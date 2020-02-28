 В Кропивницком 11 детей-спортсменов, вернувшихся с соревнований из Италии, не пускают в школу: рекомендуют воздержаться от посещения в течение 14 дней

Как сообщила руководитель управления здравоохранения Кропивницкого горсовета Оксана Макарук, 25 февраля из Италии вернулась сборная команда по дзюдо в составе 11 детей, которые являются воспитанниками областной спортивной школы "Ника", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По ее словам, на момент возвращения состояние здоровья детей и тренеров было удовлетворительным.
"Однако решением городского оперативного штаба родителям этих детей и руководителям учебных заведений рекомендовано воздержаться от посещения школ в течение 14 дней и обязательно проводить температурный скрининг дважды в день. Для этих школьников ввели дистанционную форму обучения", - рассказала Макарук.
Кроме того, по ее информации, вчера родители одного ребенка обратились за медицинской помощью к врачу-педиатру в связи с повышением у него температуры тела.
"Его направили на стационарное лечение в детское инфекционное отделение Центральной городской больницы", - отметила чиновница.
Ви не вірите партії?
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в чрезмерности. возможно, в самоуправстве.
А есть ли паранойя в отмене международных выставок (технологических, автомобильных и т.д.)?
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возможно. здесь нужно каждый случай разбирать отдельно.
А про чрезмерность - когда касается детей, лучше перебдеть дважды.
При неуверенности лучше перебдеть
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вреднейшая благоглупость
Вакцины от COVID-19 нет и еще года два не будет. А когда она появится, то по цене дороже золота. Защитных масок у нас нет и не будет - будем ходить с самодельными ватно-марлевыми повязками, которые помогают, как мертвому припарки. Эффективные лекарства мгновенно станут дефицитом. О повторениях «санжарского» синдрома, падении экономики, закрытых границах даже думать не хочется.
Что делать? Первое и главное - не поддаваться психозу. Не сходить с ума и не звереть. Научиться жить и выживать в условиях пандемии. Научиться, наконец, соблюдать личную гигиену и элементарную осторожность. Надо пережить трудное время. Если, конечно, вирусы ненависти и жлобства нас окончательно не доконают.
Ефим Мармер (главный редактор Газеты) - Кропивницкий
http://uc.kr.ua/2020/02/25/zootechestvennyky/
медицина мабудь найбільш за все не любить недбалість і пофігізм (особливо в час епідемій)
Кто их "не пускает", школу что, обнесли колючей проволокой, построили баррикады?
Редактор, и тебе за такую работу еще и платят?!
Бл@дь, когда у безмозглых идиотов наконец отберут гаджеты?!
В Британии закрыли на карантин пару школ, в которых ученики приехали с экскурсий в Италию.
И никто не визжит, что "не пускают".
У нас, по ходу, страна, полная непуганых идиотов!
Надеюсь обяснил на пальцах всем слабоумным?
Да коронавирус более опасен по смертности.
А вот "не разносится" - грипп разносится точто так же. Свиной грипп который когда-то вызывал истерику, сейчас основной вид гриппа в Европе.
Президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу изолировали на 14 дней после однодневного визита в Китай. Об этом 28 февраля сообщает агентство Монцамэ.
Как сообщает агентство, у Баттулги и официальных лиц, сопровождавших его в ходе визита в КНР, взяли тест на коронавирус в аэропорту Чингисхана и отправили в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.
Монгольский президент помещен отдельно в столичную клинику, а сопровождавшие его лица - министр внешнеполитического ведомства, начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям, генерал-майор, глава администрации президента, советник президента по внешней политике - отправлены в специальный реабилитационный санаторий "Жаргалант" Главного управления по чрезвычайным ситуациям.