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 Политика Украины, Общество
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Все про:торговля людьми (201) Нежинский Сергей (2)

 Статусом жертвы торговли людьми злоупотребляют многие: от сотрудников полиции до директора наркодиспансера, - замминистра соцполитики Нижинский

Заместитель министра социальной политики Сергей Нижинский сообщил о злоупотреблениях, которые случаются в связи с возможностью получить статус жертвы торговли людьми.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Так, по словам Нижинского, человек получивший статус жертвы торговли людьми имеет право на одноразовую выплату в размере 5-7,3 тысяч гривен. Однако находятся недобросовестные люди, которые злоупотребляют этим правом.

"Были случаи, когда, чтобы сделать показатель по 149 статье Уголовного кодекса (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека. - Ред.), работники полиции ловят девушек, говорят, что они являются жертвами торговли людьми. А это девушки, которые занимались проституцией в сельской местности. Они пишут заявления, получают по пять-шесть тысяч помощи. А для правоохранителей - это прекрасно, потому что есть показатель, что они сделали десяток задержаний, верифицировали жертв торговли людьми и передали эту информацию Минсоцполитики.

Есть и другие ситуации. Из одной из областей, не буду называть ее, поступило письмо с просьбой предоставить статус девяти недееспособным, как оказалось при проверке, людям. Это были больные из психневрологического диспансера, а директор решил заработать, получив на каждого по 7000", - рассказал замминистра.

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По его словам, данные случаи тщательно фильтрует комиссия закрытого типа, в состав которой входят сотрудники Минсоцполитики и правоохранительных органов.

Полный текст интервью с Сергеем Нижинским читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3178540
 
 
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3. Корабли не черноморских стран тоннажем не более 30 тыс т и на срок до 21 дня
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