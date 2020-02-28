 В семи больницах Киева оборудованы базы для госпитализации людей с подозрением на коронавирус, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время совместных учебно-тренировочных занятий по выявлению коронавируса и проведения противоэпидемических мероприятий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Кличко.

Учения провели в Александровской больнице столицы. Участие в них приняли медики, спасатели, полиция и представители органов местной власти.

По легенде, которую отрабатывали, в столичное медучреждение обратились два человека. Условные пациенты сообщили, что якобы неделю назад вернулись самолетом из Италии, где находились на заработках. В них, по легенде, обнаружили симптомы болезни Covid - 19. Условных пациентов сразу доставили в Александровскую клиническую больницу, где в инфекционном отделении оборудована одна из лечебных баз.

"К счастью, это только учения, целью которых является последовательная отработка действий каждой службы города. Как мы знаем, новая, опасная болезнь, получившая название коронавирус обнаружена во многих странах. И в тех, где уровень оказания медицинских услуг очень низкий, и в тех, где медицина прогрессивная. Люди путешествуют по разным странам. Летают по делам и на отдых. И гарантировать, что случаев заражения этой болезнью не будет в нашем городе, мы никак не можем. Поэтому должны быть готовы, чтобы минимизировать возможные последствия вспышки болезни. А главное - предоставить возможным больным максимально быстро эффективное лечение", - подчеркнул Кличко.

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По его словам, базы обустроены в медицинских центрах, персонал которых подготовлен к различного вида эпидемиям. Это инфекционные отделения в следующих заведениях: Александровской клинической больнице, Киевской городской больнице № 4, Киевской клинической больнице № 9, городских детских клинических больницах № 1 и № 2, городской детской инфекционной больнице, в Киевском городском центре репродуктивной и перинатальной медицины.

Всего развернуто 482 койки, из них для взрослых - 237 коек, для детей - 200 и 45 для беременных. В структуре инфекционных отделений предусмотрено 78 боксов. Реанимационные кровати инфекционных отделений медучреждений обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

"Во всех этих больницах есть необходимый запас средств индивидуальной защиты, расходных материалов, дезинфицирующих средств, необходимых для оказания медицинской помощи. Подготовлено две специализированных бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус. Также все скорые дважды в день дезинфицируют. В случае необходимости это будут делать три раза в сутки", - подчеркнул мэр столицы.

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Он также отметил, что весь коммунальный общественной транспорт столицы перед выходом на линию ежедневно обрабатывают дизенфицирующими средствами. Также на случай осложнения эпидемической ситуации столичная власть определила дополнительные учреждения здравоохранения, где есть отдельно стоящие корпуса. В случае необходимости, они будут перепрофилированы для госпитализации пациентов. Также в Киеве проводят обучение персонала городских больниц, где специалисты объясняют как выявить этот опасный вирус и как оказывать первичную помощь больным.

"Я обращаюсь к жителям столицы - не поддаваться панике. Серьезно относитесь к своему здоровью и безопасности. В случае симптомов вирусного заболевания - сразу обращаться к врачам", - подчеркнул Кличко.

Также он сообщил, что столичные власти планируют в ближайшее время закупить и установить оборудование для проведения экспресс-тестов на коронавирус в обоих аэропортах Киева. "Мы сделаем это для того, чтобы пассажирам, у которых обнаружили высокую температуру или признаки возможного заболевания, могли сделать тест непосредственно в аэропорту", ​​- отметил Виталий Кличко.

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