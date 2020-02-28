 Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко

Об этом заявили адвокаты пятого Президента Илья Новиков и Игорь Головань под стенами ГБР, где произошла многочасовая акция против политических преследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Я думаю, что мало у кого есть сомнения, что обращение следователей ГБР, которые находятся в Шевченковском районе, именно в Печерский суд, известный своими одиозными решениями, это исключительно искусственный, противоправный и мошеннический метод. Именно поэтому мы обжаловали постановления о приводе. Мы прошли все наши национальные этапы обжалования и нам уже открыта дорога в Европейский суд по правам человека. Мы обратились в Высший совет правосудия. Кроме того, мы обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь лиц, участвовавших в организации этих неправосудных постановлений о приводе к установленной законом ответственности", - сообщил Головань.
Новиков отметил, что следователи ГБР пытаются ограничить право Порошенко на защиту, и поэтому игнорируют решения судов. "Шевченковский суд уже вынес решение, что в этом деле о назначении судей, в которой мы сегодня давали показания, Порошенко должен пользоваться правами защиты. Следователь это проигнорировал".
Адвокаты Порошенко также подтвердили, что следователь Сергеева, к которой должен был осуществляться привод, неожиданно ушла в отпуск.
"Как выяснилось из официального документа, который получила судья Шевченковского районного суда города Киева, следователь Сергеева, которая так хотела увидеть Петра Порошенко у себя на допросе, срочно отбыла в отпуск", - отметил Головань.
"Причина очень проста. Она сегодня должна была выступить в Шевченковском суде и ответить на вопрос - почему она не прекратила дело, которое по всем законам и здравому смыслу должна была бы прекратить. Чтобы на эти вопросы не отвечать, она таким образом спряталась от своего собственного широко анонсированного допроса", - убежден Новиков.
"Они боятся правды, даже в таком второстепенном вопросе, где именно они находятся. Потому что они боятся, что не дай Бог их дело пойдет не в Печерский суд, не к тому судье, который подготовлен к нему и что-то будет не так. Они этого очень боятся", - отметил Новиков.
"Мы знаем, и это уже не отрицает ни старое руководство ГБР, ни новое, что практически все эти уголовные производства являются политическим преследованием и они направлены относительно Петра Порошенко", - подытожил Головань.
Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил за поддержку всех людей, неравнодушных к тому, что в стране усиливаются политические репрессии. В том числе и за то, что в течение нескольких часов участники акции не расходились из-под здания ГБР.
Вони на нього заліпають і дрочать.
І тут раптом - пердімонокль! Уся портновсько-зелебобинська фартилерія (англ. fart - пердіння + артилерія) видала кислий пшик.
Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.
"ЩАСТЯ - ЦЕ БАЧИТИ ЗЛОДІЯ НА НАРАХ, А НЕ НА МАЛЬДІВАХ"
Бубочку щасливим хочуть зробити. У Лєнки уже не получається
...
Ти що верзеш? Ваш, пробачте, "міністр оборони" сказав, що Мінські домовленості вже не зрада!
"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк
Перевзувайся швидко, весна йде!
ты там показания давал ?
Понятно, что его сейчас зажали со всех сторон, положили на лопатки. Так что он оказался в такой себе патовой ситуации, впрочем, как и весь народ Украины.
а нарит...нарит-он мудрый.только задним умом.сегодням для вчера.
Ты не прав - ты говоришь, как дед, заехавший в упряжке в болото, и ругающийся на коней. Нефиг было спать.
если бы Порох прямо сказал ватному быдлу, что оно ватное быдло, сильно бы это увеличило его шансы на победу на выборах ?
Альфа слон?
а нахрена слону нужно измерять свою слоновость ?
На каждого слона есть слон, который назовет его моськой.
приведи пример слона в украинской политике, который может по объективности назвать слона Пороха моськой
2) Да недавно приезжал один
Даже смотреть не захотел на такую мелочь
На примере покажи.
2. Этот Алибаба не в украинской политике. Мало того, он вообще в политике и руководстве государством разбирается, как балерина в ядерных реакциях. Ты просто рандомно фотку прицепил ? Нахрена ?
А теперь представь - нет мосек, и осталось только 10 слонов.
Слоны растут из слонёнков, рождаемых слонами.
А из мосек растут Зеленские и ты.
Что, время настало? На кичу не хоца?
І бажано, знак оклику: "Волю, Петю!"
По-друге, амністію зараз оголошує ваш Зеленський.
Якщо пишеш з тюрми - треба прохати "Волю, Воване!"
...
С - соснул
...
Якщо не помітив, Порох і зараз наш Гетьман. І саме він разом з командою ЄС продовжує відстоювати національні інтереси на міжнародному рівні (де його знають, поважають і навіть побоюються), поки "йорік" бавиться у своє нарко-порно-шапіто.
Hasta la vista, Petya.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения."Нагел Херр.
Это произошло после того, как полиция и СБУ пришли к ним с обысками
Порох VS "слуги народу"
...
Порох WINS
Вітання, пане гетьмане!
(про всяк випадок, це констатація об'єктивного факту. Зе-фани, хоч наберіться трохи мужності визнати поразку. Ми ж не скиглили, коли ваш переміг у квітні...)
Зебіли, вас в черговий раз розвели, як кошенят.