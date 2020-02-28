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 Политика Украины, Здоровье
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 Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко

Одна из европейских стран может помочь эвакуировать украинцев из Китая.

Об этм сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме Китайской Народной Республики, где были зарегистрированы первые случаи, мы, в принципе на сегодняшний день не планируем эвакуации. Единственное, что мы планируем - это дополнительную эвакуацию тех граждан, которые остались в Ухани, и мы думаем, каким образом их оттуда забрать.

У нас есть разные варианты. На сегодняшний момент выглядит наиболее целесообразным - это привлечение помощи других стран. Как вы знаете, Украина помогала другим странам забирать граждан, так действуют все, не только мы. В ответ мы теперь рассчитываем на то, что нам помогут тоже эвакуировать наших граждан. Их не так много осталось", - сказал Пристайко.

По словам министра, эвакуация может состояться в ближайшие дни.

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"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Ухани. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

При этом Пристайко не исключил, что Украина может провести эвакуацию оставшихся граждан Украины сама.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178571
 
 
 Топ комментарии
 
"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Ухани. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

И шо ж это за страна, загадочный ты наш?
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С момента начала эпидемии в Китае...до момента когда власти Китая ввели карантин в некоторых регионах....прошел месяц....любой мог спокойно от туда уехать...
Но сидели...ждали...чего ждали? Халявного перелета?
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В них нав'язливий стереотип - Евакуація й рядитися в жупел рятувальників Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко - Цензор.НЕТ 9521 Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко - Цензор.НЕТ 9521 Їм до розуму неприходить, що вони вивозять тих,хто непотрібен,навіть в Китаї...
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А сколько украинских граждан надо забрать?
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"У нас есть сейчас страна европейская, которая предлагает забрать наших граждан из Ухани. Мы, в принципе готовы в ближайшие дни это сделать", - отметил он.

И шо ж это за страна, загадочный ты наш?
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И куда их? В Санжары? И правильно туда много презервативов сегодня завезли...первейшее средство от вируса...
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С момента начала эпидемии в Китае...до момента когда власти Китая ввели карантин в некоторых регионах....прошел месяц....любой мог спокойно от туда уехать...
Но сидели...ждали...чего ждали? Халявного перелета?
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Їх заманюють спецобслуговуванням й участю в Зешоубятині...
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А ШО ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ ДЛЯ ДЕРЖАВИ ЦЕ ВЖЕ НЕ ПРІОРІТЕТ ПРИ ЗЕДЕБІЛАХ щось не розумію Одна из европейских стран может помочь в эвакуации оставшихся в Ухани украинцев, – Пристайко - Цензор.НЕТ 2993
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Думаю что остаться в Китае им безопаснее ,чем вернуться в Украину.
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А почему приставку беспокоят только люди из Китая?По всему миру можно найти заразившихся и здоровых украинских граждан,вон в Италии сколько наших,почему именно из Китая только эвакуировать нужно?
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потому что украинцы хотят умереть счастливо в счастливой стране
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А в Китае они несчастны по мнению пристайки?
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Судя по форумам - не так уж им и хорошо в Азии. А вот с Италии бежать по собственному желанию в голожопую страну... Да ну нафиг. Такое разве в страшном кошмаре присниться.
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Пристайко, а ти в них поцікавився: чи хочуть вони? Бо скільки не читав, то тілько й бачив відмови щодо евакуації... Чи то вже буде примусово?
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Так а що ж ота дєвочка з собачкою? Зєля і тут обдурив?
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