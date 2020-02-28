 Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.
По словам Загороднюка, ужасная трагедия в который раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего .
"От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", - добавил он.
Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.
На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.
Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.
а что же молчит Бубочка?!..
ради мира на земле
канечно
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Щось починає підозрювати?
Сегодня из сообщения «Военный обозреватель» в телеграмм-канале стало известно, что в Сирии турецкие войска нанесли сокрушительный удар по асадитам. В результате был уничтожен, в частности, произведенный в Российской Федерации, но стоящий на балансе сил Асада самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1».
Кроме того, как пишет ресурс со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Турции ****** Акар, в результате ответных ударов по военным объектам было уничтожено пять вертолетов (по всей вероятности на авиационной базе Хама, которую обстреляли в ночное время), 23 орудия и гаубицы, двадцать три танка, комплексы ПВО SA-17 («Бук-М1») и SA-22 («Панцирь-С1»), а также несколько десятков человеко-собак (свинособак - по українські)))) из российско-сирийской армии.
Вопрос- НУ И КАК ВАШ ПОДХОД К РАЗВЕДЕНИЮ СИЛ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ?
Вийшов вже?)
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
а наш министр спетлял на "сылы режима поддержаваемые". да я тоже, например, вышлю 1 евро для Асада и я ведь тоже "поддерживаю"? т.е. сирийские сили при поддержке Бори Козлова наложили.? ведь так получается?
Слово аллаху и пророку его дМитре, турки ответили и наложили тоже(пару сотен "советников")