EN|RU|UK
Темы дня: Агрессия России против Украины Коронавирус из Китая Рынок земли Записи Трубы Крушение самолета МАУ в Иране Записи Гончарука Убийство Шеремета Обмен пленными Обирай свідомо
 Политика Украины
  1054  18
Все про:ветераны (662) Кабмин (11667) КС (1413) льготы (481)

 КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг"

Конституционный суд Украины 27 февраля признал не соответствующим Конституции страны ограничение льгот ветеранам войны, которые утвердил Кабинет министров отдельным положением пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса.

"Этим решением Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года № 3551-ХII (далее - закон №3551) применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", - сообщили в КС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно информации, указанными положениями закона №3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Поїдь, с#ка, на передову", - гражданин упрекает полицейского Нетребко, ветерана-десантника, кавалера трех боевых орденов. ВИДЕО

Конституционный суд Украины подчеркнул, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед ним по защите его суверенитета и территориальной целостности. В то же время невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству.

"Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации", - отмечается в решении.

В КС отметили, что принимая решение, судьи пришли к выводу, что Кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, что является предметом специального регулирования другими законами страны.

Конституционный суд считает, что установление пунктом 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Кодекса другой, чем в статьях 12, 13, 14, 15 и 16 закона №3551, законодательного регулирования отношений в сфере предоставления льгот ветеранам войны вызывает юридическую неопределенность при применении указанных норм Кодекса и закона №3551, является не соответствующим Конституции Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин выделил 1,4 млрд грн на помощь ветеранам и жертвам нацистских преследований, ее получат более 1 млн человек, - Гончарук

"Положение, признанное неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - подчеркивают в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Источник: https://censor.net.ua/n3178499
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Весь этот суд - в отставку! Не мешайте бубочкам развивать страну, обобранную кликой Порошенко! КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 868
 показать весь комментарий
 
 
КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 6939
president.gov.ua

Бывший президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Порошенко заявил, что Шевченковский суд Киева принял решение об отмене постановления, согласно которому следователи отказались закрывать уголовное производство против экс-президента.
Как известно, закрыть уголовное дело необходимо в связи с отсутствием событий преступления.
Адвокат Порошенко добавил, что экс-президента допрашивают по делу о назначении судей.
"То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией", - сказал адвокат.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований Петра Порошенко. Время в постановлении отмечено: 28 февраля 14:00. Место - ул. Петлюры, 15.
#Петр Порошенко #ГБР
Источник: 112.ua
 показать весь комментарий
 
 
Комітет виборців України порівняв кількісні показники роботи Верховної Ради IX і VIII скликань за перші півроку роботи, зокрема, кількість прийнятих законів, зареєстрованих законопроектів і проведених пленарних засідань.
За даними КВУ, кількість прийнятих законів в Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.
Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.

Читайте також:
Наслідки турборежиму. Звідки з'явився законодавчий спам
Однак депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За півроку вони провели 72 пленарні засідання, а їх колеги - 63.
«Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, ніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроектів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання», - заявив глава КВУ Олексій Кошель.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/turborezhim-v-radi-viyavivsya-mifom-novini-ukrajini-50072836.html
 показать весь комментарий
 
Ті, хто служив в Афганістані теж є ветеранами...
 показать весь комментарий
 
 
Не люблю КС, но сейчас с ним согласен(((
Пришлите, пожалуйста, ссылку на того "буя", который отправил ЭТИ ограничения в КСУ????
Просто хочу знать имя ЭТОГО ХЕОЯ(((
Спасибо.
 показать весь комментарий
 
 
95-й квартал продолжает представлять плохого и хорошего следователя.
 показать весь комментарий
 
 
уже выполнили свой долг
КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 7309
Все остальные граждане еще должны!
С 1.04 начнет насчитываться пеня.
 показать весь комментарий
 
 
Та підскажіть уже хто-небудь їм - не можна врізати соцвиплати, краще вже трохи більше грошей надрукувати- додати маленької інфляції для експортеріів, підвищити пенсії, які будуть сховані в матраси і зняти соціальну напругу серед пільгових категорій
 показать весь комментарий
 
Підказати тим, хто отримує космічні зарплати та відірвався від народу? КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 1685
 показать весь комментарий
 
Может сначала определиться кто такие ветераны? Кто день в АТО подъедался, это ветеран? Ветеран - старый воин (латынь), прослуживший не менее 15 лет, и принимавший участие в боевых действиях.
 показать весь комментарий
 
а еще автоматом с 1.03 должны быть повышены пенсии а бабок нет ! клятий порошенко КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг" - Цензор.НЕТ 6343
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх