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 Политика Украины
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 Зеленский назначил 14 председателей РГА в 6 областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателей районных государственных администраций в шести областях.

Соответствующие распоряжения обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

В Винницкой области Президент назначил председателем Калиновской районной государственной администрации Александра Дмитрука, председателем Крыжопольской районной государственной администрации - Владимира Скалия. Валентина Русначенко назначена главой Бершадской РГА, а Тарас Олексюк - председателем Липовецкой РГА.

На Харьковщине Зеленский назначил Джамала Стаценко председателем Кегичевской РГА. Президент назначил председателем Красноградской РГА Александра Кайдаша, председателем Лозовской РГА -  Андрея Зассеева. Председателем Зачепиловской РГА назначена Елена Петренко, председателем Золочевской РГА  - Тамаз Гамбарашвили, председателем Сахновщинской РГА - Максим Карплюк.

В Хмельницкой области Президент назначил председателем Новоушицкой РГА Александра Соловья.

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Глава государства также назначил Анатолия Хворостянова главой Ореховского РГА Запорожской области, Емельяна Стасула - председателем Дрогобычской РГА Львовской области, председателем Миргородской РГА Полтавской области Викторию Емец.

Источник: https://censor.net.ua/n3178530
 
 
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який насичений день в віслюка.... свіжий кокс підвезли?
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який насичений день в віслюка.... свіжий кокс підвезли?
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Зеля еще не всех друзей из Квартала трудоустроил, еще идут назначения.
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перестановка місцями баранів в отарі на поголів'я не впливає.
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Назначай не назначай-если не будет индексации пенсий(по закону)с 1.03.20г.-о победе на выборах,на местах-забудь. Зеленский назначил 14 председателей РГА в 6 областях Украины - Цензор.НЕТ 7587
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камикадзе? слуг урода теперь прямо бьют везде
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Йозеф Кнехт



Дивлюся виступ Пороха під ДБР.Відразу в очі кидається різниця в досвіді та харизму між Зе і Порохом. Порох може використати будь-який направлений проти нього привід з користю та позитивом для себе.
А Зе може з будь-якого позитивного приводу зробити лайно.І в 42 цьому вже не навчиш
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