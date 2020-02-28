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Все про:пожар (3937) Черниговщина (623) полигон (268)

 Пожар на военном полигоне на Черниговщине: пострадали 3 человека

На территории военного полигона в пгт. Гончаровское ночью загорелись две палатки. В результате трое военнослужащих получили ожоги.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"В пгт Гончаровское Черниговского района на территории 242 общевойскового полигона оперативного командования "Север" воинской части 3321 Министерства обороны Украины в 2 час ночи 28 февраля произошел пожар двух военных палаток УСБ-56", — сказано в сообщении.

Пламя уничтожило палатки. Причина возгорания пока неизвестна, сумму причиненного ущерба устанавливают.

"В результате пожара три человека получили ожоги верхних конечностей. На тушение пожара подразделения ГСЧС не привлекались", — добавили в департаменте.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178509
 
 
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До сих пор военные спят под открытым небом.? Какое неуважение.Они рабы?
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Искра из поддувала выскочила. За печкой надобен присмотр.
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Во время полевого выхода прикажете казарму за собой тащить? Пожар на военном полигоне на Черниговщине: пострадали 3 человека - Цензор.НЕТ 3954
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наверное скажут что кто-то выпил, закурил, и о помощи попросил?
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Искра из поддувала выскочила. За печкой надобен присмотр.
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До сих пор военные спят под открытым небом.? Какое неуважение.Они рабы?
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Во время полевого выхода прикажете казарму за собой тащить?
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Я в палатках прожив близько року під час служби, якщо все нормально організувати, то ніякого дискомфорту не може бути. В кунгах можна заночувати, а жити кілька тижнів серед пердіжу і потніків - вибачте. Пожежа на військовому полігоні на Чернігівщині: постраждало 3 осіб - Цензор.НЕТ 5129
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а ну ще жили в старих конюшнях, закинутих свинофермах... Це нормально для ЗСУ зразка 21-го століття???
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сами тушили с перепугу - вот и обгорели руки...
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Неудивительно, что такое происходит при ЗЕликах.
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При Сивочолом сгорело половина полигона на Ширлане.... И что????
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яке до цього діло прихильникам: поржати, поїсти і спаритись?
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Сам лично видел. В дежурном домике воины сушили портянки над железной печкой системы отопления. От портянки свисала нитка, коснулась печки, затлела и вся сухая портянка загорелась ясным пламенем!
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