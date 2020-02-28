 Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были прекращены работниками полиции.
Следствие продолжается.
28 февраля 2020 года ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины.
со времен Кучмы прокуратура это вершина организованной преступности Украины
к сожалению ничего не поменялось
и навряд ли поменяется в ближайшем будующем
Сашко Бiлий походу був останній справжній українець