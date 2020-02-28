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 Научная конференция "Международно-правовые чтения памяти профессора Задорожного" состоится 26 июня 2020 года в Киеве

26 июня в Киевском Институте международных отношений состоится научная конференция памяти профессора Александра Задорожного

Как передает Цензор.НЕТ, информация о мероприятии размещена в Фейсбуке "Украинской ассоциации международного права". 

В сообщении отмечается: "Украинская ассоциация международного права приглашает всех принять участие в международно-правовых чтениях памяти профессора Александра Задорожного, которые состоятся 26 июня 2020 в Зале ученого совета Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (. Киев, ул. Ю. Ильенко, 36/1).

С целью участия в международно-правовых чтениях просим до 1 мая 2020 прислать заявку с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и темы доклада на электронный адрес УАМП: jusintergentes.uail@gmail.com.

В письме подтверждении регистрации будут направлены технические требования к тезисам доклада. Сообщения должны быть направлены на электронный адрес УАМП до 1 июня 2020 года".

Читайте на Цензор.НЕТСкончался известный украинский юрист, экс-депутат Рады Александр Задорожний

Источник: https://censor.net.ua/n3178572
 
 
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Великий фахівець режиму ялинковича був. «Достойний». Ще з часів чучми себе «зарекомендував». Тре обов'язково вшанувать на найвищому державному рівні із призначенням стипендій іменних, пенсій родичам покійного... тьху бл@, зеригівська гидота!
Ви там ще діда Мороза з навозу історії відколупайте і вшануйте, Литвина -гниду українського народу не забудьте, гавриша- прохвесора, видатного науковця карамзіна. Їм всім числа немає...
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