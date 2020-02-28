 Антикоррупционный суд отстранил от должности подозреваемого во взяточничестве председателя Черновицкого облсовета Мунтяна

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП."

"28 февраля 2020 г Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора # САП и отстранила голову Черновицкого областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса, от занимаемой должности в связи с привлечением к уголовной ответственности" , - говорится в сообщении.

Срок отстранения суд определил в пределах срока досудебного расследования - до 4 апреля 2020 года.

Также Апелляция ВАКС оставила в силе решение суда первой инстанции, согласно которому к Мнтяну применена мера пресечения в виде залога в размере 10 млн гривен залога.

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Напоминаем, по данным следствия, в июле прошлого года Мунтян потребовал у предпринимателя $400 тыс. за передачу в аренду оздоровительного комплекса. С августа по октябрь 2019 года он получил от бизнесмена $180 тыс., что было задокументировано правоохранителями.

Решение о мере пресечения Мунтяну ВАКС вынес 13 февраля. Помимо уплаты залога, он должен не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение паспорта и носить электронный браслет.