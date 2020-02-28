EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  10081  150
Все про:беспредел (143) горсовет (473) Мелитополь (95) Слуга народа (690) Крейденко (1)

 Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко пытался поставить на повестку дня горсовета вопрос о снижении тарифов на тепло. Для этого он сломал двери в сессионный зал, занял кресло председательствующего и облил одного из местных депутатов водой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местные издания Ria-M и MV.org.ua.

Заседание сессии горсовета было запланировано на 10 утра. Крейденко с охраной и сторонниками уже в 9 утра пытался попасть в зал, в котором оно должно было пройти.

"Оказалось, что двери в сессионный зал были еще закрыты. Тогда народный депутат стал выбивать дверь руками и ногами на глазах у полиции. Когда правоохранители стали делать замечание Владимиру Крейденко, тот заявил, что он будет писать заявление на полицейских, которые препятствуют деятельности депутата ВР", — отмечает местное издание.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Выбитые окна, дымовые шашки, кровь и крики: полиция задержала 11 человек, напавших на горсовет Жмеринки, 12 - пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сломав двери и оказавшись в зале, Крейденко занял место в президиуме. Возникла потасовка. "Слуга народа" облил одного из местных депутатов водой. А прорываясь к трибуне, пытался влезть на стол.

Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 01Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 02Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 03

Сессия горсовета продлилась 10 минут. За все вопросы местные депутаты проголосовали пакетом. Вопрос о тарифах рассмотрен не был.

Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 04Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 05Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 06

Пресс-служба Крейденко на его официальной странице прокомментировала случившееся вот так: "Сегодня утром в помещении городского совета города Мелитополя народный депутат Владимир Крейденко пришел на сессию с целью решения вопроса, по снижению тарифов на тепло для жителей Мелитополя. Депутаты местного совета заблокировали народного депутата, и его сторонников, для того чтобы этот вопрос не поднимался на сессии городского совета. Сама сессия прошла с грубыми нарушениями регламента".

Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: слуга народа Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе 07

Также на Цензор.НЕТ: Неизвестные при поддержке титушек перекрыли дорогу к поселку Хотив под Киевом: владельцы элитных имений раздражаются, что рядом с их окнами проезжают обычные люди, - ветеран АТО Кривцов. ФОТО

Владимиру Крейденко 32 года. Он уроженец Мелитополя, но с 17 лет живет в Киеве. В избирательном списке "Слуги народа" занимал 123 место. На момент избрания Крейденко был главой правления всеукраинской молодежной общественной организации "Совесть и Надежда Украины".

Источник: https://censor.net.ua/n3178551
 
 
 Топ комментарии
 
На стіл не насрав і то вже добре...
 показать весь комментарий
 
Сцуко, сборище имбицилов от рождения...
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Он то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж.
Он, гад, над нами издевался! Ну сумасшедший, что возьмешь?- В. Высоцкий
 показать весь комментарий
 
 
"Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе" - наломал этот Крендель дров, и конечно внёс что то свежее в эту тихую заводь, пацаны, никого не трогали,собирались, как всегда, по тихому, пилить бюджет, а тут откуда то взялся какой то Крендель, это не серьёзно.
 показать весь комментарий
 
 
а мне новая власть даже начинает нравиться
выжать из терпил все до копейки чтобы жили от подачки до подачки

и не могли ни перднуть ни вздохнуть
даже интересно сколько еще будут терпеть
 показать весь комментарий
 
 
одни кричали что готовы мочу пить лишь бы не было бандеровцев, а другие готовы по 3-4 тысячи долларов зарплаты получать лишь бы не было парашенки)))
 показать весь комментарий
 
 
Ребята х.. с ним этим дебилом. Со всеми этими слугами. Беда очень быстро прийдёт поверьте, Италия +700 за неделю, германия +50, Франция +30. Тут лечат, а у в Иране самый высокий уровень смертности, реально надо сейчас весь ресурс напрвить на медицину, профилактику, транспорт. я бы садил самолёты, уникальный перевозчик.
 показать весь комментарий
 
 
"я бы садил самолеты, уникальный перевозчик." - смысл этой фразы слегка недоступен.
 показать весь комментарий
 
 
Что касается голосования за партии, то в Мелитополе наибольшую поддержку получила партия «Слуга народа» - 29765 (40,32%) голосов. На втором месте - «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 24237 (32,83%) голосов. Замыкает тройку лидеров «Оппозиционный блок» - 4606 (6,24%) голосов.
 показать весь комментарий
 
 
По результатам с ноги дверь открывать как то не по ранжиру. Могут и вломить.
 показать весь комментарий
 
 
В Черноморске чуть ли не половина жителей города вылазили мэрии на стол,. обливалисся и чуть не сломал двери в течение сезона. Это не помешало мэру города за взятки продать пляж города под застройки.
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрите что в Шереметьево, сотни врачей, как только в Украину реально дойдёт, без понтов мы всё подготовили, у нас всё есть. Это так дебилы говорят. Смертность будет не меньше 20 процентов, в Италии умерло 15 человек выздоровело 4, считайте. Еитай исключайте из статистики, и Иран с Рашей
 показать весь комментарий
 
