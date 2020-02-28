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 Политика Украины
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Все про:Новиков (183) Порошенко (18011) ГБР (1003) Головань Игорь (38)

 Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко

Дела, которые наплодилио ГБР по заявлениям соратника Януковича Портнова и других представителей "пятой колонны" Кремля, имеют целью создать соответствующую картинку для общества и продолжать политическое давление на лидера оппозиционной партии Петра Порошенко.

Об этом заявили адвокаты пятого Президента Илья Новиков и Игорь Головань под стенами ГБР, где произошла многочасовая акция против политических преследований, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Я думаю, что мало у кого есть сомнения, что обращение следователей ГБР, которые находятся в Шевченковском районе, именно в Печерский суд, известный своими одиозными решениями, это исключительно искусственный, противоправный и мошеннический метод. Именно поэтому мы обжаловали постановления о приводе. Мы прошли все наши национальные этапы обжалования и нам уже открыта дорога в Европейский суд по правам человека. Мы обратились в Высший совет правосудия. Кроме того, мы обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь лиц, участвовавших в организации этих неправосудных постановлений о приводе к установленной законом ответственности", - сообщил Головань.

Новиков отметил, что следователи ГБР пытаются ограничить право Порошенко на защиту, и поэтому игнорируют решения судов. "Шевченковский суд уже вынес решение, что в этом деле о назначении судей, в которой мы сегодня давали показания, Порошенко должен пользоваться правами защиты. Следователь это проигнорировал".

Адвокаты Порошенко также подтвердили, что следователь Сергеева, к которой должен был осуществляться привод, неожиданно ушла в отпуск.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подчеркиваю - завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования - политически мотивированны, - Порошенко. ВИДЕО

"Как выяснилось из официального документа, который получила судья Шевченковского районного суда города Киева, следователь Сергеева, которая так хотела увидеть Петра Порошенко у себя на допросе, срочно отбыла в отпуск", - отметил Головань.

"Причина очень проста. Она сегодня должна была выступить в Шевченковском суде и ответить на вопрос - почему она не прекратила дело, которое по всем законам и здравому смыслу должна была бы прекратить. Чтобы на эти вопросы не отвечать, она таким образом спряталась от своего собственного широко анонсированного допроса", - убежден Новиков.

"Они боятся правды, даже в таком второстепенном вопросе, где именно они находятся. Потому что они боятся, что не дай Бог их дело пойдет не в Печерский суд, не к тому судье, который подготовлен к нему и что-то будет не так. Они этого очень боятся", - отметил Новиков.

Также смотрите: Зеленский, не становитесь Януковичем, оставьте судебную власть в покое: фракция "ЕС" провела акцию под ГБР. ФОТОрепортаж

"Мы знаем, и это уже не отрицает ни старое руководство ГБР, ни новое, что практически все эти уголовные производства являются политическим преследованием и они направлены относительно Петра Порошенко", - подытожил Головань.

Лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко поблагодарил за поддержку всех людей, неравнодушных к тому, что в стране усиливаются политические репрессии. В том числе и за то, что в течение нескольких часов участники акции не расходились из-под здания ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/n3178566
 
   
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Яна твою губу прутень поклав,козел ти гвинторогий.
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"Судова реформа Зеленського загрожує стабільності й незалежності системи - "Венеціанська комісія".
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Венеціанська продажна комісія вирішила що і українська мова загрожує стабільності і незалежності України а ***** вносить зміни до нашої конституції,так якшо кожна курва буде нами керувати то де ж та незалежність і стабільність візьметься?
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Фу. Видаліть.І не забудьте руки помити з милом.
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Хай. Це пророк секти зєбілоїдів.
Вони на нього заліпають і дрочать.
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Тому й попоную помити руки бо воно задрочене Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 7815
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Отец Федор после того как разбил последний стул из гарнитура генеральши Поповой.
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зелохмандеев сейчас бомбит и подгорает. А ещё радостное событие произошло ублюдка дубинского прогнали оттуда как и подобается с позором и освистыванием.
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Ойц... Вчора зебіли випорожнювалися вулканічною діареєю, очікуючи на сьогоднішне шоу з брифінгом та посадкою.
І тут раптом - пердімонокль! Уся портновсько-зелебобинська фартилерія (англ. fart - пердіння + артилерія) видала кислий пшик.
Ай-яй-яй. Ц-ц-ц.
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Хє-хє-хє, а ху-ху-ху вони не хо-хо? Ц-ц-ц. Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 9557
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У ДБР одна мета - задовольнити маніакальні побажання бубочки:

