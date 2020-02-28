 Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, ужасная трагедия в который раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего .

"От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", - добавил он.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

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