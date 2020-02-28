 "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".
"Для меня не важно, кто будет на этом посту. Для меня важно, будет ли этот человек технократически выполнять программу, заданную президентом и парламентом. ... Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он (Гончарук. - Ред.) себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает - надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы", - отметил Стефанчук.
Кроме вице-спикер Рады также допустил возможность "точечных изменений" в Кабинете министров Украины, подчеркнув необходимость "усиления" определенных направлений его работы - экономического и социального.
Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.
Хтя да: работал. Статистом. Гончарук ничего не умеет, как работал статистом на "интере", так и сейчпас работает статистом в кабмине. "Действующая модель премьер-министра в натуральную величину".
То, что экономика падает 8 месяцев подряд, это же не показатель! Гончарук себя еще проявит!
Реформы были при Порохе, и дали результат: уровень коррупции ежегодно снижался, и экономика последние три года непрерывно росла.
При зеле рост экономики сразу сменился падением, коррупция снова растет.
Порох долги отдавал - зеля снова их делает.
Порох выстроил антироссийский фронт - зеля его разломал.
У зели в голове закончилась война, у гончарука в голове экономика выросла, у скалецкой в голове эпидемии коронавируса нет, а в реальности - полный развал.
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А на фоне Тигипко и Хорошковского будете выглядеть придворными клоунами 😀😀😀
Дуже розумно, як для нього, нічого не скажеш...
Хватит ли ума у 95 квартала понять: шо эти ребята как волки , отработают и выбросят 95 квартал на помойку
Вот где 4000 у е в месяц учителям?
Ну, как в цирке ездят.....
Так он уже себя "проявил", зачем тянуть, если только слуги не готовят очередное покращення в виде новой платежки или еще какой-нибудь гадости, чтобы потом списать на Гончарука.
Взяли директора по контракту на год, но уже через пол года: доходы упали на 25%, появилась задолженность перед бюджетом, налоговая начала описывать имущество и т.п.....
Они этого "директора" будут держать до конца контракта или сразу под жопу дадут?
это шо... лишай? пока не проявиться не понятно !? )))))
НУ, СТЕФАНЧУК, и кто ответит за обман избирателя{