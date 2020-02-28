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 Происшествия, Общество
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 Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ. ФОТО

Нацгвардейцы задержали подозреваемую в сотрудничестве с вооруженными формированиями РФ жительницу Луганской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, жительница населенного пункта Успенка Лутугинского района Луганской области пыталась пересечь блокпост возле села Городище на Луганщине. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра. Теперь ей инкриминируют статью 260 Уголовного кодекса Украины "Создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности".

Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ 01

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Минимальная санкция статьи - от двух лет тюрьмы, максимальная - до пятнадцати.

Облегчить свое участь (вплоть до освобождения от ответственности) правонарушительница могла бы только в случае, если бы добровольно вышла из такого формирования и сообщила о его существовании в органы государственной власти или органы местного самоуправления.

Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3178492
 
 
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Вот зачем эти уроды прутся к "биндеравцам" "на Украину"? Жрать с...уке захотелось.?
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они просто дурные! умные пуйло звать не станут! Жительница Луганщины задержана на блокпосту в зоне ООС по подозрению в сотрудничестве с оккупантами РФ - Цензор.НЕТ 6326
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Ой. А программа "примирения сивухи" уже началась , или это она в действии ?🤔🤔🤔
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так, почалась
Сивуха вже примирився з окупацією і окупантами
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еще нужно Мунтяншу прикрыть - **** конченая.... ездит мразь по Киевам и лугандонии дифирамбы поет....
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Так этож вчера было, или это ее сестра близняшка на фото?))
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по второму разу новину запустили?
чи по третьйому?)
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та ладно)
обычно сепары которые к нам возвращаются оказываются нашими разведчиками))
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Як на мене , кожний, хто за «рюзьгє мір»- розумово відстала людина!
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27.02.20 15:54 Женщину, подозреваемую в причастности к наемникам РФ, задержали на Луганщине, - МВД. ФОТО это что дэжавю, или бедную тещю по второму разу слили.
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