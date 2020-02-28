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 Политика Украины, Общество
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Все про:инвестиции (956) Нежинский Сергей (2)

 Японская компания, открывшая тут три завода с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома, - замминистра соцполитики Нижинский

Заместитель министра социальной политики Сергей Нижинский разделяет инициативу президента Владимира Зеленского, который хочет, чтобы украинцы не выезжали за границу на заработки.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы прекрасно понимаем, что достичь этого можно только благодаря созданию рабочих мест и привлекательному инвестиционному климату. Это можно осуществить за счет привлечения международных компаний и открытия в Украине соответствующих филиалов. Вот одна японская компания, не буду ее называть, в прошлом году на западной Украине разместила билборды, в которых говорится о том, что открыто три завода, там платят зарплату как в Европе, поэтому, уважаемые украинцы, не уезжайте за границу, работайте в себя дома. Разве это не стимул для людей, чтобы остаться?" - отметил Нижинский.

Однако, убежден он, вместе с этим государства должно сделать так, чтобы эти заводы были защищены: "Чтобы не было ни рейдерства, ни рэкета - ничего. А люди чтобы знали, что у них стабильно в год как минимум есть контракт и они получают достойную заработную плату".

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Полный текст интервью с Сергеем Нижинским читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3178548
 
 
 Топ комментарии
 
Так есть заводы или билборды?
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А можно озвучить ту "европейскую" зарплату что готовы платить японцы на своих заводах?
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А название этой компании есть? Что производят эти заводы? Какой штат на этих заводах? Ну и наконец какая там щврплата?
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Та я знаю що там платять,у нашому місті є філіал де роблять кабелі для авто,ручна праця.Якщо на тому заводі простий робітник буде працювати у три зміни (що, фізично неможливо) то можна отримати еквівалент мінімальної зарплати яку мають болгари.
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300 евро это далеко не европейская зарплата.)
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с европейской зарплатой, - лучшая причина для украинца остаться дома,....ну а всё остальное в Украине или советское ,или управляется по старой московско ордынской системе управления государством,что зарождает ещё больше коррупцию в стране
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