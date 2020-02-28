 Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко

Об этом заявили адвокаты пятого Президента Илья Новиков и Игорь Головань под стенами ГБР, где произошла многочасовая акция против политических преследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Я думаю, что мало у кого есть сомнения, что обращение следователей ГБР, которые находятся в Шевченковском районе, именно в Печерский суд, известный своими одиозными решениями, это исключительно искусственный, противоправный и мошеннический метод. Именно поэтому мы обжаловали постановления о приводе. Мы прошли все наши национальные этапы обжалования и нам уже открыта дорога в Европейский суд по правам человека. Мы обратились в Высший совет правосудия. Кроме того, мы обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь лиц, участвовавших в организации этих неправосудных постановлений о приводе к установленной законом ответственности", - сообщил Головань.

Новиков отметил, что следователи ГБР пытаются ограничить право Порошенко на защиту, и поэтому игнорируют решения судов. "Шевченковский суд уже вынес решение, что в этом деле о назначении судей, в которой мы сегодня давали показания, Порошенко должен пользоваться правами защиты. Следователь это проигнорировал".

Адвокаты Порошенко также подтвердили, что следователь Сергеева, к которой должен был осуществляться привод, неожиданно ушла в отпуск.

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"Как выяснилось из официального документа, который получила судья Шевченковского районного суда города Киева, следователь Сергеева, которая так хотела увидеть Петра Порошенко у себя на допросе, срочно отбыла в отпуск", - отметил Головань.

"Причина очень проста. Она сегодня должна была выступить в Шевченковском суде и ответить на вопрос - почему она не прекратила дело, которое по всем законам и здравому смыслу должна была бы прекратить. Чтобы на эти вопросы не отвечать, она таким образом спряталась от своего собственного широко анонсированного допроса", - убежден Новиков.

"Они боятся правды, даже в таком второстепенном вопросе, где именно они находятся. Потому что они боятся, что не дай Бог их дело пойдет не в Печерский суд, не к тому судье, который подготовлен к нему и что-то будет не так. Они этого очень боятся", - отметил Новиков.

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"Мы знаем, и это уже не отрицает ни старое руководство ГБР, ни новое, что практически все эти уголовные производства являются политическим преследованием и они направлены относительно Петра Порошенко", - подытожил Головань.

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил за поддержку всех людей, неравнодушных к тому, что в стране усиливаются политические репрессии. В том числе и за то, что в течение нескольких часов участники акции не расходились из-под здания ГБР.