 В Днепре выделено 98 млн грн на мероприятия по предотвращению эпидемии коронавируса, - Филатов

В то же время 28 февраля во время внеочередного исполкома приняли решение о перераспределения 98 млн грн в резервный фонд городского бюджета Днепра. Эти средства направят на решение оперативных вопросов, связанных с коронавирусом, в частности, закупкой необходимого медицинского оборудования, лекарств, одежды, а также проведением профилактических мероприятий.
Мэр Днепра заявил, что почти месяц назад департамент здравоохранения Днепропетровской области определил 21-ю городскую инфекционную больницу госпитальной базой в случае вспышки коронавируса. Это заведение, по словам Бориса Филатова, не имеет ни медикаментов и защитных костюмов, ни денег на их приобретение. Областные чиновники до сих пор не решили вопрос с финансированием и не отвечают на письма мэрии.
Именно поэтому руководство Днепра приняло решение о подготовке комплекса мер к возможной вспышке вируса, чтобы в случае необходимости предпринять оперативные действия для безопасности и здоровья горожан.
Профсоюз сотрудников центрального офиса ПриватБанка обратился к губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко, главе облсовета Святославу Олейнику и мэру Днепра Борису Филатову с просьбой принять меры для обеспечения безопасности сотрудников и недопущения распространения коронавируса . Об этом говорится в обращении профсоюза к чиновникам, передает Delo.ua.
По информации профсоюза, руководитель направления "Управление изменениями" Цзен Ни, гражданка КНР, 31 января 2020 года находилась в отпуске в Китае в зоне, которая граничит с местом вспышки коронавируса COVID-19 и при этом 24 февраля Цзен Ни появилась на рабочем месте в Днепре, в здании, где работает больше тысячи человек.
"Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после внезапной смерти от ОРВИ и пневмонии нашей коллеги А. Литвиненко (44 года) - просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина. Также просим правоохранительные органы провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса", - говорится в обращении.