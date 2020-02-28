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 Тесты 4 украинцев, вернувшихся из Италии, показали отрицательный результат на коронавирус, - ЦОЗ

По результатам лабораторной диагностики вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, ни в одном из 4-х образцов не обнаружено новой коронавирусной инфекции.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает ЦОЗ, информирует Цензор.НЕТ.

"По подозрениям на новую коронавирусную инфекцию у гражданки Украины, которая вернулась из Италии, и ее окружения проведен лабораторный анализ образцов на наличие возбудителя и получены отрицательные результаты. Также негативные результаты были и у двух человек из Долинян Черновицкой области", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что новый вирус был зарегистрирован на территории Китайской Народной Республики, нередко граждане этой страны и другие люди испытывают притеснения исключительно на основании их внешности.

Центр общественного здоровья Украины призывает представителей государственного сектора, бизнеса и населения Украины не формировать ложное стереотипное представление.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178527
 
 
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Кажуть що закупили. Правда, росіяни самі в них не впевнені.
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Закупленные тесты должны прийти в Украины во второй декаде марта. Так что -- непонятно, как они определяли и определяли ли вообще.
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Я вообще не уверен, что они хоть что-то проверяли. Зеленым нужна эпидемия.
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Сомневаюсь крепко что тестирование вообще было.
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И СКОЛЬКО ТЕСТ СИСТЕМ ОСТАЛОСЬ В СТРАНЕ - власть может сделать брифинг журналистам и ответить на вопросы?
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