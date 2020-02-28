 Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Мы получаем множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - сказал Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

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"Мы приехали туда, увидели, что российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирования спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас неимеем другого доступа, кроме информационного", - подчеркнул он.

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Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта 2020 г. принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию. Также "Зеонбуд" до 1 мая 2020 г. должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Президент и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 г. обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

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Участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права. Зеленский поставил задачу секретарю СНБО проконтролировать выполнение договоренностей.