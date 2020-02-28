 В Кропивницком 11 детей-спортсменов, вернувшихся с соревнований из Италии, не пускают в школу: рекомендуют воздержаться от посещения в течение 14 дней

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Кропивницкого горсовета Оксана Макарук, 25 февраля из Италии вернулась сборная команда по дзюдо в составе 11 детей, которые являются воспитанниками областной спортивной школы "Ника", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, на момент возвращения состояние здоровья детей и тренеров было удовлетворительным.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Минздраве призвали врачей начинать откладывать плановые операции, чтобы освободить больницы на случай вспышки коронавируса

"Однако решением городского оперативного штаба родителям этих детей и руководителям учебных заведений рекомендовано воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день. Для этих школьников ввели дистанционную форму обучения", - рассказала Макарук.

Кроме того, по ее информации, вчера родители одного ребенка обратились за медицинской помощью к врачу-педиатру в связи с повышением у него температуры тела.

"Его направили на стационарное лечение в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы", - отметила чиновница.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за коронавируса в 9 странах мира закрывают школы и университеты