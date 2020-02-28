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Все про:Институт нацпамяти (233) переименования (562) Харьков (4595) декоммунизация (489)

 Переименование пр. Григоренко в Харькове: Институт нацпамяти пообещал обратиться к правоохранителям

Украинский институт национальной памяти называет решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным и обещает обратиться в правоохранительные органы.

Об этом сказано в заявлении Института, опубликованном на его официальном сайте, информирует Цензор.НЕТ .

"Украинский институт национальной памяти подчеркивает, что решение Харьковского городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко на маршала Жукова от 26 февраля 2020 года провоцирует войны памяти, оскорбляет память о ветеранах Второй мировой войны, является незаконным и не способствует консолидации общества", — сказано в заявлении.

Отмечается, что решение депутатов Харьковского горсовета нарушает закон Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий". Ведь он запрещает присваивать имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в партии и высших органах власти Советского Союза.

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"Институт безотлагательно обратится в правоохранительные органы. Будем настаивать на персональной ответственности всех причастных к нарушению закона личностей", — подчеркнули в УИНП.

В Институте нацпамяти считают, что в условиях военной и информационной агрессии РФ против Украины "попытки увековечения "маршала Победы" Георгия Жукова также могут быть использованы в информационно-пропагандистской кампании РФ.

"Таким образом страна-агрессор может попытаться продвигать мифы об "общей исторической судьбе русских и украинцев", "Великой Отечественной войне", что представляет потенциальную угрозу национальной безопасности Украины. Будут платить за решение, которое грозит спровоцировать конфликт в прифронтовом регионе, сами харьковчане. Речь идет как минимум о более 100 тыс. грн, необходимых для замены табличек", — сказано в заявлении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 февраля Харьковский городской совет принял решение переименовать пр. Григоренко в пр. Жукова. "За" проголосовали 52 депутата, "против" — 8.

Напомним, в сентябре 2019 года суд в Харькове признал незаконным переименование проспекта Григоренко в проспект Жукова.

2 июня 2019 года активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес тогда заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршалу СССР Жукова, который снесли протестующие.

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Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3178512
 
   
 Топ комментарии
 
Харьковский Горсовет должен быть распущен.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні
Документ 280/97-ВР, чинний, поточна редакція - Редакція від 27.02.2020, підстава - 465-IX

...

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
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Кернеса посадите наконец или хотя бы из города уберите и тогда не буде никаких провокаций по переименованию и побоищ в Барабашово...
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може прийняти компромістне рішення
проспект Жуковського як варiянт Переименование пр. Григоренко в Харькове: Институт нацпамяти пообещал обратиться к правоохранителям - Цензор.НЕТ 4639
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Інститут вже єврейської памяті звернеться до правоохоронців? Дивно...
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Кернеса посадите наконец или хотя бы из города уберите и тогда не буде никаких провокаций по переименованию и побоищ в Барабашово...
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он вам людина відповіла, що тре зробити. Зверніться в СБУ.
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Жуков за своєю вдачею та життям дуже близький до депутатів міськради - такий самий мародер та грабитель.
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Всех проголосовавших надо принудительно отправить на перевоспитание в зону ООС!
Наставниками назначить опытных бойцов из добробатов!
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А навіщо? Якщо нам влада говорить, що Нація непотрібна, мова, віра - какая разница, то для чого їх перевиховувати? Якщо ж є для чого, то може тоді почнемо будувати Націю?
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Хіба що в якості ляльок для ворожих снайперів.
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Если харьковчанам так нравятся коммунисты - назовите проспект именем Фридриха Георга Хоутерманса. Этот ученый-физик был коммунистом и два года работал в Харькове в УФТИ. А потом этого немецкого коммуниста советские коммунисты арестовали и в августе 1939 г. передали гестапо. Но немцы были не дураки и привлекли этого ученого к работе над ядерным оружием.
Вот такие они, коммунистические идеалы...
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Харьковский Горсовет должен быть распущен.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про місцеве самоврядування в Україні
Документ 280/97-ВР, чинний, поточна редакція - Редакція від 27.02.2020, підстава - 465-IX

...

Стаття 78. Дострокове припинення повноважень ради
1. Повноваження сільської, селищної, міської, районної в місті, районної, обласної ради можуть бути достроково припинені у випадках:

1) якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, цього та інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність із законом;
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Как эти навозники задрали со своими дидами!
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пообещал/ пообещать не значит жениться. Дробович как Рабинович: Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?/Новий голова Українського інституту національної пам'яті хоче пропагувати героїв, навколо яких не точаться чвари.-Типа Чебурашки и крокодила Гены
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Жодних звернень від Інституту не потрібно. Є Закон України про декомунізацію і все, що потрібно це порушити кримінальну справу по факту його порушення
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Так а чим їм Григоренко не подобається? Він ж теж генерал Другої світової...

Ну і так, яким боком Жуков до Харкова? Місто від німців звільняв Конєв!
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Гэпинск просто рвется обратно в совок... это ппц.
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