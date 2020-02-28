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 Политика Украины, Общество
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Все про:законопроект (2347) референдум (1258) Стефанчук Руслан (132)

 В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук

Вице-спикер Рады Руслан Стефанчук анонсировал законопроект, позволяющий рассматривать отмену законов Украины на референдуме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Мы формируем вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме (как первом законе из ряда законов о народовластии). Там будут и другие законопроекты, такие как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", - сообщил он.

Помимо этого, Стефанчук анонсировал возможность вынесения на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме.

Ранее спикер Рады Разумков сообщил, что пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Законопроект о всеукраинском референдуме проанализируют иностранные эксперты, - Стефанчук

Источник: https://censor.net.ua/n3178542
 
 
 Топ комментарии
 
на Конституцию шакалье замахнулось?
на мытьем так катаньем
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Можно, но нужно ввести правило

В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 7387
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После марта 2014-го слово "референдум" стало вонючим! В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 9711
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Під донєцкіх. Бо малувато антиукраїнського електорату.
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После марта 2014-го слово "референдум" стало вонючим!
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на Конституцию шакалье замахнулось?
на мытьем так катаньем
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Портнов, Богдан и Стефанчук еще те схемщики. Любят мутняки устраивать.
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Але кожен ідіот вважає іншого ідіотом😵
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поэтому надо как-то измерять этот показатель по определённой шкале.

Рост же измеряют,
размер ноги измеряют
размер головы измеряют

зрение и то измеряют

почему бы не измерять IQ ?

ну хотя бы для государственных чиновников высшего ранга
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Я давно повторяю одну крамольную мысль --- Право голоса должны иметь только те, кто платит государству налогов больше, чем получает выплат от него. Т.е. те, за чей счет и функционирует это государство. Это, конечно, не идеал, но порядка бы было гораздо больше.
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нездійсненно з-за неможливості точно підрахувати в вартісному виразі суму отриманого від держави.

ну вот армией, например, пользуется тело, которое платит в месяц 700 грн налогов ?

конечно же пользуется.

а на какую именно сумму он воспользовался армией ?
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Есть первый вопрос на референдум от Поддубного. Поддерживаю

В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8087
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А может вымагать на референдуме, чтобы Зюзя сдал наконец -то анализ, который он так и не сдал? Сами понимаете какой. А то как-то тревожно до сих пор
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Вы о клинике этого кренделя? Ответ ниже

У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 643
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В ось це вже захоплення влади і переворот.
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Ти там тримайся, Кролік! Вдачі тобі із «всенародними референдумами» від наперсточників!
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Даже трудно представить, какие манипулятивные вопросы можно поставить на этих "референдумах". И какие будут ответы, учитывая тупость 73%. В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 5972
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а решать что выносить на референдум будет зе-мафия после соц. опроса = нае-лово
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Закона о самом референдуме нет...а закон который позволяет что то там сделать на референдуме внесли в раду...
Зеленое стадо в своем репертуаре....клоунском...
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та не - они клоунами держат весь быдлоэлекторат Украины...
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Приостановив деятельность своих торговых представительств в Прибалтике и США, Россия решила восстановить их роль в Украине, направив впервые за 8 лет постоянного торгпреда в Киев. Опрошенные UBR.ua эксперты считают, что кадровые изменения могут свидетельствовать о взаимных договоренностях между украинскими и российскими властями, а также о желании развивать отношения по "грузинскому сценарию" - с возобновлением экономических, но не политических связей.

https://ubr.ua/market/trade/novyj-russkij-babko-zachem-rossija-naznachila-v-ukrainu-torhpreda-3890959

