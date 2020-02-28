 В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Радио НВ.
"Мы формируем вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме (как первом законе из ряда законов о народовластии). Там будут и другие законопроекты, такие как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", - сообщил он.
Помимо этого, Стефанчук анонсировал возможность вынесения на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.
Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме.
Ранее спикер Рады Разумков сообщил, что пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме.
на мытьем так катаньем
Рост же измеряют,
размер ноги измеряют
размер головы измеряют
зрение и то измеряют
почему бы не измерять IQ ?
ну хотя бы для государственных чиновников высшего ранга
ну вот армией, например, пользуется тело, которое платит в месяц 700 грн налогов ?
конечно же пользуется.
а на какую именно сумму он воспользовался армией ?
Зеленое стадо в своем репертуаре....клоунском...
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Новый русский Бабко. Что стоит за назначением торгпреда РФ в Украине
Завязывацте с наркотой ТВАРИ!
Ему нужно похудеть)) Его жена пойдет кго искать и найдет:
По тому, что прекрасно понимаю в отличии от тебя к чему это приведет.
З глузду з'їхав надивившись Вєчєрнєго квартала?
Першим о землі.
Пользуясь случаем,напомню историю Одичалой Отаре 73%,что после "Взять и раздать бедным" и дружбой с росией в 1917-м,приходит Голодомор 1932-33-го
вумний нарід вже нареференділ і у Криму і на Донбасі.. хйло, згризаючи свої жовті кігті на ногах, зачаїлось у передчутті сміливих експериментів зебілів