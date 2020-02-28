 КС признал неконституционным решение Кабмина ограничить льготы ветеранам: "Государство не может отказаться от обязательства по защите лиц, которые уже выполнили свой долг"

"Этим решением Конституционный суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины отдельное положение пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины в части, которая предусматривает, что нормы и положения статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" от 22 октября 1993 года № 3551-ХII (далее - закон №3551) применяются в порядке и размерах, установленных Кабинетом министров Украины, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования", - сообщили в КС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно информации, указанными положениями закона №3551 предусмотрены льготы участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним (статья 12), лицам с инвалидностью вследствие войны (статья 13), участникам войны (статья 14), лицам, на которых распространяется действие закона № 3551 (статья 15), лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной (статья 16).
Конституционный суд Украины подчеркнул, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые уже выполнили свой долг перед ним по защите его суверенитета и территориальной целостности. В то же время невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона №3551, подрывает доверие к государству.
"Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации", - отмечается в решении.
В КС отметили, что принимая решение, судьи пришли к выводу, что Кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины, останавливать их действие или отменять их, а также устанавливать другое (дополнительное) законодательное регулирование отношений, отличное от того, что является предметом специального регулирования другими законами страны.
Конституционный суд считает, что установление пунктом 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Кодекса другой, чем в статьях 12, 13, 14, 15 и 16 закона №3551, законодательного регулирования отношений в сфере предоставления льгот ветеранам войны вызывает юридическую неопределенность при применении указанных норм Кодекса и закона №3551, является не соответствующим Конституции Украины.
"Положение, признанное неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом Украины этого решения. Решение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", - подчеркивают в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.
president.gov.ua
Бывший президент Украины пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
Порошенко заявил, что Шевченковский суд Киева принял решение об отмене постановления, согласно которому следователи отказались закрывать уголовное производство против экс-президента.
Как известно, закрыть уголовное дело необходимо в связи с отсутствием событий преступления.
Адвокат Порошенко добавил, что экс-президента допрашивают по делу о назначении судей.
"То есть реализация конституционных полномочий президента. Все производства касаются решений президента, которые предусмотрены Конституцией", - сказал адвокат.
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева разрешил принудительно привести для допроса в Государственное бюро расследований Петра Порошенко. Время в постановлении отмечено: 28 февраля 14:00. Место - ул. Петлюры, 15.
#Петр Порошенко #ГБР
Источник: 112.ua
За даними КВУ, кількість прийнятих законів в Раді попереднього скликання перевищила відповідні показники чинного парламенту. Так, за перші півроку депутатами ВР VIII скликання було прийнято 173 закони, тоді як ВР IX скликання - 155 законів.
Також депутати ВР VIII скликання зареєстрували більше законопроектів, ніж їхні наступники: 1,7 тисячі проти 1,3 тисячі.
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Однак депутати ВР IX скликання частіше працювали в пленарному режимі. За півроку вони провели 72 пленарні засідання, а їх колеги - 63.
«Розмови про турборежим виявилися звичайним політичним міфом. Кількісні показники роботи ВР IX скликання не є вищими, ніж у їхніх попередників. А в таких питаннях, як кількість прийнятих законів чи поданих законопроектів, вони взагалі є нижчими від результатів роботи депутатів VIII скликання», - заявив глава КВУ Олексій Кошель.
https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/turborezhim-v-radi-viyavivsya-mifom-novini-ukrajini-50072836.html
Пришлите, пожалуйста, ссылку на того "буя", который отправил ЭТИ ограничения в КСУ????
Просто хочу знать имя ЭТОГО ХЕОЯ(((
Спасибо.
Все остальные граждане еще должны!
С 1.04 начнет насчитываться пеня.