ubr.ua (https://ubr.ua/market/trade/novyj-russkij-babko-zachem-rossija-naznachila-v-ukrainu-torhpreda-3890959)
Новый русский Бабко. Что стоит за назначением торгпреда РФ в Украине
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Хочуть влаштувати анархію суки, а відповідальність перекласти на народ. Ще нехай сєпарів з Донбасу допустять до референдуму.
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Прнять закон о референдуме что бы этим референдумом отменить закон о референдуме....)))))
Завязывацте с наркотой ТВАРИ!
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Так зепутати самі не знають які закони вони приймають.
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Видимо все просто ждут,что эти слуги поумнеют или сами как-то здохнут.
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Так, але є грузинський анекдот про те хто скільки живе. Пишуть на пам'ятнику, що народився у 1917, а помер у 2017. І при цьому жив один рік.🧐
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Кто бы Стефанчука отменил.Со всеми "слугами"
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В Санжары его!! Там как раз ящик "самых необходимых препаратов" подвезли) Все очень возбуждены и ждут ночи)) Хотя...чего уж там. Две недели ж ни-ни))
Ему нужно похудеть)) Его жена пойдет кго искать и найдет: В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8979
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Ха- тепер все буде вирішувати печерський суд !
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правильно. Если большинству населения не нравится закон, его нужно отменить. Общества демократические всегда живут лучше, чем тоталитарные. В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук - Цензор.НЕТ 4648
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А якщо населення не читає ці закони?
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Такого нет даже в куда более развитых демократических странах. С относительно нормальным, сознательным,любящим свою страну обществом.
По тому, что прекрасно понимаю в отличии от тебя к чему это приведет.
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в Швейцарии референдумы обязательны. И все довольны.
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Да ты шо, по каждому закону обязательны?
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Проголосуйте за потенцию...стой раз-два У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 8727
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Такое впечатление шо слуги Осла пришли для того шобы развалить Украину.
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а фуле...решили спрятать свою ответственность за спины народа.если чо-готов ответ "теперь вы все президенты"
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Послали обезьян за кабину пилота боинга а пилотов заперли в туалете. Бо они им танцевать бегать по салону запрещали...
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Пля, телефон **** наисправлял, но вы поняли... У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2061
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Що цей хряк меле???
З глузду з'їхав надивившись Вєчєрнєго квартала?
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то ПП им в клей-- или шо они там нюхают ---дихлофосу подсыпает постоянно!!!
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Туда еще пункт об отмене законов природы добавить обязательно!
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Дайош Свинярчук референдум кожен місяць!
Першим о землі.
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ЮВТ,петрушка и Мертвечук похоронили Раду на ближайшие полгода.
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Этому Свинорылу и прочему зеленому говну надо напомнить,что иногда референдум приводит к 14-ти тысячам убитых,десяткам тысячам раненых и миллионам переселенцам.
Пользуясь случаем,напомню историю Одичалой Отаре 73%,что после "Взять и раздать бедным" и дружбой с росией в 1917-м,приходит Голодомор 1932-33-го
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Погибли 50 тыс.. Минимум. Не считая русни.
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У зелени явно началось весеннее обострение. Референдумами отменять законы? Это уже не шаг к пропасти, это прыжок в пропасть - к анархии и хаосу. Они там явно все агенты кремлёвского шизофреника.
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тут главное кто и как считает )))) могут такое насчитать, что мама не горюй. нашим правящим уродам только дай))))
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Зачем писать эти законы и содержать армию нахлебников депутатов? Конституцию ликвидировать. Пореферендим и достаточно.
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т.е. экпортеры отменят растаможку, уголовники Уголовный кодекс, все население пенсионную реформу, молодежь запрет нарокотиков да вообще- чего мелочиться:на хе*р Конституцию и Верховную Раду, а заодно результаты выборов ПреЗЕдента в 2019
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Ця бидлота не може заспокоїтися. Шукає шпарини, як знову розвести лохів. Як "слугам" з кацапами зробити українців ще раз. Разом! Відмінити рух до НАТО, ЄС. Єдину державну мову. Протягти подвійне громадянство. Продаж землі. І головне, знищити УНІТАРНІСТЬ У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 3660 А відповідно і Україну, як державу. Це реально смердючі кацапські ватани при владі
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та веча достаточно,собрались на майдане,крикнули геть, и все потом само на...ся в е....ня У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 4371
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Вы уже внесли свои изменения в Конституцию У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 6144 У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 4597
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сначала вече - а конституция может подождать,попкорн тока высыпали на сковородку У Раді зареєструють законопроєкт, який дозволяє скасовувати закони України на референдумі, - "слуга народу" Стефанчук - Цензор.НЕТ 2595
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и вече не за горами,шапито скоро закроется на реконструкцию
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Провести всеукраїнський референдум коштує великих грошей. Скільки раз на рік будуть проводити референдуми і хто це все буде спонсорувати ?
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Це як в Нідерландах прийняли закон про референдум, проголосували проти України в ЄС, і зразу цей закон про референдум відмінили. Думаю так повідміняють всі проукраїнські закони.
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у зекомандИ великі сподівання на тупорилий нарід..
вумний нарід вже нареференділ і у Криму і на Донбасі.. хйло, згризаючи свої жовті кігті на ногах, зачаїлось у передчутті сміливих експериментів зебілів
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В країні,де більшість,це просто натовп із промитими мізками через кацапські і маланські ЗМІ,референдум це лотерея...
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Ідея вірна, і правильна. Якби такий закон був то це це позбавило Майдан сенсу, тим більше що скасування закону та відкликання депутата це питання якими важко маніпулювати. Але є одне але. Я не вірю, що Зє команда щиро хоче цього, і не зробить все навпаки.
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звідки простим людям знати,які потрібні закони?це якась нісенітниця і популізм...вони такого навідміняють...
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Уораїнці помилково не дооцінюють небезпеку від зебанди. Знищити Україну в них розуму стане.
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Гэта сцэнар ЛУкашэнкі з 1996, калі праз рэферендум, на хвалі папулярнасці сярод нашых гопнікаў, была парушана Канстытуцыя і адбылася ўзурпацыя ўлады.
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Сторонникам мовных законов рекомендуется начинать паниковать.
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Так нерозберіха в державі то уявіть який БАРДАК БУДЕ ПІСЛЯ ТАКОГО РЕФЕРЕНДУМУ.
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'Нєразберіха' створена як раз без всяких референдумів.
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Спешат ,пока эпидемия Дебил еще не прошла .
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,,,тот ,кто не выполняет несовершенные законы,никогда не создает и не выполняет и совершенные законы "зе нарушители украинских законов)
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Не важко здогадатись що захоче змінити влада ,а оскільки всі теле. канали в руках олігархів вся маніпуляція так званих референдумів буде зводитись як утриматись при владі і як зберегти олігархічно клановий режим .
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Брєд. По-перше, дуже дорого коштує, по-друге, ми вже знаємо яких клоунів умний нарід вибирає
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