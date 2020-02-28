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 Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения повысила до "очень высокого" уровня оценку риска распространения в мире нового типа коронавируса COVID-19.

Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на пресс-конференции в Женеве в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы повысили нашу оценку риска распространения и риска последствий COVID-19 в мире до уровня "очень высокий", — сказал он.

Гебрейесус добавил, что растущее число случаев заражения и распространения вируса в разных странах вызывает серьезную обеспокоенность.

Согласно последним данным, в мире, за исключением материковой части Китая, число заразившихся новым коронавирусом достигло 4 184, увеличившись за сутки на 654 выявленных случая заболевания.

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В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2 788 человек, зарегистрировано 78 824 случаев заболевания.

Источник: https://censor.net.ua/n3178563
 
 
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у скалецкой запас гандонов на четыре месяца
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Ти молодець. Правильно що віриш партії та Богуцкой, а не ВОЗ.
Такі люди як ти-головна цінність партії СН!
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дурак. ты. я верю своим мозгам. кое у кого такой возможности нет. сочувствую. могу помочь.
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Ахах. Недавно главный чорт из ВОЗ рассказывал что коронавирус пошел на спад
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Впопучленцы в ожидании коронавируса сметают товары с полок "МЕТРО". Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8991
Риск распространения коронавируса повышен до "очень высокого", - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6776
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какаяразница? у нас зеленій рай, где никто не заразился и никогда не заразится ... нам даже тесты нах нужны
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