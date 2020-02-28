===Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян===

"Досадно констатировать, что у нового правительства и у этого министра (Криклия - ред.) ноль новых идей, как сделать чудо завтра. На самом деле нам было обещано турборежим, я ожидал, что эти 40 законопроектов, которые мы готовили, будут за ночь приняты. Этого не произошло", - сказал экс-министр в эфире телеканала НАШ.

Также Омелян рассказал, что на своей должности министр имеет полномочия назначать любого заместителя и проводить любую политику, но даже это не помогло Криклию создать "взрыв новой галактики".

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"Нет ни профессиональных назначений, ни ответственности", - добавил Омелян.