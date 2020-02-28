 "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Для меня не важно, кто будет на этом посту. Для меня важно, будет ли этот человек технократически выполнять программу, заданную президентом и парламентом. ... Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он (Гончарук. - Ред.) себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает - надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы", - отметил Стефанчук.

Кроме вице-спикер Рады также допустил возможность "точечных изменений" в Кабинете министров Украины, подчеркнув необходимость "усиления" определенных направлений его работы - экономического и социального.

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

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