"ЩАСТЯ - ЦЕ БАЧИТИ ЗЛОДІЯ НА НАРАХ, А НЕ НА МАЛЬДІВАХ"
Бубочку щасливим хочуть зробити. У Лєнки уже не получається
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Уровень государственных служащих доведен до уровня школы начальных классов которые гос управление как предмет не знают и не хотят знать, половина вообще не понимают в своем деле, половина просто ворует ТРЕТЬИ ПРОСТО ОТБЫВАЮТ деградация полная институт гос управления как институт мертв у тела государства стоят гадальщики и просто болванчики марионетки
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Порошенка підтримує та частина суспільства, яка за Україну, Армію, Віру, Мову, НАТО, і подалі від Москви.
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Ну, бач, а у нас в Україні, навпаки, шизофреніками***************, вважають тих, хто вищать: «Путііііін пріііііді, Путііііін пріііііді! Расссійа! Расссійа!».
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та нет... сейчас ты просто поизголялся над Христом... вполне в стиле 95 квартала... ты, часом, не из этих??? Не из мацаедов форшмачных?
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Не за те справи треба відкривати. Незапровадження воєнного стану у 2014(закон про Оборону України), кабальний мінський договорняк, прочавлення особливого статусу даунбасу з амністією для бойовиків, торгівля з окупантом(ст 111 держзрада), кришування бізнесу і банків друзів ***** в Україні, ахметова, мертвечука, здача Іловайська, Дебальцевого і ДАПу... Є за що садити..
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вам хоч з бранспойта межиочі...все рівно, для вас таких роса...
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кабальний мінський договорняк

...
Ти що верзеш? Ваш, пробачте, "міністр оборони" сказав, що Мінські домовленості вже не зрада!
"Минские соглашения" подходят Украине с точки зрения безопасности, - Загороднюк
Перевзувайся швидко, весна йде! Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 9301
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Я за зе не голосував але це не спростовує факту держзради, мародерства і порушення законів України парашенком. Петя підписав що хотіло *****- мінський договорняк замість того щоб тимчасово відрізати ту гнояру і змусити кремль забезпечувати манкуртів, прочавив особл статус даунбасу і повісив на знекровлену країну тягар забезпечення лугандонії
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Все у петюшки впереди.Еще 6го марта "пригласили их".А там и прикроют по-тихому,как овощь Юлю.Тоже ходила,ходила и доходилась.
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лошара, тебе скоро прикриють, зебіл рогатий!!
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по приговору "народного трибунала" в Лугандоне ему уже пожизненное присудили.

ты там показания давал ?
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Если бы Порошенко говорил вслух, что он думает, может у него бы был выше рейтинг. Если он действительно хочет власти для того, чтобы сделать страну лучше - почему тогда он об этом не говорит?
Понятно, что его сейчас зажали со всех сторон, положили на лопатки. Так что он оказался в такой себе патовой ситуации, впрочем, как и весь народ Украины.
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и чем же она патовая? Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 4562для пороха.
а нарит...нарит-он мудрый.только задним умом.сегодням для вчера.
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в политическом смысле.
Ты не прав - ты говоришь, как дед, заехавший в упряжке в болото, и ругающийся на коней. Нефиг было спать.
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вся прыкрость в том,что мудрый нарит и есть тот самый дед...а ругает порошенка Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 917
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т.е. управлял нарид, а порошенко - конь? Гыг, это смешно.
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вот у тебя тоже,как и зели,напрочь отсутствует стратегическое мышление...ну а кто же, как не народ выбирает себе кэрманыча и дорогу куда ехать? Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 5629.а президент-он вадила,которому куда сказали-туда и руляет
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то шо ватный манкурт-то не обсуждается...он потому и ватный,что искренне считает виновным кучера,хотя сам приказал тому ехать через болото и буераки...
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у меня как раз есть мышление, а ты, Гыг, за языком своим следи, потому что он как у Зеленского - просто шобы телепаться во рту и нести шо попало.
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ты не прав.

если бы Порох прямо сказал ватному быдлу, что оно ватное быдло, сильно бы это увеличило его шансы на победу на выборах ?
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Да о чем ты себчешь слону как то пох на Мосек! Своим дебилизмом они только повышают Пороху рейтинг.
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Это очень древние представления. Слон без мосек не может измерить свою слоновость. На каждого слона есть слон, который назовет его моськой.
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Там шо, ваше ***** стало хобот відрощуватии?
Альфа слон?
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Слон без мосек не может измерить свою слоновость


а нахрена слону нужно измерять свою слоновость ?

На каждого слона есть слон, который назовет его моськой.

приведи пример слона в украинской политике, который может по объективности назвать слона Пороха моськой
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1) - Чтобы умнее стать.

2) Да недавно приезжал один
Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 5890

Даже смотреть не захотел на такую мелочь
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1. Не вижу связи между измерением слоном своей слоновости и поумнением этого слона.

