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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (4724) вещание (167) телевидение (601)

 Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководством ведущих украинских медиагрупп. Участники мероприятия обсудили проблемы вокруг телевизионного вещания, которые возникли после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов 01

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. Вследствие кодирования сигнала не все украинцы могут свободно просматривать более 20 главных телеканалов.

"Мы получаем множество писем и тысячи звонков в Офис Президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал через кодирование и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий", - сказал Зеленский.

По словам Президента, вследствие этого альтернативой там стало российское телевидение.

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"Мы приехали туда, увидели, что российское радиовещание и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они "глушили" наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились", - заявил глава государства.

Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов 02

Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирования спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем.

"Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас неимеем другого доступа, кроме информационного", - подчеркнул он.

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Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации Президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения "Зеонбуд" к 4 марта 2020 г. принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию. Также "Зеонбуд" до 1 мая 2020 г. должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

Президент и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 г. обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Зеленский и медиагруппы договорились до 16 марта запустить незакодированные спутниковые версии украинских телеканалов 03

"Мы очень хотим, чтобы это действительно была международная версия. Мы вас очень просим, ​​чтобы это была взвешенная международная версия и с приоритетным контентом", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность просматривать закодированные телеканалы.

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Участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права. Зеленский поставил задачу секретарю СНБО проконтролировать выполнение договоренностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3178560
 
 
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Тут и к бабке не ходи, но отключенный сигнал, действительно, глушить не надо. Тебе не кажется, Володечка. Так оно и есть.
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шо такое? скоты не смотрят ... "скоты"...бо какие-то скоты ото все закодировали? )))))
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Хотелось бы узнать фамилии идейных вдохновителей, МОЖЕТ ИДЕЯ ИЗ РАШИ ПОДКИНУТА этим дуракам!
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тут уже перестаем удивляться - ибо все возможно в этом цирке !
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Вначале делают, а потом думают , что натворили. А на оборот не пробовали, сначала думать , а потом делать. Или представители Виасат поедут в Крым или лугандон устанавливать свои тюнеры. Или жители оккупированных территорий будут каждый месяц приезжать оплачивать им за телевидение. Отключение тв во время войны больше смахивает на осознанную диверсию в пользу оккупанта.
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Об отключении говорилось еще с 2017-го. Порошенко ничего не сделал.
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он такой легкомысленный...сурков это заметил с первого раза
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Жиди зробили собі медіаобрізання і 73% вимушені дивитись "прямий" і "5", і, як наслідок, катастрофічне падінняння рейтингу ЗЄ. Причину знайшли і Гончарук далі рулить
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Жиди зробили собі медіаобрізання

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Вовик одели тебя как ЗЕленую ёлку в серпантин. Теперь РАШКА правит на ТВ украинских мозгов.
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а шош такое шо за кипиш....Неужели сватов и квартал не глядят.....
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ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА - шо: олигархи: хотели заработать? А народ предпочёл смотреть БЕЗ ВАС ? Так и выбросят олигархов и их каналы на помойку вместе с журналистами, редакторами: операторами
ТОМУЩО не фиг себя считать небожителями и вершителями судеб 😀😀😀
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На ВИОСАТЕ хотели бабло срубить Хрен вам . Будем смотреть НТВ.
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😀😀😀
Это же рекламодатель не стал договора подписывать .
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