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Все про:Черновицкая область (384) САП (1268) Антикоррупционный суд (598) Иван Мунтян (1)

 Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

Антикоррупционный суд отстранила от занимаемой должности председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, подозреваемого в получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП."

"28 февраля 2020 г Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора # САП и отстранила голову Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности" , - говорится в сообщении.

Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования - до 4 апреля 2020 года.

Также Апелляция ВАКС оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому к Мнтяну применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен залога.

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Напоминаем, по данным следствия, в июле прошлого года Мунтян потребовал у предпринимателя $400 тыс. за передачу в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил от бизнесмена $180 тыс., что было задокументировано правоохранителями.

Решение о мере пресечения Мунтяну ВАКС вынес 13 февраля. Помимо уплаты залога, он должен не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение паспорта и носить электронный браслет.

Источник: https://censor.net.ua/n3178555
 
 
 Топ комментарии
 
Сльози нє дают мнє гаваріть і чітать дальше.... Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна - Цензор.НЕТ 8046
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Не брат прєподобного Мунтяна?
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Вищий антикорупційний суд. Не хухри - мухри. Ми такий суд поки що судити не можемо.
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не...разве шо по разуму и жадности )))
этот Николаевич а тот Мирчавич (урожденный Мунтяну)
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проклятый расхититель украинской госсобственности! шоб ему жить на одни откаты!
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Сльози нє дают мнє гаваріть і чітать дальше.... Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна - Цензор.НЕТ 8046
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откуда у честного чиновника мУнтяну 10 000 000 грн
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..и так везде..и так давно...и так при всех властях... ..
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Нормально видно себе баблишка намунтил
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а не пишут в сми почему люди в Жмеринке выли. пиут что хулиганы нарушали порядок. а там таких мунтянов вагон и маленькая тележка. но для сн там все в норме кроме хулиганов
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