На примере покажи.

2. Этот Алибаба не в украинской политике. Мало того, он вообще в политике и руководстве государством разбирается, как балерина в ядерных реакциях. Ты просто рандомно фотку прицепил ? Нахрена ?
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В общем, покуда есть моськи - слоны могут почуствовать себя слонами.
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да, ведь слоны растут из мосек, потому что моськи едят.. например шоколад. Или им дают большие кредиты, которые можно нечесто поделить.
А теперь представь - нет мосек, и осталось только 10 слонов.
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Слоны не растут из мосек.

Слоны растут из слонёнков, рождаемых слонами.

А из мосек растут Зеленские и ты.
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В свое время Зеленский прямо спрашивал Порошенко, когда тот начнет голосить о политических преследованиях.
Что, время настало? На кичу не хоца?
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Да все так делали, что ты хотел сказать? Зеленский его жмет, чтобы молчал. Тут видно хозяин Зеленского его боится. Только и всего.
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Друзья, не надо отчаиваться, ещё прийдёт время, когда Порошенко снова появится в вышиванке на экранах телевизоров и будет учить как родину любить. Верьте и он вернётся.
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Как мне жалко петрушку!Погорел на работе.День не спит,ночь не ест,всё об украинцах Думу думает.Я хотел подзабыть,так из каждой розетки слышно.
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а в чем погорел? Тебе подобные за клоуна проголосовали? Таааа, такое уже было в Истории, большевиками назывались... там другой вовчик крестьянам землю посулил, рабочим - заводы, матросам- воду, дебилам - камуназьм... нич-че-гошеньки не изменилось с тех пор. Большевики остались большевиками, только дебилов из жалости стали звать зебилами...
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волю петю
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По-перше, при такому звертанні з проханням ставиться кома (мовчу вже про великі літери).
І бажано, знак оклику: "Волю, Петю!"
По-друге, амністію зараз оголошує ваш Зеленський.
Якщо пишеш з тюрми - треба прохати "Волю, Воване!"
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Ай-яй-яй... А як пижився портянка! А тужився! А пердів як!
...
С - соснул
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Никогда за барыгу не дадут больше 15 % .
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Точно раньше давали 73% сейчас у барыги слуги Урода не больше 15%
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бубочка тоже упадет на 25 % , а Пепе никогда больше не быть презом .
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У бубочки не больше 17% а у барыги 15% обое рябое.
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согласен ,лично я -ЗА ! Обоих уже видели .говно люди !
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именно мне украинцу . кацапы вокруг тебя сейчас по гостинке ходят .
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никогда больше не быть презом

...
Якщо не помітив, Порох і зараз наш Гетьман. І саме він разом з командою ЄС продовжує відстоювати національні інтереси на міжнародному рівні (де його знають, поважають і навіть побоюються), поки "йорік" бавиться у своє нарко-порно-шапіто.
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таких гетьманов в каждом городе полно . Нет у нас Гетьманов , у нас как и было Дикое поле .
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95-й квартал оновил репертуар - патриоты, волонтеры, Порошенко, Парубий и т.д.
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ну що малоросы-зебилы обломались?посадили пороха?
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зебилы! подтерите зеленые сопли и не верещите! молча пользуйтесь ВАЗелином Бессодержательные допросы ГБР в очередной раз доказали, что дела против Порошенко - это фарс для давления на лидера оппозиционной политической силы, - адвокаты Порошенко - Цензор.НЕТ 1935 !
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Это тот случай, когда "политические" преследования не повышают рейтинг, а понижают его.
Hasta la vista, Petya. Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 8835
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нтересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
Вы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения."Нагел Херр.
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зейло посіпаки обдристались, як гніди кацапські!!!! Молодець, Петро, нищимо прокацапську наволочь!!!!
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Таинственные украинские хакеры, взломавшие почту Владислава Суркова, сняли балаклавы и назвали свои настоящие имена.
Это произошло после того, как полиция и СБУ пришли к ним с обысками
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так там кацабов повно... це просто жах((
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Отже, підсумок сьогоднішнього дня:
Порох VS "слуги народу"
...
Порох WINS

Вітання, пане гетьмане!
(про всяк випадок, це констатація об'єктивного факту. Зе-фани, хоч наберіться трохи мужності визнати поразку. Ми ж не скиглили, коли ваш переміг у квітні...)
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Єврейські манси такі єврейські манси. Шо там бабця Бєня? Від горя напьється кохве?

Зебіли, вас в черговий раз розвели, як кошенят. Беззмістовні допити ДБР укотре довели, що справи проти Порошенка - це фарс для тиску на лідера опозиційної політичної сили, - адвокати Порошенка - Цензор.НЕТ 4665
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