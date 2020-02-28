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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11667) отставка (2519) Стефанчук Руслан (132) Гончарук_Алексей (759)

 "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит"

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что вопрос о возможной отставке премьер-министра Алексея Гончарука поднимать пока преждевременно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Для меня не важно, кто будет на этом посту. Для меня важно, будет ли этот человек технократически выполнять программу, заданную президентом и парламентом. ... Мы получили первый промежуточный отчет и ожидаем дальнейшей деятельности правительства. Посмотрим, как он (Гончарук. - Ред.) себя проявит в ситуации, связанной с эпидемией коронавируса в мире; посмотрим, как проявит себя в ситуации, когда весна наступает - надо осуществлять надзор над теми, кто сажает (это Министерство юстиции). Исходя из этого уже будут делаться выводы", - отметил Стефанчук.

Кроме вице-спикер Рады также допустил возможность "точечных изменений" в Кабинете министров Украины, подчеркнув необходимость "усиления" определенных направлений его работы - экономического и социального.

Напомним, ранее стало известно, что Президент Украины Владимир Зеленский выбирает нового премьер-министра.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178546
 
 
 Топ комментарии
 
Дайте ему еще 100 дней!

То, что экономика падает 8 месяцев подряд, это же не показатель! Гончарук себя еще проявит!
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Пяток лет собитаИтИсь смотреть? Да? А не боитИсь, что пациент (страна) помрёт? "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 6813
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Пяток лет собитаИтИсь смотреть? Да? А не боитИсь, что пациент (страна) помрёт? "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 6813
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А що зміниться, якщо замість одного лайна призначать інше. Це Зєліна карма, з лайна в лайно стрибати,як Фьодирич по пеньках.
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На кону, Лёша, вся Украина! В суперигру будете играть?)
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Да он скоро Спефанчуку под дверь нагадит и позвонит что бы тот вынес бумаги подтереться
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Вам тепер треба триматися один за одного. Піде один, посипляться інші. Богдан не приклад, він і не працював
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А Гончарук работал?

Хтя да: работал. Статистом. Гончарук ничего не умеет, как работал статистом на "интере", так и сейчпас работает статистом в кабмине. "Действующая модель премьер-министра в натуральную величину".
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Дайте ему еще 100 дней!

То, что экономика падает 8 месяцев подряд, это же не показатель! Гончарук себя еще проявит!
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А де ти бачив, щоб при реформах відразу зростала економіка? Казок чи мультиків надивився?)
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Где ты видишь реформы?

Реформы были при Порохе, и дали результат: уровень коррупции ежегодно снижался, и экономика последние три года непрерывно росла.

При зеле рост экономики сразу сменился падением, коррупция снова растет.

Порох долги отдавал - зеля снова их делает.

Порох выстроил антироссийский фронт - зеля его разломал.

