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Все про:МИД (5313) Сирия (2847) Турция (2213) Чавушоглу (50) Пристайко (421)

 Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии

Главы МИД Украины и Турции Владимир Пристайко и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Турции подробно проинформировал о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Б.Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб", — сказано в сообщении.

Чавушоглу рассказал, что правительство Турции делает для стабилизации ситуации на границе для того, чтобы не допустить в регионе очередную гуманитарную катастрофу.

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"Вадим Пристайко выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность с международными партнерами в необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских", — сообщили в МИД.

Ранее 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

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На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Источник: https://censor.net.ua/n3178569
 
 
 Топ комментарии
 
в рашки ядрьонна зброя
вони ж собі навмисне приростили реноме ненормальної бібізяни з великою бімбою - не чіпайте нас, бо рване.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
12 ч. ·

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ОБОСТРЕНИЕ. ХРОНИКА ОДНИХ СУТОК.

⚡️27 февраля российские ВВС атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате погибли 33 военных. Общее количество пострадавших и раненых составляет около 100 человек.

⚡️После авиаудара в Турции созвали СНБ. Одновременно пресс-секретарь Эрдогана связался по телефону с советником по нацбезопасности США О'Брайеном.

⚡️Ближе к вечеру турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Асада, а также уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.

⚡️В Госдепе поддержали союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада и России"
.
⚡️Кремлёвские пропагандисты в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок - инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем. Москве никто не верит.

⚡️Вечером член военсовета Турции в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".

⚡️Председатель Партии националистического движения Бахчели выступил за проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.

⚡️По информации местных СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Сегодня-завтра, по версии турецких изданий, парламент страны может объявить войну Сирии. В самой Турции отключены социальные сети, есть проблемы с мобильным интернетом.

⚡️Турция, якобы, открывает границу с Европой для сирийских беженцев. Думаю, одна из форм шантажа.

⚡️В Стамбуле проходит манифестация. Участники акции протеста скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.

❗️Справка:
Союзником Асада, контролирующего только 2/3 Сирии, является Россия, которая оказывает поддержку его армии (САА). Безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью этой войны.
Турция воюет против курдов - чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.
США всегда поддерживали курдов, но в последнее время администрация Трампа заняла более отстранённую по отношению к ним позицию.

❗️ А Украине каким боком?
Любая война - зло. Но когда агрессору приходится переориентировать изрядную долю военных и финансовых средств на другие объекты, Украина оказывается одним из выгодополучателей от такого обострения.
Турция не есть и никогда не будет нашим стратегическим союзником (у неё другие интересы), но в данном случае она не только вынуждает Кремль втягиваться в незапланированные военные действия, но и получает шансы в той или иной степени подключить к этим действиям Североатлантический альянс. Который может, например, закрыть небо над северной Сирией.

Таким образом, Киеву следует рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно сквозь призму выматывания агрессора на фронтах, не связанных с Украиной. Враг моего врага - мой друг. Хоть и ситуативный. Morning!
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Жаль загиблих турецьких вояків. Дуже жаль, що мало гине рюських, іранських та асадовських солдатів. Приємно спостерігати, як забив власну дупіту Ердоган, що останні роки сидів на двох стільцях - Натівському та мокшанському.
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Эрдоган замочит в сортире РАБссию.Закроет проливы Босфор и Дарднеллы,и Крым станет турецким
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не всё так просто. могли бы так сделать давно бы сделали.
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Жаль загиблих турецьких вояків. Дуже жаль, що мало гине рюських, іранських та асадовських солдатів. Приємно спостерігати, як забив власну дупіту Ердоган, що останні роки сидів на двох стільцях - Натівському та мокшанському.
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Чим голосніше в Лівії та Сирії, тим можливо буде тихіше на Донбасі.
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возможно, но маловероятно. скорее всего из за обострения в Сирии, Европа забьет Х.. на конфликт на Донбассе. Что собственно путину и надо.
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в рашки ядрьонна зброя
вони ж собі навмисне приростили реноме ненормальної бібізяни з великою бімбою - не чіпайте нас, бо рване.
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А Константинополь перейдёт под контроль стихийно возникшей самообороны Византии Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии - Цензор.НЕТ 9353
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турки тоже оч скользкие зоюзники но наводить мосты всегда нужно.
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ЗСУ можуть позичити туркам гармати для знищення мокшанського флоту. Все що маємо...
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"Стугны" стоят на Турецкой бронетхнике.
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Это тот Пристайко, что ждет вывод оккупационных войск с нашей территории уже к осени? А, понятно, что тут скажешь...
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Правило простое: не допускай простоя!
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https://youtu.be/PQbv_QFupEU дети днр - украинцев надо убить
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Порадив здатися кацапам ?
Не провокувати і відійти ?
Підставити другу щоку ?
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перестать стрелять и посмотреть х.лу в бельмы
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наші нездари іншого і не нарадять..
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Вот турок опешил наверное. - Кто звонит? Какая Пристайка? Что ему надо?
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при петрухе так было
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Турция отключила интернет и объявила всеобщую мобилизацию.
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А могла бы просто сбить несколько самолётов.
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Краще б він обсудив одночасну атаку- вони,***,в Сирії,а ми- на дамбасе... Але... Кишка тонка... янелох нєсогласіцца...
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Наверное советовал туркам что нужно было перестать стрелять то и жертв небыло бы
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Интересно, и что нагородил этот приставкин.
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Шедевральная фраза Савченко из желтой прессы:
"Если бы людям позволили, скажем, в нашем публичном пространстве высказываться на том языке, на котором им естественно и привычно думать свои мысли, может, мы бы увидели, как они думают. Но когда мы их заставляем говорить на государственном языке, то у меня такое ощущение, что люди эти думать не умеют вообще".

