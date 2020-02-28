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 Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция. ФОТО

В г. Белая Церковь (Киевская область) правоохранители задержали продавца боеприпасов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция 01

59-летнего мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины при продаже гранаты РГД-5 и патронов к автоматическому огнестрельному оружию калибра 5,45 мм.

Боеприпасы изъяты в качестве вещественных доказательств и направлены на экспертизу.

Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция 02

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении. Правоохранители обратились в суд с ходатайством о мере пресечения в виде личного обязательства.

Источник: https://censor.net.ua/n3178547
 
 
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в огороде пусто-выросла капуста Житель Киевщины задержан при попытке продать гранату РГД-5 и патроны 5,45 мм, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8497
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Путін,навіщо ти пороздавав гранати жителям Києвщини?
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А если бы предьявил корочку *днр* то извинились и отпустили бы. Учитесь студенты
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За пару патронов у нас могут впаять на полную катушку если не продаст хату и судьям не занесет откуп. А вот тех сепаров которые расстреляли в Мариуполе и Харькове десятки людей того отпустили
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Кстати патроны в США продаются в обычных супермаркетах как хлопушки. Ето у нас в рабовладельческой стране патроны считаются оружием
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Я понимаю РГД продать ,а кому на-уй нужны 5,45 ДЕБИЛ.
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