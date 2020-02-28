 Пристайко обсудил с Чавушоглу гибель турецких военнослужащих в Сирии

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.
"В ходе беседы глава внешнеполитического ведомства Турции подробно проинформировал о последствиях атаки по позициям турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Б.Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб", — сказано в сообщении.
Чавушоглу рассказал, что правительство Турции делает для стабилизации ситуации на границе для того, чтобы не допустить в регионе очередную гуманитарную катастрофу.
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"Вадим Пристайко выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность с международными партнерами в необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских", — сообщили в МИД.
Ранее 28 февраля стало известно, что сирийские войска нанесли авиаудар в сирийском Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
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На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
Этих жаль ? такие же с имперскими амбициями ,как кацапы
вони ж собі навмисне приростили реноме ненормальної бібізяни з великою бімбою - не чіпайте нас, бо рване.
Не провокувати і відійти ?
Підставити другу щоку ?
"Если бы людям позволили, скажем, в нашем публичном пространстве высказываться на том языке, на котором им естественно и привычно думать свои мысли, может, мы бы увидели, как они думают. Но когда мы их заставляем говорить на государственном языке, то у меня такое ощущение, что люди эти думать не умеют вообще".
При чем тут язык, если верно последнее - они вообще не думают.
12 ч. ·
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОЕ ОБОСТРЕНИЕ. ХРОНИКА ОДНИХ СУТОК.
⚡️27 февраля российские ВВС атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб. В результате погибли 33 военных. Общее количество пострадавших и раненых составляет около 100 человек.
⚡️После авиаудара в Турции созвали СНБ. Одновременно пресс-секретарь Эрдогана связался по телефону с советником по нацбезопасности США О'Брайеном.
⚡️Ближе к вечеру турецкие войска развернули атаку по всем известным им объектам режима Асада, а также уничтожили военный конвой сирийских правительственных войск в Идлибе.
⚡️В Госдепе поддержали союзника по НАТО Турцию и призвали "к немедленному прекращению наступлений режима Асада и России"
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⚡️Кремлёвские пропагандисты в один голос кричат, что РФ не имеет никакого отношения к ситуации. Мол, нападение на турок - инициатива самого Асада, Россия здесь ни при чем. Москве никто не верит.
⚡️Вечером член военсовета Турции в студии телеканала, принадлежащего Эрдогану: "Россия будет расчленена изнутри. В России 25 миллионов мусульман. В прошлом мы сражались с Россией 16 раз, мы сделаем это снова, наша месть будет ужасной".
⚡️Председатель Партии националистического движения Бахчели выступил за проведение турецкой армией наземной и воздушной операции в Идлибе.
⚡️По информации местных СМИ, Эрдоган готовит обращение к нации. Сообщается, что глава МИД Турции Чавушоглу созвонился с генсеком НАТО. Сегодня-завтра, по версии турецких изданий, парламент страны может объявить войну Сирии. В самой Турции отключены социальные сети, есть проблемы с мобильным интернетом.
⚡️Турция, якобы, открывает границу с Европой для сирийских беженцев. Думаю, одна из форм шантажа.
⚡️В Стамбуле проходит манифестация. Участники акции протеста скандируют «Мученики не умрут, Родина не будет разделена», а также выкрикивают антироссийские лозунги.
❗️Справка:
Союзником Асада, контролирующего только 2/3 Сирии, является Россия, которая оказывает поддержку его армии (САА). Безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью этой войны.
Турция воюет против курдов - чтобы оттеснить их от собственной границы, тем самым сделав невозможным сепаратизацию региона.
США всегда поддерживали курдов, но в последнее время администрация Трампа заняла более отстранённую по отношению к ним позицию.
❗️ А Украине каким боком?
Любая война - зло. Но когда агрессору приходится переориентировать изрядную долю военных и финансовых средств на другие объекты, Украина оказывается одним из выгодополучателей от такого обострения.
Турция не есть и никогда не будет нашим стратегическим союзником (у неё другие интересы), но в данном случае она не только вынуждает Кремль втягиваться в незапланированные военные действия, но и получает шансы в той или иной степени подключить к этим действиям Североатлантический альянс. Который может, например, закрыть небо над северной Сирией.
Таким образом, Киеву следует рассматривать сложившуюся ситуацию исключительно сквозь призму выматывания агрессора на фронтах, не связанных с Украиной. Враг моего врага - мой друг. Хоть и ситуативный. Morning!