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 Политика Украины
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 Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесли на 20 марта из-за неявки обвиняемого и потерпевшего

Подготовительное заседание по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого, которое должно было начаться в Киевском районном суде Полтавы в пятницу, не состоялось.

"Киевский районный суд Полтавы сообщает, что подготовительное судебное заседание... перенесено судом на 20.03.2020 на 10-00 в связи с неявкой обвиняемого Кернеса Г.А. и его защитников, потерпевшего Кутянина А.В. и представителей потерпевших", - сообщили в суде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, 31 января 2020 года Полтавский апелляционный суд удовлетворил апелляционные жалобы на вынесенное в августе 2018 года решение суда первой инстанции по делу в отношении Кернеса, Блинника и Евгения Смицкого и направил дело на новое рассмотрение в Киевский районный суд Полтавы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

Как сообщалось ранее, Полтавский апелляционный суд 31 января 2020 удовлетворил апелляционные жалобы Офиса Генерального прокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения свободы и причинение телесных повреждений гражданам во время мирных акций протеста в январе 2014 году на территории Харькова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело Кернеса рассмотрят заново: Апелляционный суд отменил решение о закрытии

10 августа 2018 года Киевский райсуд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Кернеса. Прокуратура обжаловала решение, которое принял Киевский районный суд Полтавы. Кернеса и его охранников обвиняли в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутятина в январе 2014 года. Дело было закрыто из-за систематической неявки прокуроров на заседания.

Теперь дело будет вновь рассмотрено в суде первой инстанции.

Источник: https://censor.net.ua/n3178517
 
 
 Топ комментарии
 
Чому слідчі не виносять рішення про силовий привід щура Кернеса в суд?
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Мне просто интересно, сколько будет наша власть и наши продажные суды делать вид, что судят этого олигофрена и отмороденного бандюгана с прокацапскими замашками, потому что кацапский сатанизм ему близок как никому другому.
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Мне просто интересно, сколько будет наша власть и наши продажные суды делать вид, что судят этого олигофрена и отмороденного бандюгана с прокацапскими замашками, потому что кацапский сатанизм ему близок как никому другому.
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Комедия продолжается.....Еще бы !? На арене профессионалы!
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Чому слідчі не виносять рішення про силовий привід щура Кернеса в суд?
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Меня тоже этот вопрос интересует, но в отношении и другой персоны.
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Пятый год суда это или Кернесу нечго предявить или наши суды и прокуратура никудышняя а тем более власть.
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А що, не можуть як Пороху грозились - силою привести?
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Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесли на 20 марта из-за неявки обвиняемого и потерпевшего! Бу-га-га-га, "Гепен суд" 2 сезон, 1 серия! А может, оно задержано по делу "Барабашова", задержали ведь виновных, не интересовались? А что скажет барец с коррупцией - Янелох, закрыть срочно дело?
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Гепу,как и Колесникова с Вилкулом, подводят под срок давности.Излюбленный приём власть поимевших.
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как-то во времена расцвета регионалов приехал я в стольный город Харьков. Еду в маршрутке - здоровенный билборд с какой-то мерзкой рожей. Первое, что пришло в голову, что это реклама собачьего корма, когда маршрутка подъезжает ближе, появляется надпись - "Партия регионов". У подружки спрашиваю, она отвечает - это наш мэр..... пипец..., я был в шоке....... И до сих пор эта мразота недостреленная у кормушки....
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Не посадите кернеса - вы ничем не лучше парашенки. Это тест.
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А что так можно? Просто не прийти в суд и дела не будет?
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Гепе можно.., оно не Порох! И беня крышует.
Кстати, а что с пострадавшими, наверное надоело участвовать в сериале "гепа"...
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Некогда гепе, он занят отжатием Барабашовки, где собираются строить высотки.
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З 2014 року "реформована" свита свиночолого цукерника не змогла притягти до кримінальної відповідальності гєпу! А швидше за все не захотіла, сторгувались!
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энтого таракана просто так зеленым тапком не прихлопнешь, а с дуста он тока живеет
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Привезли бы Гепу один раз принудительно в наручниках, под конвоем в суд и глядишь проспект Григоренко на Жукова переименовывать в Харькове всем бы удивительным образом перехотелось.
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"Все куплю, - сказало злато"... Пушкін,якщо хто не в курсі,сказав...
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пэпе сделали принудительное, и гепе сделайте. А не явится судья - дайте ему такого, чтоб из суда прямо за граты,,, разом с жуковым.
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Как там в макаронников? Коронавирус не подхватило?
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"Нет у вас методов против Кости Сапрыкина"... (с)
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"Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесли на 20 марта из-за неявки обвиняемого и потерпевшего" - такого масштаба воров и антиукраинцев, как Гепа, у нас хватает, удивляет другое, как много в Харькове хохлов, совков и всякого быдла, которое голосует за эту мразь, вот это настоящая беда Украины.
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