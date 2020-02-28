 Ситуация с возможным отключением "Общественного" недопустима, будем инициировать изменения в бюджет, - Бородянский

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Общественное недопустима", — подчеркнул Бородянский.

По слова министра, его ведомство вместе с Министерством финансов приняло решение о приближении финансирования.

"Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет и МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта. — Ред.) будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя", — сообщил Бородянский.

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28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.