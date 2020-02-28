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 Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора

Экс-прокурору одной из местных прокуратур Житомирской области сообщено о подозрении в похищении человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году прокурор вместе со своим братом и отцом избили под надуманным предлогом человека. При этом он вероятно угрожал потерпевшему пистолетом, поместил его в багажное отделение своего автомобиля, где удерживал против воли. Действия указанных лиц были прекращены работниками полиции.

Следствие продолжается.

28 февраля 2020 года ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178522
 
 
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И шо?? Вон эксминистр дружка своего завалил и ничего....
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Обыкновенный прокурор с типичным поведением для своей профессии... Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2277
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неприкасаемые
со времен Кучмы прокуратура это вершина организованной преступности Украины
к сожалению ничего не поменялось
и навряд ли поменяется в ближайшем будующем
Сашко Бiлий походу був останній справжній українець
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усе познаеца в сравнении, главное,шо в живых оставил, а все остальное - хрень
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нужно проследить, кто его назначил прокурором. Экс-прокурору Житомирщины сообщено о подозрении в похищении человека, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 9614
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