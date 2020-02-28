 Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные издания Ria-M и MV.org.ua.
Заседание сессии горсовета было запланировано на 10 утра. Крейденко с охраной и сторонниками уже в 9 утра пытался попасть в зал, в котором оно должно было пройти.
"Оказалось, что двери в сессионный зал были еще закрыты. Тогда народный депутат стал выбивать дверь руками и ногами на глазах у полиции. Когда правоохранители стали делать замечание Владимиру Крейденко, тот заявил, что он будет писать заявление на полицейских, которые препятствуют деятельности депутата ВР", — отмечает местное издание.
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Сломав двери и оказавшись в зале, Крейденко занял место в президиуме. Возникла потасовка. "Слуга народа" облил одного из местных депутатов водой. А прорываясь к трибуне, пытался влезть на стол.
Сессия горсовета продлилась 10 минут. За все вопросы местные депутаты проголосовали пакетом. Вопрос о тарифах рассмотрен не был.
Пресс-служба Крейденко на его официальной странице прокомментировала случившееся вот так: "Сегодня утром в помещении городского совета города Мелитополя народный депутат Владимир Крейденко пришел на сессию с целью решения вопроса, по снижению тарифов на тепло для жителей Мелитополя. Депутаты местного совета заблокировали народного депутата, и его сторонников, для того чтобы этот вопрос не поднимался на сессии городского совета. Сама сессия прошла с грубыми нарушениями регламента".
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Владимиру Крейденко 32 года. Он уроженец Мелитополя, но с 17 лет живет в Киеве. В избирательном списке "Слуги народа" занимал 123 место. На момент избрания Крейденко был главой правления всеукраинской молодежной общественной организации "Совесть и Надежда Украины".
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?- В. Высоцкий
выжать из терпил все до копейки чтобы жили от подачки до подачки
и не могли ни перднуть ни вздохнуть
даже интересно сколько еще будут терпеть
напоследок чудил.
Выбил окна и дверь
и балкон уронил.
ЗЕбил обливал депутатов и прыгал по столам: новые видео беспредела "слуги народа" в Мелитополе
В Мелитополе 28 февраля прошла акция, которую анонсировал депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко.
Как пишут местные СМИ, народный избранник организовал провокацию на митинге, который позиционировал как мирный.
Отмечается, что акция была посвящена снижению тарифов на тепло и о ней заранее сообщал Крейденко.
Мероприятие проходило под исполкомом, однако ничего общего с мирным пикетом она не имела. Народный избранник привел с собой на митинг людей, которые устроили потасовку при входе в здание исполкома.
Пришедшие с депутатом люди вырвали камеру у журналиста, который хотел задать вопрос Крейденко.
Журналисты отмечают, что вокруг депутата были люди, которые принимали активное участие в событиях "русской весны" в Мелитополе.Крейденко и его соратники, которых он привел с собой на митинг, выломали двери в сессионный зал, где проходило заседание городского совета.
После этого "слуга народа" побежал за трибуну и занял место председательствующего на сессии. Вместе с ним зашла "группа поддержки" с плакатами.
"Выглядели эти ратователи за снижение тарифов с плакатами сюрреалистично, как сироты из "Двенадцати стульев" - холеные, дорого одетые. У каждого в этой трагикомедии, явно была своя роль", - пишут местные СМИ.
На опубликованных кадрах видно, ,что Крейденко вел себя просто неподобающе, прыгая по столам местных депутатов.