При чем тут язык, если верно последнее - они вообще не думают.
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По турецки "Путин - Ху@ло" будет "Putin - göt deliği".
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Ердоган мог бы поступить очень просто- перекрыть Босфор и пздц кацапскому флоту в черном море, а заодно и Асаду.
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Эрдоган завил : мы воевали с РАБссией 16 раз,будет и 17-ый.Ятаганы словами не бросаются.
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"...Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности". Выступление Эрдогана на этом совещании (все совпадения строго случайны). Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии - Цензор.НЕТ 2638

Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии - Цензор.НЕТ 8227
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Helgi Sharp с Ol Sharp.
12 ч. ·

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ОБОСТРЕНИЕ. ХРОНИКА ОДНИХ СУТОК.

⚡️27 февраля российские ВВС атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате погибли 33 военных. Общее количество пострадавших и раненых составляет около 100 человек.

⚡️После авиаудара в Турции созвали СНБ. Одновременно пресс-секретарь Эрдогана связался по телефону с советником по нацбезопасности США О'Брайеном.

⚡️Ближе к вечеру турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Асада, а также уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.

⚡️В Госдепе поддержали союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада и России"
.
⚡️Кремлёвские пропагандисты в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок - инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем. Москве никто не верит.

⚡️Вечером член военсовета Турции в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".

⚡️Председатель Партии националистического движения Бахчели выступил за проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.

⚡️По информации местных СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Сегодня-завтра, по версии турецких изданий, парламент страны может объявить войну Сирии. В самой Турции отключены социальные сети, есть проблемы с мобильным интернетом.

⚡️Турция, якобы, открывает границу с Европой для сирийских беженцев. Думаю, одна из форм шантажа.

⚡️В Стамбуле проходит манифестация. Участники акции протеста скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.

❗️Справка:
Союзником Асада, контролирующего только 2/3 Сирии, является Россия, которая оказывает поддержку его армии (САА). Безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью этой войны.
Турция воюет против курдов - чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.
США всегда поддерживали курдов, но в последнее время администрация Трампа заняла более отстранённую по отношению к ним позицию.

❗️ А Украине каким боком?
Любая война - зло. Но когда агрессору приходится переориентировать изрядную долю военных и финансовых средств на другие объекты, Украина оказывается одним из выгодополучателей от такого обострения.
Турция не есть и никогда не будет нашим стратегическим союзником (у неё другие интересы), но в данном случае она не только вынуждает Кремль втягиваться в незапланированные военные действия, но и получает шансы в той или иной степени подключить к этим действиям Североатлантический альянс. Который может, например, закрыть небо над северной Сирией.

Таким образом, Киеву следует рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно сквозь призму выматывания агрессора на фронтах, не связанных с Украиной. Враг моего врага - мой друг. Хоть и ситуативный. Morning!
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та що там обговорювати, 3.14здити їх треба, мусліми показали як треба, а у нас сцикло побіжить у очі фуйлу заглядати.
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БРЕДоносец Путемкин собрался победить Эрдогана с Ятаганами
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А этот придурок, Пристайкин, не хочет обсудить , чуть ли не ежедневную гибель украинцев в зоне ООС..!?
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он доверил тебе это обсуждать на Цензоре
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