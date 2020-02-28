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 Происшествия, Общество
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Все про:Минобороны (6325) Россия (75060) Сирия (2847) Турция (2213) Загороднюк (145) Акар (2)

 Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке Вооруженных сил России в Сирии.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром говорил по телефону с министром национальной обороны Турецкой Республики господином Хулуси Акаром. Выразил соболезнования по поводу гибели и ранения турецких военных в результате обстрела, совершенного режимом Башара Асада при поддержке вооруженных сил России в Сирийской Арабской Республике", - говорится в сообщении.

По словам Загороднюка, ужасная трагедия в который раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего .

"От имени Минобороны и от себя лично выражаю искренние соболезнования и слова поддержки в эту нелегкую минуту семьям погибших, а раненым турецким военнослужащим желаю скорейшего выздоровления", - добавил он.

Ранее 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна объединить с Турцией усилия против российской агрессии, - Турчинов

Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3178495
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Прав на 100%. нужно объединятся со всеми союзниками.и давить кацапию на всех флангах!
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ооо!.. наконец-то вменяемая государственническая позиция Министра Обороны..
а что же молчит Бубочка?!..
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Да ну н@х&й, Загороднюк, может в таком случае вернешь украинские войска на позиции с которых их "развели" ? Зеля же мамой клялся, что в случае военной экскалации, войска будут возвращены на былые позиции. Или вы уже успели об этом забыть ? Клоуны...
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у нас уже каждодневные потери -статистика!хоть бы связал с действиями рф на Донбассе!
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на парад поедете?
ради мира на земле
канечно
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Я тебе открою тайну, Осетия, Абхазия, Крым, ОРДЛО, достаточный перечень угроз, в том числе и для нас.
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Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк
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Щось починає підозрювати?
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Та ні, просто затяжку "чистого" колумбійського, ще не встиг зробити...
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Ага. Штірліц гуляв по Берліну з дружиною. Пролунав постріл і дружина упала. Штірліц насторожився.
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І, про всяк випадок, все всередині підірвати.
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Проснись и опохмелись, раз только сегодня это понял.
Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8178
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Перекрити гаспидам Боспор - нехай плавають навколо Сахаліну.
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"Авиаудар в Сирии показал, что действия РФ представляют угрозу для всего мира, - Загороднюк" - Але тільки не для України, бо тут ЗЄполководець буде і надалі відводити війська і розказувати про мир в очах Х...ла.
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Саме існування РФ, являє загрозу для усього цивілізованого світу.
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Сегодня из сообщения «Военный обозреватель» в телеграмм-канале стало известно, что в Сирии турецкие войска нанесли сокрушительный удар по асадитам. В результате был уничтожен, в частности, произведенный в Российской Федерации, но стоящий на балансе сил Асада самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования «Панцирь-С1».
Кроме того, как пишет ресурс со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Турции ****** Акар, в результате ответных ударов по военным объектам было уничтожено пять вертолетов (по всей вероятности на авиационной базе Хама, которую обстреляли в ночное время), 23 орудия и гаубицы, двадцать три танка, комплексы ПВО SA-17 («Бук-М1») и SA-22 («Панцирь-С1»), а также несколько десятков человеко-собак (свинособак - по українські)))) из российско-сирийской армии.
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Не знаю. Зате знаю, чиє сакральне ім"я виривається з брудних клоак здихаючих москалепітеків.
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"Пора домой?" *** вам, а не Украину! Мразь запоребриковая.
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сейчас по нефти торгуются...Эрдоган с самого начала хотел 40%, но тогда у Путина с пацанами доля снизится, а ведь еще и асадке процент надо давать - земля-то вообще-то сирийская...как договорятся - опять дружить начнут...все будет хорошо...
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Воно бовкнуло, аби показати, що воно (поки що) є. Авіаудар Росії показав, Що Росія являється загрозою для військових формувань у Сирії, котрі загрожують режиму Асада. Не більше, і не менше. А спроба "глобалізувати" акцію вчергове свідчить лише про непрофесійність і нікчемність цього Загороднюка, що, утім доказів і так не потребує...
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Мыши плакали , кололись , но продолжали грвызть кактус???
Вопрос- НУ И КАК ВАШ ПОДХОД К РАЗВЕДЕНИЮ СИЛ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ?
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Шось за Петра ничого не чути(
Вийшов вже?)
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надо бы еще разобраться-арахамия "слуга народа"!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо".
Арахамия заявил, что на данный момент "нет достоверной информации" о том, какая из сторон начала наступление.
"Сейчас ни у кого нет достоверной информации, каким образом это началось, кто конкретно наступал, с какой стороны наступал, какие формирования принимали в этом участие. А уже кто-то сейчас дает политические оценки. Мне кажется, что на этом не нужно манипулировать", - сказал он. Источник: https://censor.net.ua/n3176566
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оно то так, но только удар нанесла Рашка.
а наш министр спетлял на "сылы режима поддержаваемые". да я тоже, например, вышлю 1 евро для Асада и я ведь тоже "поддерживаю"? т.е. сирийские сили при поддержке Бори Козлова наложили.? ведь так получается?
Слово аллаху и пророку его дМитре, турки ответили и наложили тоже(пару сотен "советников")
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