У зели в голове закончилась война, у гончарука в голове экономика выросла, у скалецкой в голове эпидемии коронавируса нет, а в реальности - полный развал.
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Ну, конечно и Свинарчуков никаких не было при Пете и воровства в Укроборонпроме. Ну ты и сказочный "шоколадный"!))
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После выборов вдруг оказалось, что "свинарчуки" это миф, а воруют сейчас сильно больше, чем при Порошенко. Особенно в Укроборонпроме.
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А толку с того что сейчас не воруют ?? "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 2042 .
"Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 9456 .
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ЮЛя с Петей и Рабиновичем с 5000 правок к закону о земле похоронили Раду ,как демократию.По 1о правок на каждую литеру.
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не как демократию...а как турбовентилятор "Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит" - Цензор.НЕТ 8163.лопостя не те
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А що заважало турборехворматорам внести зміни у Регламент ВР?
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внесення змін до регламенту-це порушення регламенту
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Самокатний вже давно себе проявив, ще до його прем'єрства: на шоу-масовках і мітингах. Стефанчук мабуть все проспав.
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Ну так потому ж его и держат. Это статист, которого потом объявят виноватым. И Стефанчук сообщает, что время еще не пришло.
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Конечно, Вы на фоне Гончарука умными выглядите
А на фоне Тигипко и Хорошковского будете выглядеть придворными клоунами 😀😀😀
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А Сивохе в той компании и пальто в гардеробе принять не доверят 😀😀😀
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А как же иначе.Судя по тому,как сивуха крысятничал пиццу в палатке для освобождённых из плена,проверка карманов чужих пальто для него может оказаться вовсе не табу.
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Зеля бажає добити свій рейтинг тігіпкой ?
Дуже розумно, як для нього, нічого не скажеш...
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Тигипко и Хорошковский пытаются снова запрыгнуть В ПЕРВЫЙ ВАГОН ВЛАСТИ. Видно за пределами Украины денег заработать не удалось 😀😀😀
Хватит ли ума у 95 квартала понять: шо эти ребята как волки , отработают и выбросят 95 квартал на помойку
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И какая польза от Хорешковского или Тигипко будет народу Украины? У нас уже олигархи стали друзьями народа?
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Иногда Вера народа в сказки играет с ним злую шутку:
Вот где 4000 у е в месяц учителям?
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Справа не так в Гончпруку як у вас всіх, а конкретніше - в Зелі.
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Іншмим словами - гончарук ще не зібрав увесь негатив, щоб злити його в унітаз. Але все це - банальний маневр, всі повинні розуміти, що всю відповідальність несе особисто Зеленський.
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Вот-вот-вот. Гончарук это просто статист. Был помоложе, сидел статистом на дешевых шоу, при клоунах посажен в том же качестве в кабмин. Гончарук нужен зеле исключительно для того, чтобы зеля мог его с позором выгнать, и поддержать свой падающий рейтинг. При чем это не зеля придумал, зеля глуп. Придумали кукловоды. А сегодня через Стефанчука объявили, что время еще не пришло.
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По ходу Лёху с самоката пересадят на одноколёсный велик!?
Ну, как в цирке ездят.....
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этот бегемот еще не увидел как проявил гончарук? жрать меньше надо, чтобы мозоль не загораживал глаза.
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"Слуга народа" Стефанчук заявил, что вопрос об отставке Гончарука поднимать рано: "Посмотрим, как он себя проявит"
Так он уже себя "проявил", зачем тянуть, если только слуги не готовят очередное покращення в виде новой платежки или еще какой-нибудь гадости, чтобы потом списать на Гончарука.
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Количество рабочих мест сокращается,промышленность падает,казнокрады и коррупционеры все на свободе и при делах - и это называется он себя еще не проявил,что же будет когда он проявит себя?
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Свинярчук, коли поїздиш на самокаті тоді будеш вирішувати долю цього досвідченого гонщика.
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Представляю частную фирму, например, Зеленского или этого Борова....
Взяли директора по контракту на год, но уже через пол года: доходы упали на 25%, появилась задолженность перед бюджетом, налоговая начала описывать имущество и т.п.....
Они этого "директора" будут держать до конца контракта или сразу под жопу дадут?
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Стефанчук заявил, что вопрос об отставке/Боров снаружи и жлоб внутри изображает свою значимость и рассуждает об отставке.Как его хозяин-мародёр скажет так и будет: Гончарук перед назначением встречался с Коломойским, - 10 сентября, 2019, 01:12
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а как он должен себя проявить?
это шо... лишай? пока не проявиться не понятно !? )))))
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ция рожа,заплывшая жиром зрит в корень - один самокат двоих не вывезет, даже если он -четырехколесный на задней передаче
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А НЕ ПРОЩЕ ЛИ ПОСМОТРЕТЬ, КАК ГОНЧАРУК С КОМПАШКОЙ ПРОЯВЯТ СЕБЯ НА ЗОНЕ? МОЖЕТ У НИХ С ДЕТСТВА ЕСТЬ ТАЛАНТ- ШИТЬ РУКАВИЦЫ И ТАПОЧКИ!
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Пасматрєлі би есчо,да боліт... ну самі знаєте,що...
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Результат роботи будемо бачити в найближчі роки. Дайте Гончаруку спокій, нехай працює!
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Чим більше бісяться і негодують опоненти - тим більше переконуюся, що нова влада робить все ВІРНО!))
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Парадокс в том, что Гончарук не обещал 4000 уе учителяи в месяц.

НУ, СТЕФАНЧУК, и кто ответит за обман избирателя{
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відставка гончарука-це все воплі старих політиків-проституток,які звикли виконувати роль прислуги у олігархів
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ще ...лядь не проявив ...то найух він такий потрібен ...никакой
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