 Научная конференция "Международно-правовые чтения памяти профессора Задорожного" состоится 26 июня 2020 года в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, информация о мероприятии размещена в Фейсбуке "Украинской ассоциации международного права".

В сообщении отмечается: "Украинская ассоциация международного права приглашает всех принять участие в международно-правовых чтениях памяти профессора Александра Задорожного, которые состоятся 26 июня 2020 в Зале ученого совета Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (. Киев, ул. Ю. Ильенко, 36/1).

С целью участия в международно-правовых чтениях просим до 1 мая 2020 прислать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и темы доклада на электронный адрес УАМП: jusintergentes.uail@gmail.com.

В письме подтверждении регистрации будут направлены технические требования к тезисам доклада. Сообщения должны быть направлены на электронный адрес УАМП до 1 июня 2020 года".

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