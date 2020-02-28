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 Общество, За рубежом
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Все про:беженцы (979) Турция (2213) Евросоюз (12788) Стано (2)

 Турция не открывала границу с ЕС для беженцев, соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе, - представитель Еврокомиссии Стано

ЕС не получал от турецкой стороны никаких уведомлений об изменении политики в отношении соискателей убежища, беженцев и мигрантов согласно совместному заявлению между ЕС и Турцией по этому поводу, и МИД Турции подтвердил, что соглашение остается в силе.

Об этом в пятницу в Брюсселе во время брифинга заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В том, что касается спекуляций вокруг движения мигрантов в Турции, я хочу подчеркнуть, что сегодня нет ни одного официального сообщения турецкой стороны об изменениях в их политике в отношении миграции или предоставления убежища. Совместное Заявление ЕС-Турция, которое было принято, чтобы сдержать незаконную миграцию, - это соглашение остается в силе... Это уже сегодня было подтверждено в заявлении министерства иностранных дел Турции", - отметил Стано.

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Он подчеркнул, что ЕС уже выражал свою позицию относительно того, что эскалация в Идлибе несет большую опасность перерастания в международный конфликт и должна быть остановлена ​​немедленно. Боевые действия в Сирии, по словам представителя ЕС, не только несут с собой огромные разрушения, но и отчаяние и страдания для мирного населения, что стимулирует новые волны миграции как в Турцию, так и из Турции.

"Мы осознаем сообщения, распространяемые рядом источников и в социальных сетях, относительно массированного движения беженцев или мигрантов к европейским границам. Но в этом смысле мы должны опираться на собственную оценку, которая исходит от стран-членов и соответствующих европейских агентств. Мы следим за развитием событий очень внимательно, и необходимые меры будут приняты, если в них будет необходимость", - подчеркнул Стано.

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что Турция открыла границы для сирийских беженцев в Европу.

Источник: https://censor.net.ua/n3178524
 
 
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А говноСМИ, потужно разгоняют фейки...
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Несложно догадаться чьи СМИ
Там чёткая договорённость, Эрдоган зачищает буферную зону, Европа дает деньги на лагери для беженцев.
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Стано медитирует: "Халва, халва, халва"... Запей сладкое водичкой. Турция не открывала границу с ЕС для беженцев, соглашение о сдерживании незаконной миграции остается в силе, - представитель Еврокомиссии Стано - Цензор.НЕТ 7152
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НАТО не выполнит обязательств перед Турцией в противостоянии с Ордой.Сцут.
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Боевые действия в Сирии, по словам представителя ЕС, не только несут с собой огромные разрушения, но и отчаяние и страдания для мирного населения,
Чего же вы европитарасы молчите когда ***** бомбит сирийские города и убивает тысячами их жителей?
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Как я и говорил, только пугалки. Время еще не пришло.
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