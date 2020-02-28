 Протоиерей РПЦ Смирнов призвал верующих в Италии "пострадать ради Господа" и не подчиняться требованиям закрыть храмы из-за коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил глава патриаршей комиссии РПЦ по делам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов.
"Есть в "Основах социальной концепции" такой пункт - в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь", - объяснил он.
Чтобы избежать конфликта, он посоветовал православным собираться на ночную службу.
"А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!" - напомнил он.
По его мнению, подобные запреты говорят о том, что "правительство совершенно безбожное", и "это начало конца".
"Тут как раз и проверяется, готова ли данная община пострадать ради Господа. Ну, в чем-то малом. Ну расстрелов же не будет!"- заключил глава патриаршей комиссии.
На 28 февраля число заразившихся новым коронавирусом в Италии достигло 650.
строимся в колонны, чихаем, кашляем и идем в храм !
Ну вперед!, до раю.
це неполітичне рішення.
Везти лучше на танках...
НО РУЦКИМ КРЫСАМ БАБЫ ЕЩЁ НАРОЖАЮТ 😀😀😀
И в живых оставались не причащенные.
Невзор конечно лучше, но Никич часами гоняет этого Смирнова, я вообще обожаю когда попов грамотно ровняют с ословым калом. или как там называю
тся непорочные копыта то? или шо там? тридварочное то?
а то ишь ты,католикам он советует
Этого гойского шлимазла он послал бы в пустыню...бродить пеше лет 40))))
Где костры? Пытки? Массовые убийства во славу веры?)))
несите их в ЦЕРКОВЬ...))))
Хоча... це ж РПЦ
ГОЛОДОМОР это была кара Божья за грехи украинцев...
Лично расстрелял бы эту мразоту бородатую
Бо секта зацікавлена що б її адепти були живі та несли мед до вулику
Русня борзеет, когда не получает отпора.
якщо люди не будуть відвідувати служби, то
чим будуть харчуватися моськовські попи
Однако, в России, до этого - рукой подать
А вот в слова писателя Варлама Шаламова, прошедшего сталинские лагеря:
«Любой расстрел 37-го года может быть повторен»
- верится легко.