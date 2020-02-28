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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:дети (3872) Италия (994) Кропивницкий (Кировоград) (402) школа (2005) COVID-19 (397)

 В Кропивницком 11 детей-спортсменов, вернувшихся с соревнований из Италии, не пускают в школу: рекомендуют воздержаться от посещения в течение 14 дней

В Кропивницком 11 детям, вернувшимся со спортивных соревнований в Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, рекомендовали не посещать школу в течение 14 дней.

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Кропивницкого горсовета Оксана Макарук, 25 февраля из Италии вернулась сборная команда по дзюдо в составе 11 детей, которые являются воспитанниками областной спортивной школы "Ника", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, на момент возвращения состояние здоровья детей и тренеров было удовлетворительным.

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"Однако решением городского оперативного штаба родителям этих детей и руководителям учебных заведений рекомендовано воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день. Для этих школьников ввели дистанционную форму обучения", - рассказала Макарук.

Кроме того, по ее информации, вчера родители одного ребенка обратились за медицинской помощью к врачу-педиатру в связи с повышением у него температуры тела.

"Его направили на стационарное лечение в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы", - отметила чиновница.

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Источник: https://censor.net.ua/n3178505
 
   
 Топ комментарии
 
Вполне здравое решение, учитывая грозную эпидемию в мире. Но для олигофренов -это паранойя. Желаю приятно заразиться.
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правильно делают , правила общие для всех
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Вполне здравое решение, учитывая грозную эпидемию в мире. Но для олигофренов -это паранойя. Желаю приятно заразиться.
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глупенькая ты и трусливая. поэтому ничего объяснять не буду. когда начнёшь понимать, что я прав, приходи - побеседуем.
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Еще раз, счастливого заражения, умняк не глупый. Поезжай в Китай, в Италию, чего же сидишь в Украине? Расскажи родственникам погибших от вируса, что они глупые.
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Оно на форуме по работе. Разве не видите?
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я знаю, что перегавкиваться ты умеешь. надеялся, что ты знаешь, что делать со мной это бессмысленно.
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Ну да, ты шпаришь по методичке как глухонемой и никто с тобой не сладит.
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говорить, что у украицев паранояй его учили в ботоцентре
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на вопросик по украинскому языку ответишь, шпиономаночка?
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Нардепи від СН Богуцкая та Васілєвская-Смаглюк чітко і ясно сказали що коронавірусу не існує.
Ви не вірите партії?
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Я не верю бреду, что они несут. Если этого вируса нет, то почему есть эпидемия неизвестной вирусной инфекции, которая часто приводит к тяжелой пневмонии и смерти? Пусть они расскажут что это за вирус и не покупают для него тест- системы. А то получается раздвоение сознания у наших политиков и власти.Это как у Путина- его в Крыму нет, а Крым уже не наш. Короновирус -это искусственно созданный кацапами вирус, который они же и распространяют, а зеленая власть этот вирус отрицает и играет кацапам на руку.
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Пусть они расскажут что это за вирус и не покупают для него тест- системы" - Тю! Да какое вообще имеет значение что ещё они вам наврут?! Важны факты, важны предпринимаемые кетаем и миром действия, а не слова вралей.
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Просто удивляюсь как так можно врать и говорить на белое черное. Так только кацапы врут, а теперь и наша власть.
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да, самое страшное у наших властей - что этих, что предидущих -- огромное количество лжи.Ложь - она не от Бога.
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Так и нужно, всё правильно вы говорите. У нас вон вообще Фаснахт отменили..а это, простите,не шутка...Это НАЦИОНАЛЬНАЯ традиция, столетиями почитавшаяся всеми швейцарцами...Но ничего, все понимают и не бухтят...
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Если у вас паранойя, это не значит, что за вами на самом деле никто не следит.
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нет там вируса. если есть, можешь через 2 недели плюнуть мне в виртуальную морду
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Молодець. Ти цінний член партії. І правильно робиш що віриш їй!
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ты тоже можешь плюнуть. сохрани ссылку на эту новость.
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Зачем же плевать? Я против вас абсолютно ничего не имею. И тоже прекрасно понимаю, что пацаны на 99,9% здоровы. Но ездить сейчас за кордон - не хрен. И это должны все понимать сами. Если не доходит - посидеть дома, подумать.
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А что там есть? Расскажи. Там бабайка сидит и людей убивает?
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ничего там нет. ребята здоровы. а если и нет - эта мера дурацкая, одно ИБД. не видишь?
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У тебя температура? Я имею ввиду китайцев и всех кто умер от вируса в мире.
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А если есть? Вы готовы рискнуть здоровьем всех учеников этой школы? Неужели неприятие новой власти у Вас напрочь уничтожило останки разума?
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Вы способны серьёзно говорить, али сладость паранойи заблокировала оную способность? Я не шучу, я спрашиваю всерьёз.
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это песня. они настолько упиваются своим мандражом, что не видят очевидный идиотизм принятых мер.
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А в чем паранойя? В карантине детей? А есть ли паранойя в отмене международных выставок (технологических, автомобильных и т.д.)?
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А в чем паранойя?
--
в чрезмерности. возможно, в самоуправстве.

