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Все про:похищение (1318) Вербицкий (45) евромайдан (6839) Луценко Игорь (178) Офис генерального прокурора (117)

 Фигуранту дела о похищении активистов Евромайдана Луценко и Вербицкого предъявили подозрение, - Офис генпрокурора

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении участнику преступной организации, которая в период января-февраля 2014 года оказывала насильственное противодействие мирным акциям протестов, а также совершала похищения и пытки активных участников.

Об этом Цензор.НЕТ информирует со ссылкой на пресс-службу ОГП.

О подозрении сообщили по итогам досудебного расследования уголовного производства по фактам похищения и пыток участников мирных акций протеста 2013-2014 годов Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В связи с тем, что подозреваемый не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на его задержание. Для этого принимаются меры.

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Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3178562
 
 
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ну і фуй...- зЄля їх і так як що що то випустить кацапам ...
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