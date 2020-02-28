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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (677) Омелян (669) Криклий (80)

 Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян

Министр инфраструктуры Украины (2016-2019 гг) Владимир Омелян заявил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий не имеет никаких новых идей для развития отрасли.

"Досадно констатировать, что у нового правительства и у этого министра (Криклия - ред.) ноль новых идей, как сделать чудо завтра. На самом деле нам было обещано турборежим, я ожидал, что эти 40 законопроектов, которые мы готовили, будут за ночь приняты. Этого не произошло", - сказал экс-министр в эфире телеканала НАШ.

Также Омелян рассказал, что на своей должности министр имеет полномочия назначать любого заместителя и проводить любую политику, но даже это не помогло Криклию создать "взрыв новой галактики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отремонтировать основные дороги за 3 года нереально, эксперты ошиблись в расчетах, - Омелян раскритиковал план Зеленского

"Нет ни профессиональных назначений, ни ответственности", - добавил Омелян.

Источник: https://censor.net.ua/n3178497
 
 
 Топ комментарии
 
еще одно недоразумение не рассказало как оно с помощью потужного гиперлупа построило 4000000000 км. дорог в Украине. И главное где деньги с этого потужного ремонта.
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имхо это не наш юмор
с таким юмором к кацапам Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 1934
псы. ну реально не зашло, сижу пью кофе(
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имхо это не наш юмор
с таким юмором к кацапам Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 1934
псы. ну реально не зашло, сижу пью кофе(
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Першим президентом, якого посадять, буде не Порошенко і не Янукович. Першим посадять Зеленського. За зраду Батьківщині.
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и его партию Тупой и еще тупее. Причем посадить их лучше к собакам
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еще одно недоразумение не рассказало как оно с помощью потужного гиперлупа построило 4000000000 км. дорог в Украине. И главное где деньги с этого потужного ремонта.
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скажу больше)
еслибы его поставили рядом с гончаруком
я бы их хер различил)
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Зато у Омеляна идей полон рот ,наделал детей а баба летает их в Штаты рожать Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 3358нормальные такие себе идеи ...
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Чем перешла тебе дорогу супруга Омеляна? Тебе же дом нового генпрокурора и семьей во Франции не мешают? Нет. Тогда в чем вопрос к Омеляну?
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имхо Гиперлуп вписался бы в команду нынешних молодых реформаторов
може вместо Гончарука?
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как и правительство, не имеет никаких новых идей, да таких как у тебя, родить и получить гражданство в Штатах, пока никто не переплюнул.
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Ох как же плющит вороватого Омелю! Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 6077 Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян - Цензор.НЕТ 1338
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Как не имеют? Имеют. На голову встают, под стол залазят. А еще не пускают новое(ахметовское) руководство Центренерго в рабочий кабинет. Беня там так окопался, что без поддержки танков старое оттуда не выкорчевать. Чем не идея: поменять беню на рената?
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ЗЕбил идиот! Чувство самосохранения и ответственности,напрочь отсутствуют! Петля неприятностей вокруг него затягивается все туже и туже.Нет бы сказать" Попробовал,неполучилось,извините ухожу"И я думаю его просто растерзают,в прямом смысле слова
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===Криклий, как и правительство, не имеет никаких новых идей, - Омелян===

Другое дело, гиперлуууууууууууууп
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Ну да, у Омеляна идей было как гуталину, прям как у Манилова, а толку? Криклій, як і уряд, не має жодних нових ідей, - Омелян - Цензор.НЕТ 510
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