А есть ли паранойя в отмене международных выставок (технологических, автомобильных и т.д.)?
--
возможно. здесь нужно каждый случай разбирать отдельно.
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Вот видите. Вы везде использовали слово "возможно". При неуверенности лучше перебдеть.
А про чрезмерность - когда касается детей, лучше перебдеть дважды.
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не нужно врать в глаза - я не везде сказал "возможно"

При неуверенности лучше перебдеть
--
вреднейшая благоглупость
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Какая паранойя???? В Англии закрыли на карантин элитный колледж, где учатся дети миллионеров, включая детей Кейт и Уильяма, из-за того, что трое учеников ездили в Италию. Ну куда там им, они же с паранойей!
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а то можно подумать, что паранойя - это наше национальное. скорее наоборот, в украинском менталитете велика доля здравого смысла.
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_Ольгинцев теперь бросили под танк проповедовать "вируса нет"?! Сколько сребренников взял, иуда? В Кропивницком 11 детей-спортсменов, вернувшихся с соревнований из Италии, не пускают в школу: рекомендуют воздержаться от посещения в течение 14 дней - Цензор.НЕТ 3573
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ещё один дурик прискакал. поклонник кацап-стайл троллинга
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Выскажу свое мнение - не медика, не эпидемиолога и не паникера. Коронавирус неизбежно и скоро зайдет в Украину. Как? Не имеет значения. Из Китая, Италии, Африки - откуда угодно. Избежать эпидемии, по большому счету, нам может помочь наступающее в апреле лето. Обычно в это время года люди не болеют. Но лето пролетит быстро, и наступит новый сезон гриппа. Вот его-то нам реально стоит опасаться.
Вакцины от COVID-19 нет и еще года два не будет. А когда она появится, то по цене дороже золота. Защитных масок у нас нет и не будет - будем ходить с самодельными ватно-марлевыми повязками, которые помогают, как мертвому припарки. Эффективные лекарства мгновенно станут дефицитом. О повторениях «санжарского» синдрома, падении экономики, закрытых границах даже думать не хочется.
Что делать? Первое и главное - не поддаваться психозу. Не сходить с ума и не звереть. Научиться жить и выживать в условиях пандемии. Научиться, наконец, соблюдать личную гигиену и элементарную осторожность. Надо пережить трудное время. Если, конечно, вирусы ненависти и жлобства нас окончательно не доконают.
Ефим Мармер (главный редактор Газеты) - Кропивницкий
http://uc.kr.ua/2020/02/25/zootechestvennyky/
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пока что мы видим на этом форуме подавляющее преимущество любителей мандража и носителей вируса жлобства.
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Вирус УЖЕ в Украине. Люди умирают от COVID-19 УЖЕ СЕЙЧАС. Но зеленая власть старательно скрывает информацию. Им нужна эпидемия, им нужны трупы на улицах, чем больше, тем лучше.
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правильно делают , правила общие для всех
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все верно... меры предосторожности должны быть соблюдены... не вижу сенсации...
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так!...тим паче все робиться якось кволо і дуже непрофесійно...аби як...
медицина мабудь найбільш за все не любить недбалість і пофігізм (особливо в час епідемій)
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Ну ниче. пусть посидят дома. В чем проблемма?
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если это может спасти от болезней окружающих - легко.
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ты не бухой зетипилл часом? или валянок макшанский под прокси?
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І правильно роблять. Чого батьки такий кіпіш підняли? Це елементарні правила під час загрози епідемії.
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Ну, я гадаю батькам спортсменів буде не так образливо, якщо захворіють не тільки їхні діти.
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Це все наслідки браку елементарної інформації і виховання в сфері гігієни.
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А папы и мамы поехали на маршрутках на работу? Пошли в магазин?
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Вот мне интересно, писака, написавший заголовок, видит разницу между " не пускают в школу" и "рекомендовано воздержаться"?!
Кто их "не пускает", школу что, обнесли колючей проволокой, построили баррикады?
Редактор, и тебе за такую работу еще и платят?!
Бл@дь, когда у безмозглых идиотов наконец отберут гаджеты?!
В Британии закрыли на карантин пару школ, в которых ученики приехали с экскурсий в Италию.
И никто не визжит, что "не пускают".
У нас, по ходу, страна, полная непуганых идиотов!
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Вот смотрю на коментарии и диву даюсь.Мы что такие тупые такие безпечные?Половина переводит все это в политическое русло а вторая даже не задумывается,в том числе и родственники,что карантин это в первую очередь безопасность их же детей и всех домашних а так же нивчем неповинных окружающих.
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А при гр иппе карантин почему не вводят? А ведь коронавирус - всего лишь разновидность ОРВИ.
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От гриппа в одном месте не погибает полторы тысячи человек и грипп не разносится по всему миру приезжими из стран где был обнаружен этот вирус.
Надеюсь обяснил на пальцах всем слабоумным?
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нет.
Да коронавирус более опасен по смертности.
А вот "не разносится" - грипп разносится точто так же. Свиной грипп который когда-то вызывал истерику, сейчас основной вид гриппа в Европе.
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///
Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу изолировали на 14 дней после однодневного визита в Китай. Об этом 28 февраля сообщает агентство Монцамэ.
Как сообщает агентство, у Баттулги и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита в КНР, взяли тест на коронавирус в аэропорту Чингисхана и отправили в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.
Монгольский президент помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица - министр внешнеполитического ведомства, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор, глава администрации президента, советник президента по внешней политике - отправлены в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" Главного управления по чрезвычайным ситуациям.
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Эх, радость пацанам! Кто бы в наше время в школу не пускал.
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По ходу вже потихеньку підметають сухі продукти в супермаркетах... істеріі ще немає але порожні деяки полиці є...
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Йдеться про Німеччину , за Італію не знаю
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) Я грешным делом подумала, что Вы пишете об Украине. У нас пока полки забиты. Что будет завтра. Бог только знает. Теперь мы все в его руках.
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Головне що б не почалася неконтрольована істерія панка
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