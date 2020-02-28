 Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные издания Ria-M и MV.org.ua.

Заседание сессии горсовета было запланировано на 10 утра. Крейденко с охраной и сторонниками уже в 9 утра пытался попасть в зал, в котором оно должно было пройти.

"Оказалось, что двери в сессионный зал были еще закрыты. Тогда народный депутат стал выбивать дверь руками и ногами на глазах у полиции. Когда правоохранители стали делать замечание Владимиру Крейденко, тот заявил, что он будет писать заявление на полицейских, которые препятствуют деятельности депутата ВР", — отмечает местное издание.

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Сломав двери и оказавшись в зале, Крейденко занял место в президиуме. Возникла потасовка. "Слуга народа" облил одного из местных депутатов водой. А прорываясь к трибуне, пытался влезть на стол.

Сессия горсовета продлилась 10 минут. За все вопросы местные депутаты проголосовали пакетом. Вопрос о тарифах рассмотрен не был.

Пресс-служба Крейденко на его официальной странице прокомментировала случившееся вот так: "Сегодня утром в помещении городского совета города Мелитополя народный депутат Владимир Крейденко пришел на сессию с целью решения вопроса, по снижению тарифов на тепло для жителей Мелитополя. Депутаты местного совета заблокировали народного депутата, и его сторонников, для того чтобы этот вопрос не поднимался на сессии городского совета. Сама сессия прошла с грубыми нарушениями регламента".

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Владимиру Крейденко 32 года. Он уроженец Мелитополя, но с 17 лет живет в Киеве. В избирательном списке "Слуги народа" занимал 123 место. На момент избрания Крейденко был главой правления всеукраинской молодежной общественной организации "Совесть и Надежда Украины".