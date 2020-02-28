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Все про:НАБУ (3065) декларация (1134) правоохранительные органы (1031) судья (2220) САП (1268)

 Закончено досудебное расследование дела экс-судьи Вышгородского райсуда, не указавшей в декларации 660 тыс. грн финобязательств, - НАБУ

НАБУ и САП завершили досудебное расследование по факту внесения экс-судьей Вышгородского районного суда Киевской области заведомо недостоверных данных в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

28 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП открыли экс-судье и его защитникам материалы уголовного производства для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в Высший антикоррупционный суд.

По данным следствия, в декларациях за 2016 2017 и 2018 года ныне бывшая судья не указала финансовые обязательства, возникшие у нее в результате получения займа. В частности, подозреваемая в декларации за 2016 и 2017 годы не указала сведения на общую сумму более 669 тыс. грн, в декларации за 2018 - более чем 659 тыс. грн.

27 января 2020 ей сообщено о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины.

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Досудебное расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с августа 2019 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3178545
 
 
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Судячи з інформації на цезорі, так кожен день затримують то того,то *****,суддю,то того,*****,митника,ну і чьо? Ну затримали,ну порєшалі.А де ж посадки,янелох? Весна при йшла...
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