о работе .
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а моника в курсе по какому вопросу сбор?
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Эвакуированным из Китая, которые находятся в обсервации в Новых Санжарах, дали на подпись документы о запрете общения с журналистами. Об этом сообщает издание «Слідство.Info».
Называется документ «Добровольное согласие лица на проведение противоэпидемических и/или профилактических мер». В нем говорится о том, что человек проинформирован о ходе и последствиях заболевания вирусом. Также в нем прописано, что эвакуированный обязан соблюдать режим пребывания в карантине и сообщать врачу об ухудшения состояния здоровья.
Однако в документе есть пункт, который исключает общение эвакуированных со СМИ.
«Обязуюсь соблюдать режим пребывания в обсерваторе, в том числе немедленно сообщать врачу о любом ухудшении самочувствия во время пребывания в обсерваторе, исключить прямые контакты с другими лицами, а также любые контакты со средствами массовой информации», - говорится в документе.
По словам одной из эвакуированных, такой документ им выдали еще в Ухане и сказали, что он является «вроде как билетом на самолет». Его подписали все, кто сейчас находится в Новых Санжарах.
Читайте также: Эвакуированным из Китая передали в "Новые Санжары" партию презервативов
Фото: Слідство.Info
Журналисты попросили министра здравоохранения Зоряну Скалецкую прокомментировать документ. Она сказала, что такое письменное соглашение было одобрено правительственным оперативным штабом.
«Мы планировали и прописывали его (запрет на общение со СМИ - ред.) в «согласии» только по вопросам безопасности, поскольку считали, что при массовых стримах, скайп-интервью и т.п. может быть также нечаянно протранслирована информация о безопасности», - пояснил глава Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.
В свою очередь глава Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко отметил, что в тексте документа не определены санкции в отношении нарушителей, поэтому о принуждении речь не идет. Он подчеркнул, что если человек подписал такой документ, значит добровольно согласился на прописанные там условия.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/361818-evakuirovannyh_iz_uhanja_zastavili_podpisatj_dokument_o_zaprete_obshchenija_so_smi

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Бубочка скажет я устал я ухожу?! Давно пора! Ну это говорит во во ме оптимист а пессимист говорит Бубочка получит губернаторство над Малоросийской и Новоросийской губернией!
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Зеленський пожертвуав гроші на ЗСУ під час свого президенства.4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 4836
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Ганьба! Дубінський чорт! - активісти заганьбили депутата "Слуги народу"4 марта Верховная Рада по требованию Зеленского соберется на внеочередное пленарное заседание - Цензор.НЕТ 8553
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Извините за мой французский, но Дубинский обосрался. Ответить за свои слова про «отравить всех газом» ссыкотно. Что же такое произошло? «Слуги народа»? А? Ну как же так? Ваши народные депутаты боятся общаться со своим народом??? Народ: «Слуга народу - вийди до народу!»
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Далі там у сервантів гучно по всій країні крокує не зашквар - а зашкварище. У різних містах України напхали за комірець цілому бєніному парламентському шоблу: і дубинському двічі у києві. І куницькому у Харкові (ледь не відгріб за свій гнилий базар). І у мелітополі істоті яка не має права навіть на прізвище.
І це тільки початок. І це ще - «по хорошему»...
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Ну, там Разумков собирался в отставку.
Но, зачем такой кипишь?
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«........по требованию Зеленского внеочередное пленарное заседание......»(с)
Причины созыва внеочередного заседания и внесенные на рассмотрение вопросы не указаны(с)
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«интриганты» х.......
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Прежние депутаты за такое же время приняли законов больше,чем нынешний Верховный Совет Украины,хотел добавить советской,та ладно сейчас какая дразница, 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання - Цензор.НЕТ 9429 Судьи "прилив - отлив",на принятых законах озолотятся ,много там тёмных запятых в законах,крути ими в какую сторону сверху нажмут,что поменялось ?
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Цим Розпорядженням Апарату Верховної Ради України доручається забезпечити підготовку і проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України
4 березня 2020 року та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому. Начали менжеваться, наверно все по телефону...
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Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що Україна готова до спалаху коронавірусу більше, ніж будь-яка країна ЄС, тоді як міжнародні експерти з медицини з GHS Index оцінили готовність України боротися з епідеміями на рівні краін Африки
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Можливо про "Асобий статус" в Конституції перед зустріччю "Нормандської Четвірки" або перегляд "Мовного Закона", не хотілось б в це вірити 4 березня Верховна Рада на вимогу Зеленського збереться на позачергове пленарне засідання - Цензор.НЕТ 6153 ...
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Или Козлобородого Цапа Гончарука наградят, поблагодарят и усадят на самокат, или в связи с надвигающейся эпидемией коронавируса столицу перенесут в Оман.
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офис президента хочет сменить главы НАК Нафтогаз и не рассматривает кандидатуру Коболева потому что против россияне.
Т е русские теперь имеют право вето на кандидатуру главы Нафтогаза и не пропускают тех, кто не согласен идти им навстречу за счет национальных интересов
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направлення в КС закону про децентралізацію, звільнення Ситника, зміна уряду і епічний виступ шмарклі в стилі а-ля голобородько - такі припущення в Телеграмі дають, хтозна
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Неужели собирается Конституцию менять чтобы еще раз ***** в глаза посмотреть и в жопу лизнуть
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Йому ***** робить скидку: в очі при цьому зазирати не обов'язково. краще зосередитися на дупі
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Я устал, я ухожу...Правильно, пока еще не поздно, пока есть возможность вернуться в квартал 95 и дальше спокойно гундосить про письки и зады. Лысый будет подставлять лысину. новый раяль привезут...
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В ЛыНыРы отправили на подвал пропагандиста из "Раши Тудей». Видимо, плохо сочинял истории про распятых мальчиков.
Новость настолько прекрасна, что не нуждается в каких-либо комментариях
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Хотя. у меня есть еще одно предположение - расстрел Голобородьком парламента. Уж больно ему Петро насолил в клоунские башмаки.
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шо не робе дурак, все він робе не так.
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Вікторія Мірошніченко

Зеленський розпустив Парламент з рівнем довіри - 6,8%.
Зараз рівень довіри 3,6%.
І він ще депресує з приводу падіння власного рейтингу.)
Це як в анекдоті, чоловік дружині каже "Ой.. впав." Дружина :"Добре, що не вдарився."
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