 
А наутро я встал, мне как давай сообщать, Что, говорят, хозяйку ругал, всех хотел застращать, Что будто голым скакал, будто песни орал, А отец, говорил, у меня генерал.
 показать весь комментарий
 
 
"Я как раненый зверь
напоследок чудил.
Выбил окна и дверь
и балкон уронил.
 показать весь комментарий
 
 
Ще плювався та кидався лайном. Оце-справжній шимпанЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
"владимир ильич,может по рублику?- предложил в коридоре Бланку "железный"Феликс, на что последовал ответ вождеца - "Не мене па тгаячку, и непгеменно с бл,,,,дями,а мало будет бганивечок пгапем..."
 показать весь комментарий
 
 
Ну тарифы то снизил? Или ограничился поломанными дверями?
 показать весь комментарий
 
 
Еще одно чмошное... А какое борзое перед камерой у себя дома!
Сломал двери, обливался водой, пытался влезть на стол: "слуга народа" Крейденко чуть не сорвал сессию горсовета в Мелитополе - Цензор.НЕТ 389
 показать весь комментарий
 
 
А міг ще цей "слуга урода " зняти штани, напаскудити на стіл а потім ще і кидатися власним лайном в присутніх. Зєбіл... Що з нього дивуватися 😕
 показать весь комментарий
 
 
В Мелитополе двушка 54кв 1200гр отопление. Дешевле только даром.
 показать весь комментарий
 
 
Справді дурдом...В Києві він підвищує,в Мелітополі понижує ці тарифи...
 показать весь комментарий
 
 
А почему в РАДЕ всегда дерутся, ломают двери и всё такое?
 показать весь комментарий
 
 
Скучно просто сидеть, голосовать за какие-то законы и получать в месяц по 100-200 тонн.
 показать весь комментарий
 
 
Просто скотина!!! Не можна знижувати тарифи, бо зразу путєн нападе!! Хай у Порошннка спросить, йому зразу все пояснять!!!
 показать весь комментарий
 
 
Місцеві вибори наближаються. Треба попіаритись
 показать весь комментарий
 
 
не друг он сивохи, а сын от морганатического брака
 показать весь комментарий
 
А цензор не так новость подал, а было вот такое гавно.


ЗЕбил обливал депутатов и прыгал по столам: новые видео беспредела "слуги народа" в Мелитополе
В Мелитополе 28 февраля прошла акция, которую анонсировал депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко.
Как пишут местные СМИ, народный избранник организовал провокацию на митинге, который позиционировал как мирный.
Отмечается, что акция была посвящена снижению тарифов на тепло и о ней заранее сообщал Крейденко.
Мероприятие проходило под исполкомом, однако ничего общего с мирным пикетом она не имела. Народный избранник привел с собой на митинг людей, которые устроили потасовку при входе в здание исполкома.
Пришедшие с депутатом люди вырвали камеру у журналиста, который хотел задать вопрос Крейденко.
Журналисты отмечают, что вокруг депутата были люди, которые принимали активное участие в событиях "русской весны" в Мелитополе.Крейденко и его соратники, которых он привел с собой на митинг, выломали двери в сессионный зал, где проходило заседание городского совета.
После этого "слуга народа" побежал за трибуну и занял место председательствующего на сессии. Вместе с ним зашла "группа поддержки" с плакатами.
"Выглядели эти ратователи за снижение тарифов с плакатами сюрреалистично, как сироты из "Двенадцати стульев" - холеные, дорого одетые. У каждого в этой трагикомедии, явно была своя роль", - пишут местные СМИ.

На опубликованных кадрах видно, ,что Крейденко вел себя просто неподобающе, прыгая по столам местных депутатов.
 показать весь комментарий
 
колись таких слуг на конюшні пороли батогами Зламав двері, обливався водою, намагався залізти на стіл: "слуга народу" Крейденко мало не зірвав сесію міськради в Мелітополі - Цензор.НЕТ 8398
 показать весь комментарий
 
Дивуюсь читаючи "патріотичні" думки, особливо де тарифи підвязують до мавпочок.
 показать весь комментарий
 
"не понимаю почему мои методы ведения заседаний наделали столько шума - мы в Раде всегда так делаем, а в Трускавце мы вообще такое вытворяли..."
 показать весь комментарий
 
какие смелые депутаты горсовета, изолировали своими розовощекими лицами, и подтянутыми фигурами, залетного молодого щегла, ай молодцы, хоть не обвинили что избивал, и на том спасибо.
 показать весь комментарий
 
Де ж це Вовік обісрався що випустили зебіла пошуміти?
 показать весь комментарий
 
Нормально он так закинулся)))Но последняя дорога явно была лишней)))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх