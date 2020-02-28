 Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Турции подробно проинформировал о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Б.Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб", — сказано в сообщении.

Чавушоглу рассказал, что правительство Турции делает для стабилизации ситуации на границе для того, чтобы не допустить в регионе очередную гуманитарную катастрофу.

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"Вадим Пристайко выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность с международными партнерами в необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских", — сообщили в МИД.

Ранее 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

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На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.