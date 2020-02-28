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 Китайские строители в Житомире выходят из изоляции: инкубационный период окончен, все здоровы

У специалистов из Китая, которые трудятся на строительстве объездной дороги в Житомире, окончились 2 недели изоляции после возвращения из Китая.

Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко рассказал местному телеканалу C-TV, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть 12 граждан КНР, у которых истекает срок карантина (у одного 27 февраля, а у 11 — 28 февраля). Хочу сообщить, что никаких симптомов болезней мы не обнаружили. К нам прилетели здоровые китайцы, которые, надеюсь, сделают нам здоровую дорогу вокруг Житомира", — сказал Бунечко.

По его словам, область готова к противодействию коронавирусу, и теперь на Житомирщине делается все возможное, чтобы предотвратить его распространение.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 15 февраля Житомирская ОГА приняла решение временно изолировать китайских строителей, которые ездили на родину на новый год.

17 февраля местное телевидение сообщало, что гражданам Китая запрещено покидать домики, в которых они живут. Еду им оставляют на пороге и просят трижды в день измерять температуру.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178526
 
 
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комментарий отмечен как спам  
 
скоро по всему миру начнет расползаться ужасный, но очень ласковый шароваровирус
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Заголовок якось по-дебільному написаний - якщо інкубаційний період закінчився, то треба спалювати тіла, а не випускати.
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ужос какой, китайцы приехали и их даже камнями не пытались забросать?
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так ще є студенти звідти по великим містам. Так що ще не вечір
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повезло что мимо Новых Санжар не ехали
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Вся эта история с китайцами прошла очень тихо в отличии от наших уханьцев почему-то.
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