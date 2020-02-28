 Статусом жертвы торговли людьми злоупотребляют многие: от сотрудников полиции до директора наркодиспансера, - замминистра соцполитики Нижинский

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Так, по словам Нижинского, человек получивший статус жертвы торговли людьми имеет право на одноразовую выплату в размере 5-7,3 тысяч гривен. Однако находятся недобросовестные люди, которые злоупотребляют этим правом.
"Были случаи, когда, чтобы сделать показатель по 149 статье Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека. - Ред.), работники полиции ловят девушек, говорят, что они являются жертвами торговли людьми. А это девушки, которые занимались проституцией в сельской местности. Они пишут заявления, получают по пять-шесть тысяч помощи. А для правоохранителей - это прекрасно, потому что есть показатель, что они сделали десяток задержаний, верифицировали жертв торговли людьми и передали эту информацию Минсоцполитики.
Есть и другие ситуации. Из одной из областей, не буду называть ее, поступило письмо с просьбой предоставить статус девяти недееспособным, как оказалось при проверке, людям. Это были больные из психневрологического диспансера, а директор решил заработать, получив на каждого по 7000", - рассказал замминистра.
По его словам, данные случаи тщательно фильтрует комиссия закрытого типа, в состав которой входят сотрудники Минсоцполитики и правоохранительных органов.
Полный текст интервью с Сергеем Нижинским читайте здесь.
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"Був цікавий такий захід, тому що досить велику частину так званих допитів ми присвятили психологічним тестам. Ми намагалися дізнатися у слідчих Державного бюро розслідувань, чи розуміють вони, де вони знаходяться у просторі, чи в якому районі міста Києва вони знаходяться. Вони вперто уникали відповіді на це питання і таки уникнули", - сказав Головань.
Він додав, що потім вони намагалися з'ясувати, чи розуміють слідчі, хто вони, тому що відповідно до указу президента України від 5 лютого цього року було затверджено організаційну структуру ДБР, відповідно до якої в управлінні ДБР були створені слідчі підрозділи: Головне слідче управління та управляння у справах Майдану.
"Нам відомо вже з документів за підписами т.в.о. керівника ДБР, що ці управління, передбачені указом президента, в ДБР не створені. Відповідно указ президента не виконано. Навіть не затверджено штатний розпис відповідно указу щодо структури ДБР. Це означає, що слідчі ДБР поза законом. Вони не перебувають у складі встановлених законом органів досудового розслідування
Почему же случился такой пердимонокль ?
Все просто :
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