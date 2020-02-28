 В Раде зарегистрируют законопроект, позволяющий отменять законы Украины на референдуме, - "слуга народа" Стефанчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире Радио НВ.

"Мы формируем вопросы, связанные с законом о всеукраинском референдуме (как первом законе из ряда законов о народовластии). Там будут и другие законопроекты, такие как возможность граждан выносить на всеукраинский референдум вопрос об отмене законов или частей законодательных актов Украины", - сообщил он.

Помимо этого, Стефанчук анонсировал возможность вынесения на референдум вопроса об отставке того или иного украинского чиновника.

Напомним, ранее стало известно, что в Верховной Раде подготовили финальную версию законопроекта о всеукраинском референдуме.

Ранее спикер Рады Разумков сообщил, что пакет законопроектов о народовластии касается общенационального, местных референдумов, так называемых реколов - это отзыв народного депутата, если он не выполняет свои функции, это народное вето. Первый из них - это законопроект о референдуме.

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