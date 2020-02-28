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 Политика Украины
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Все про:Министерство молодежи и спорта (72) телевидение (601) НОТУ (119) Бородянский Владимир (107)

 Ситуация с возможным отключением "Общественного" недопустима, будем инициировать изменения в бюджет, - Бородянский

Министр культуры молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский отреагировал на сообщение об аресте счетов Национальной общественной телерадиокомпании.

Об этом он написал в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация с возможным отключением из-за долгов телеканала UA: Общественное недопустима", — подчеркнул Бородянский.

По слова министра, его ведомство вместе с Министерством финансов приняло решение о приближении финансирования.

"Сумма, которая заблокирована в Швейцарии, вернется в бюджет и МКМС (министерство культуры, молодежи и спорта. — Ред.) будет инициировать изменения в бюджет по увеличению финансирования Общественного вещателя на сумму уплаченного долга за счет возвращенных из Швейцарии средств, что обеспечит устойчивость развития Общественного вещателя", — сообщил Бородянский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Суспильне" заявляет о блокировке работы и аресте всех счетов: под угрозой трансляции Евровидения и Олимпиады

28 февраля Национальная общественная телерадиокомпания Украины сообщила, что ее счета арестованы, а работа заблокирована. Счета арестованы по иску компании "Евроньюс", которой предшественники общественного вещания, Национальная телекомпания Украины, задолжала 10,5 млн евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3178518
 
 
 Топ комментарии
 
Терміново викликайте екстрасенсів для порятунку телеканалу.
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так... і економіка стрімко падає, бо ніхто не краде.
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Да ладно зачем нам гос. канал если есть частные закрывайте
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Терміново викликайте екстрасенсів для порятунку телеканалу.
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Я слышал футболисты лучшие руководители точно спасут
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я даже не знал что такой канал есть
интересно на какую аудиторию он рассчитан?
пенсы и домохозяйки всякое говно по СТБ смотрят
порохоботы крівий
рыги 112 и еще какой то
остальные в интернете сидят
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Так.
Саме на цю аудиторію це радіо і заточене..
Аудиторію, яка туди і зараз дзвонить на прямі ефіри, і волає : «Людоньки, та скажіть же наконєц, скільки ж той Порошенко ще буде красти !!!! Коли він вже остановіцца !!!!»
А ведучі у відповідь мурчать, щось типу: «А откуда ми знаєм.....»
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Мабуть ті, у кого є мізки. Але це не про тебе...
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Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський - Цензор.НЕТ 9278
дякую за то шо усе пояснив Юра
***** привiт передавай если шо)
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Понятно. Банкротство банкротов недопустимо! Главное название пафосное подобрать
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Неплохо бы поинтересоваться зарплатой и премиями Аласании и его замов
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це точно)) якщо познімати з них усі премії і доплати, які вони там собі намалювали, то з усіма боргами розплатилися б! чергове бла-бла від младих реформаторів, які до годівниці дорвалися
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Відключайте, цей «Радіогадюшник» !
А кошти передайте ATR, Андрію Полтаві, і Яніні Соколовій !!!
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Ситуация с возможным отключением "Общественного" недопустима, будем инициировать изменения в бюджет, - Бородянский/ Цирк Коломойского. Борьба еврейско-нанайских мальчиков.
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а шо, бог подаст, заарештували счета ни за шо, ни про шо, и никаких следований бениным заветам Ситуація з можливим відключенням "Суспільного" неприпустима, будемо ініціювати зміни до бюджету, - Бородянський - Цензор.НЕТ 1908
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Шо канал такой?? Аласания его смотрит?)
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