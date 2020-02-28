 Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, жительница населенного пункта Успенка Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь блокпост возле села Городище на Луганщине. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

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Минимальная санкция статьи - от двух лет тюрьмы, максимальная - до пятнадцати.

Облегчить свое участь (вплоть до освобождения от ответственности) правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.