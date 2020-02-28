 Ситуация с возможным отключением "Общественного" недопустима, будем инициировать изменения в бюджет, - Бородянский

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Общественное недопустима", — подчеркнул Бородянский.
По слова министра, его ведомство вместе с Министерством финансов приняло решение о приближении финансирования.
"Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет и МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта. — Ред.) будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя", — сообщил Бородянский.
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28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.
интересно на какую аудиторию он рассчитан?
пенсы и домохозяйки всякое говно по СТБ смотрят
порохоботы крівий
рыги 112 и еще какой то
остальные в интернете сидят
Саме на цю аудиторію це радіо і заточене..
Аудиторію, яка туди і зараз дзвонить на прямі ефіри, і волає : «Людоньки, та скажіть же наконєц, скільки ж той Порошенко ще буде красти !!!! Коли він вже остановіцца !!!!»
А ведучі у відповідь мурчать, щось типу: «А откуда ми знаєм.....»
дякую за то шо усе пояснив Юра
***** привiт передавай если шо)
А кошти передайте ATR, Андрію Полтаві, і Яніні Соколовій !!!